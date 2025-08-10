Essay Contest 2025

புன்னைநல்லூர் அம்மன் கோயில் முத்து பல்லக்கு பெருவிழா: நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் பக்தர்கள்! - PUNNAINALLUR MARIAMMAN THIRUVIZHA

தஞ்சை புன்னைநல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மனுக்கு கோயில் முத்து பல்லக்கு பெருவிழா இன்று இரவு தொடங்க உள்ள நிலையில் 1000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்தும், அலகு குத்தியும் அம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 3:06 PM IST

தஞ்சாவூர்: புன்னைநல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் முத்து பல்லக்கு பெருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்தும், அலகு குத்தியும் தங்களது நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றினர்.

தஞ்சையை அடுத்த புன்னைநல்லூரில் உள்ள மாரியம்மன் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். இந்த கோயிலில் உள்ள அம்மன் புற்றுமண்ணால் ஆனதால் அபிஷேகம் செய்யப்படுவதில்லை. 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தைலக்காப்பு அபிஷேகம் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது.

இந்த கோயில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் தஞ்சாவூர் அரண்மனை தேவஸ்தானத்திற்கு கீழ் இயங்கி வருகிறது. இந்த கோயிலில் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி மாதங்களில் திருவிழா நடைபெறும். ஆடி மாதம் முத்து பல்லக்கு, பூச்சொரிதல், திருவிளக்கு பூஜைகள் நடைபெறும். தொடர்ந்து, ஆவணி மாதம் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தேரோட்டமும், புரட்டாசி மாதம் தெப்ப உற்சவம் மற்றும் நவராத்திரி திருவிழாவும் நடைபெறும்.

மேலும், மார்கழியில் விளக்கு பூஜையும், மாசி முதல் சித்திரை மாதங்களில் பால்குட விழாவும் நடைபெறுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் நேற்று பூச்சொரிதல் விழா நடைபெற்ற நிலையில், இன்று முத்து பல்லக்கு பெருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவை முன்னிட்டு அம்பாளை ஒரு வெண்திரையில் வரைந்து ஆவாஹனம் செய்து அதற்கு அர்ச்சனை ஆராதனைகள் நடைபெற்றது.

மேலும், கருவறையில் உள்ள அம்பாளுக்கு 48 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இருவேளை சாம்பிராணி தைலம், புனுகு, அரகஜா, ஜவ்வாது ஆகியவற்றால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. அவ்வாறு, அபிஷேகம் செய்யப்படும்போது அம்பாளுக்கு வெப்பம் அதிகமாகும் என்ற ஐதீகம் உள்ளதால், அம்பாளுக்கு தயிர் பள்ளயம், இளநீர் நைவேத்தியம் செய்யப்படும்.

தொடர்ந்து, மாரியம்மன் கோயில் கைலாசநாதர் சிவன் கோயிலிருந்து மேள தாளங்கள் முழங்க 1000-க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பொதுமக்கள் பால்குடம் எடுத்தும், அலகு குத்தியும் நான்கு ராஜவீதிகள் வழியாக மாரியம்மன் கோயிலை சென்றடைந்தனர்.

இதைத்தொடர்ந்து இன்று இரவு முதல் நாளை காலை வரை விடிய விடிய பிரம்மாண்ட முத்து பல்லக்கு விழா நடைபெற உள்ளது. இதில் அலங்கார முத்துமணி சிவிகையில் அம்மன் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார்.

