ETV Bharat / spiritual

உத்தமபாளையம் தூய ஆவியானவர் ஆலயம்: 144 ஆண்டுகள் கழித்து நடந்த அர்ச்சிப்பு விழா!

ரோமில் இருந்து கட்டிட பொறியாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு கடந்த 8 மாதங்களாக புனரமைக்கப்பட்டு வந்த உத்தமபாளையம் அனுமதன்பட்டி தூய ஆவியானவர் ஆலயம் நேற்று திறக்கப்பட்டது.

உத்தமபாளையம் அனுமதன்பட்டி தூய ஆவியானவர் ஆலயம் அர்சிப்பு விழா
உத்தமபாளையம் அனுமதன்பட்டி தூய ஆவியானவர் ஆலயம் அர்சிப்பு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: புனரமைக்கப்பட்ட உத்தமபாளையம் அனுமதன்பட்டி தூய ஆவியானவர் ஆலயம் நேற்று திறக்கப்பட்ட நிலையில் அர்ச்சிப்பு விழா கொடியேற்றுடன் தொடங்கப்பட்டது.

தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் 144 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த அனுமதன்பட்டி தூய ஆவியானவர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. இந்த ஆலயத்தில் கடந்த ஒரு வருடமாக புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில் அந்த பணிகள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டும், அதற்கான திறப்பு விழாவான அர்ச்சிப்பு விழா நேற்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மதுரை உயர்மறை மாவட்ட பேராயர் அந்தோணிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் பங்குத்தந்தை பிரான்சிஸ் சேவியர் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட பங்கு தந்தையர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் அனுமதன்பட்டி, கோவிந்தன் பட்டி, காக்கில் சிக்யகன்பட்டி, புதுப்பட்டி கிறிஸ்தவ மக்கள் பங்கேற்றனர். பங்குத் தந்தையர் மதுரை உயர் மாவட்ட பேராயர் அந்தோணிசாமி பங்களாவிலிருந்து ஆலயம் வரை நடந்தே வந்த நிலையில் அவருக்கு முன் கிராமிய நடனம், ஒயிலாட்டம், சிலம்பம், நற்கருணை ஆராதனை செய்து வரவேற்கப்பட்டார். பின், புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டு ரிப்பன் வெட்டி புதிப்பிக்கப்பட்ட ஆலயம் திறக்கப்பட்டது.

ஆலயம் புதிப்பிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அர்ச்சிப்பு விழா நடத்துவது வழக்கம். அந்த வகையில் 3 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த அர்ச்சிப்பு விழாவின் தொடக்க நிகழ்வான கொடியேற்றமும் நேற்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் தேனி மாவட்டம் மட்டுமல்லாது மதுரை, சிவகங்கை, உசிலம்பட்டி, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, திருச்சி சுற்று வட்டார பகுதியில் இருந்து சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட பங்கு தந்தையர் கலந்து கொண்டு கூட்டு திருப்பலி நடத்தினர். மேலும், நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மாதாவின் கெபியும் திறக்கப்பட உள்ளது. விழாவில் கலந்துகொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் நூற்றாண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்த பேராலயத்தின் புதிய வடிவத்தினை கண்டு ரசித்து தூய ஆவியானவரின் அருளும், ஆசியும் பெற்றனர்.

இதையும் படிங்க: குலசை முத்தாரம்மன் ஆலய தசரா விழா: களைகட்டிய காளி ஊர்வலம்!

பழமைவாய்ந்த அனுமதன்பட்டி தூய ஆவியானவர் ஆலயம்

தென் மாவட்டங்களிலேயே கட்டப்பட்ட முதல் தூய ஆவியானவர் ஆலயம் உத்தமபாளையம் தாலுகா அனுமந்தன்பட்டி புனித தூய ஆவியானவர் ஆலயமாகும். இந்நிலையில் இந்த ஆலயத்தை புதுப்பிப்பதற்காக ரோமில் இருந்து கட்டிட பொறியாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தின் வடிவம் மாறாமல் தத்ரூபமாக புதுபிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களிடம் நன்கொடைகள் பெறப்பட்டு கடந்த எட்டு மாதங்களாக புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் நேற்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACHIRUPPU VIZHAUTHAMAPALAYAM CHURCHஉத்தமபாளையம் ஆலயம்உத்தமபாளையம் அர்சிப்பு விழாTHENI UTHAMAPALAYAM CHURCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.