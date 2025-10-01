“தடை அதை உடை” புது சரித்திரம் படைக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்!
அக்டோபர் 1ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 1, 2025 at 7:15 AM IST
மேஷம்: “திட்டமிட்டதை செய்து முடிக்கும் நாள்”
உங்களை எதிர்கொண்டிருக்கும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க சிறந்த முறையில் தயாராக இருப்பீர்கள். உங்களுடைய உற்சாகத்தை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இது பலவற்றை திட்டமிடுவதைக் காட்டிலும் செய்வதற்கான ஒரு நேரத்தை உருவாக்குங்கள்.
ரிஷபம்: “வெற்றியை கொண்டாடும் நாள்”
உங்கள் அன்புக்குரியவர்களும் அருகாமையில் உள்ளவர்களும் இன்று உங்களது வெற்றியை கண்டு மகிழ்ச்சி அடையபோகிறார்கள். நாள் செல்லச் செல்ல நற்பலன்களும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் களைப்பாக உணர்ந்தால் வேலையிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டு ஓய்வெடுக்கவும்.
மிதுனம்: “பண விஷயத்தில் கவனம் தேவைப்படும் நாள்”
பல உயர்வுகளையும், சில தாழ்வுகளையும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன. மாலையில் கவனமும் அக்கறையும் கட்டாயமான தேவை. பணம் தொடர்பான விஷயத்தில் பல முறை சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து அனைத்து செயல்களிலும் இறங்குகள்.
கடகம்: “நேர்மறையாக சிந்திக்க வேண்டிய நாள்”
எதிர்மறை விஷயங்களை புறந்தள்ளி நேர்மறை விஷயங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தவும். உங்கள் சிந்தனையைக் காட்டிலும் செயல்பாடே நல்விளைவை ஏற்படுத்தும். மெல்லிசையில் உங்கள் இதயத்தையும் புத்தியையும் லயிக்கச் செய்யுங்கள்.
சிம்மம்: “கடின முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும் நாள்”
உங்கள் பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கும். உங்கள் கடின முயற்சிகளுக்கு உரிய வெகுமதிகள் கிடைக்கும். அமைதியாக அனைத்தையும் சாதிப்பீர்கள். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியை கொடுக்கும்.
கன்னி: “தலைமை பொறுப்பு கிடைக்கும் நாள்”
அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு தலைமையேற்கும் வாய்ப்பும் கிடைப்பதற்கான அறிகுறி தெரிகிறது. உங்களுடைய மதியம் வின்டோ ஷாப்பிங் மற்றும் அன்புக்கு உரியவர்களுக்கு பரிசு வாங்குவது என கழியும். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் அல்லது குடும்பத்தினருடன் நீண்ட கால இலக்குகளை திட்டமிடுவீர்கள்.
துலாம்: “குடும்பத்தால் நல்லது நடக்கும் நாள்”
இன்றைய நாள் குடும்பம் தொடர்பானதாக இருக்கும். பெரிய குடும்பம் என்றால் நன்மையும் பெரியதாக இருக்கும். உங்களுடைய நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவினர்கள் உங்களுக்கு மனநிறைவை ஏற்படுத்துவார்கள்.
விருச்சிகம்: “பணியிடத்தில் பாராட்டு பெறும் நாள்”
பல விஷயங்களை ஒருங்கிணைக்கும் உங்கள் திறமையை இன்று நன்கு வெளிப்படுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் வேலை மீது உங்களுக்கு தனிச்சிறப்பான ஒரு விருப்பம் ஏற்படும். நாளின் பிற்பகுதியில், நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் நல்ல தீர்வுகளைக் காண்பீர்கள். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் குறித்து நன்கு ஆராய வேண்டியது அவசியம்.
தனுசு: “தடைகளை தகர்த்தெறியும் நாள்”
உங்கள் துறைசார் தளங்களில் உங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை உங்கள் தொழிற் போட்டியாளர்களுக்கு காட்டுவீர்கள். கடும் போட்டியில் அனைத்து தடைகளை கடந்து வெற்றி பெறும் நாள். சமூக சந்திப்புகளில் மகிழ்வதில் மாலை நேரம் கழியும்.
மகரம்: “எதிர்ப்புகளை சந்திக்கும் நாள்”
இன்று புதிய பொருளை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் கொஞ்சம் தள்ளிப்போடுங்கள். அவ்வாறு செய்வது நன்மை தருவதாக இருக்கும். நீங்கள் திட்டப்படி நடப்பதை உறுதியாக இருந்தீர்களானால், விளைவு நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நன்மை அளிப்பதாக இல்லாமல் போகக்கூடும் என்பதால் எதிர்ப்புகளை சந்திக்க நேரிடும்.
கும்பம்: “சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள்”
உங்கள் ஆசைகள் உங்களை அடக்கியாள்பவராக இருப்பீர்கள். இன்று பேசக்கூடாததைப் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம். அதீத வற்புறுத்தலை நீங்கள் செய்தால், நாளை கவலைப்படுவதற்க வாய்ப்பு அதிகம். அதீதமான முடிவுகளை எடுக்க கட்டாயப்படுத்துவதைத் தவிர்த்துவிடுங்கள்.
மீனம்: ”விட்டுக்கொடுத்து செல்லும் நாள்”
உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களுடன் இன்றைய பொழுதைக் கழிப்பதற்கு ஆயத்தமாவீர்கள். நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு எதையும் செய்தாலும் செய்யவில்லை என்றாலும், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்காக உங்களது வசதியையும் சௌகரியத்தையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள்.