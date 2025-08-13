ETV Bharat / spiritual

’பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது’... இன்று மாஸ் காட்டப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! - TODAY RASIPALAN IN TAMIL

ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

August 13, 2025

மேஷம்: உங்கள் தோற்றத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் புதிய முயற்சிகளில் இறங்குவீர்கள். உங்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும் நாளாக இருக்கும். வெளிப்புற தோற்றத்தை வைத்து ஒருவரை எடை போடுவதை தவிர்க்கவும்.

ரிஷபம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவரை பற்றிய எண்ணம் அதிகரிக்கும். அவர்களை நேரில் பார்த்து பேசும் முயற்சியில் இறங்குவீர்கள். வாழ்க்கை துணையுடன் இருந்த சண்டை முடிந்து சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்: உங்களுக்கு மிகவும் லாபகரமான நாளாக அமையும். உங்களது முற்போக்கு சிந்தனைகளால் அடுத்தவரை கவர்வீர்கள். வேலையில் உற்சாகமாக செயல்பட்டு, பல வெற்றிகளை குவிப்பீர்கள்.

கடகம்: நெருக்கமானவர்களுடன் உறவுகளை மேம்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள். உங்கள் பக்தி மற்றும் அர்ப்பணிப்பு எதிர்காலத்தில் நன்மைகளை கொடுக்கும். உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

சிம்மம்: தேவையற்ற செலவுகளை செய்வதற்கு முன்பு, அந்த செலவு அவசியமா, இல்லையா என்று சிந்தியுங்கள். சேமிப்பின் அவசியத்தை இன்று கற்றுக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

கன்னி: இன்று அமைதியாகவும், நிதானமாகவும் இருப்பீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் உங்களை முழுமையாக ஆதரிப்பார்கள். தடைகளை சமாளிக்க அர்பணிப்புடன் உழையுங்கள். மற்றவர்களால் செய்ய முடியாத வேலைகளையும் நீங்கள் சுலபமாக செய்து முடிப்பீர்கள்.

துலாம்: கடந்த கால அனுபவங்களில் இருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை வைத்து இன்று ஒரு ஆபத்தில் இருந்து தப்பிப்பீர்கள். உங்களுக்கு சொந்தமான சில விலை உயர்ந்த பொருட்கள் தொடர்பாக சற்று அதிகமாகவே உரிமை கொண்டாடுவீர்கள். மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.

விருச்சிகம்: ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்களை பின்பற்றுங்கள். உடல்பருமனை தவிர்க்க தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யவும். பல பிரச்சனைகளை தாண்டி உங்களுக்கு பிடித்த விஷயத்தை செய்வீர்கள். ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ணுங்கள், சந்தோஷமாக இருங்கள்.

தனுசு: உங்களின் சொந்த கருத்துகளை மனதில் வைத்து முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அதனால் சில சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடலாம். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் முடிவு எடுக்க காலதாமதம் ஏற்படும். அதனால், விவேகத்துடன் செயல்பட முயற்சி செய்வீர்கள்.

மகரம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு நிற்கவே நேரம் இல்லாத அளவுக்கு வேலை இருக்கும். அதனால், நீங்கள் சற்று உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து, கவனமாக செயல்பட்டால், வெற்றி நிச்சயம்.

கும்பம்: இன்று உங்களுடய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும். பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் நல்ல முடிவை தரும். இன்று நீங்கள் பிறரின் தேவையை பூர்த்தி செய்பவர்களாக இருப்பீர்கள்.

மீனம்: சொந்த வாழ்க்கையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். தீவிரமாக சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள். எதிலும் நிதானம் தேவை. பொறுமையுடன் முடிவுகளை எடுங்கள். பெரியவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்டு நடந்து கொள்வது நல்லது.

