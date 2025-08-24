மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். அவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுப்பீர்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த ஒரு பணியை இன்று செய்து முடிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல் திறன் மூலம் உங்களுடன் பணி புரிபவர்களையும், மேல் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் நாள் இன்று. நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் உணர்வுபூர்வமான உறவு ஏற்படும் நாள். நீங்கள் மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். உங்களது உற்சாகத்தை குறைக்கும் சில விஷயங்கள் ஏற்படக்கூடும். ஆனால் புன்னகையுடன் எதிர்கொள்வீர்கள்.
கடகம்: இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். இருப்பினும் சில நேரத்தில் குழப்பமான மனநிலை ஏற்படக்கூடும். தனிமையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குழந்தைகளை பிரிந்து தவிப்பீர்கள். அதனால் நீங்கள் உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்படலாம்.
சிம்மம்: நேர்த்தியான ஒரு முடிவை இன்று எடுக்கப்போகிறீர்கள். அதனால், மிக பெரிய வெற்றி வந்த சேரும். உடல்நிலை நன்றாக இருக்கும். வேலையில் அதிகம் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உறவுகளால் தேவையில்லாத சச்சரவுகள் ஏற்படக்கூடும்.
கன்னி: குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சுதிறன் காரணமாக, சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்படும். உங்களது பொறுமையால் பல விஷயங்களை சாதிக்கப் போகிறீர்கள்.
துலாம்: குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா அல்லது விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. கோயில் அல்லது ஆன்மீக இடங்களுக்குச் சென்று, உங்கள் எண்ணத்தை மேம்படுத்தி கொள்வீர்கள். குழந்தைகளின் ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பது நல்லது. எந்த புதிய விஷயத்தையும் இப்போது தொடங்குவது நல்லது அல்ல. பொறுமையாக சிந்தித்து நிதி ரீதியான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும்.
தனுசு: பல வகையான பணிகளை கையாளும் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். சிறிது சவால்களை சந்தித்தாலும், உங்களது நம்பிக்கை மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். இன்று உங்களுக்கு சுமுகமான நாளாகவே இருக்கும்.
மகரம்: உங்கள் உடல்நிலை நன்றாக இருக்கும். முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை முடிப்பதில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும், அது முடியாத காரியமாக இருக்காது. நிதி ரீதியான முடிவுகளை குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களிடம் அறிவுரை கேட்டு செய்வது நல்லது.
கும்பம்: குடும்பத்தினரையும், நண்பர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பீர்கள். அவர்கள் முகத்தில் புன்னகை கொண்டு வர நீங்கள் எதுவும் செய்வீர்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் அன்பு, பல மடங்குகளாக இன்று உங்களை வந்தடையும்.
மீனம்: உங்களது படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமையான சிந்தனை மூலம் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவார்கள். நீங்கள் விரும்பும் ஒரு பணியை மேற்கொண்டு, அதில் வெற்றியும் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு படிப்பிற்காக செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.