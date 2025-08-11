Essay Contest 2025

புன்னைநல்லூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ மாரியம்மன் வீதி உலா: ஆயிரக்கணக்கானோர் சுவாமி தரிசனம்! - AMMAN PEARL PALANQUIN FESTIVAL

அம்மை நோய் கண்டவர்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்து சில நாட்கள் தங்கி இருந்து குணமடைந்து செல்வது மரபாக இருந்து வருகிறது.

புன்னைநல்லூரில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மாரியம்மன்
புன்னைநல்லூரில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மாரியம்மன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 12:09 PM IST

தஞ்சாவூர்: புன்னைநல்லூரில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் முத்துப் பல்லக்கு பெருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது.

தஞ்சையை அடுத்த புன்னைநல்லூரில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் உள்ள அம்மன் புற்று மண்ணால் ஆனது, அதனால் அபிஷேகம் எதுவும் செய்யப்படுவதில்லை. 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு மண்டலம் அதாவது 48 நாட்களுக்கு தைலக்காப்பு மட்டுமே சாற்றப்படுகிறது. மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் முத்துப் பல்லக்கு பெருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது.

அதேபோல் 101வது ஆண்டாக இந்தாண்டு முத்துப் பல்லக்கு விழா நேற்று (ஆகஸ்ட் 10) தொடங்கியது. இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இதையடுத்து நேற்று இரவு (ஆகஸ்ட்10) அம்மனுக்கு முத்துமணிச் சிவிகையில் புஷ்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரமாண்ட பல்லக்கில் உற்சவ அம்மன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நாதஸ்வர இசைக் கச்சேரிகள் இசைக்க தப்பாட்டம், வான வேடிக்கைகளுடன் இரவு முதல் அதிகாலை வரை விடிய விடிய கொட்டும் மழையில் வீதி உலா நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

ஸ்ரீ மாரியம்மனுக்கு முத்துப் பல்லக்கு பெருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இக்கோயிலின் சிறப்பு அம்சமாக கோயிலின் உட்புறத்தில் வெல்லக்குளம் உள்ளது. உடம்பில் கட்டி மற்றும் மரு ஏற்பட்டவர்கள் அம்பாளை வேண்டிக்கொண்டு வெல்லம் வாங்கி வந்து வெல்லக் குளத்தில் இடுவர். வெல்லம் தண்ணீரில் கரைவது போல முகப்பரு மற்றும் கட்டிகளும் கரைந்து விடும் என்பது இன்று வரை வழக்கமாக உள்ளது.

இதையும் படிங்க: கண்ணீர்தான் எங்கள் வாழ்க்கையா? வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்த ராமேஸ்வர மீனவர்கள்!

குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு வைசூரி வார்க்கும் சமயத்தில் அம்பாளுக்கு பிரார்த்தனை செய்து கோயிலில் உள்ள தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பினால் விரைவில் எந்தவித சிரமமும் இன்றி நோய் குணமடையும் என்பது இன்று வரை நம்பிக்கையாக உள்ளது. மேலும், அம்மை நோய் கண்டவர்கள் இங்கு வந்து சில நாட்கள் தங்கி இருந்து குணமடைந்து செல்வது மரபாக இருந்து வருகிறது.

