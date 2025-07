ETV Bharat / spiritual

நெல்லையப்பர் கோயில் ஆனி பெருந்தேரோட்டம்; தேரை வடம் பிடித்து இழுத்த பக்தர்கள்! - NELLAIAPPAR TEMPLE AANI THEROTTAM

Published : July 8, 2025 at 12:32 PM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

தேரோட்டத்தையொட்டி திருநெல்வேலி நகர ஆணையர் சந்தோஷ் ஹாதிமணி தலைமையில், 1000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், பிரத்யேகமாக 3 ட்ரோன் கேமராக்கள், சிசிடிவி கேமரா உட்பட 300-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமிராக்கள் மூலம் கோயில் உட்புறம் மற்றும் வெளிபுறம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து, இப்பகுதியில் குற்றங்கள் எதுவும் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்காக, குற்றப்பிரிவு போலீசார் 10 குழுக்களாக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, ஒலிப்பெருக்கி, எச்சரிக்கை பலகைகள், துண்டு பிரசுரங்கள் ஆகியவற்றின் மூலமும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ரத வீதிகளில் இரண்டு உயர் கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், கோவிலை சுற்றியுள்ள ரத வீதிகளில் 16 காவல் உதவி மையங்கள் (May I Help You) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் மாநகர கட்டுப்பாட்டு அறை எண்கள் 100, 0462-2562651 மற்றும் டவுன் காலம் நிலைய எண் 9498101726-க்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் வசதிக்காக 24 மணி நேரமும் செயல்படும் ஆம்புலன்ஸ் சேவை, மருத்துவக்குழு, நடமாடும் கழிப்பறைகள் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

