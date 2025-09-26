குலசை முத்தாரம்மன் ஆலய தசரா விழா: களைகட்டிய காளி ஊர்வலம்!
முத்தாரம்மன் ஆலய தசரா விழாவின் காளி ஊர்வலம் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் காளி மற்றும் காத்தவராயன் வேடமணிந்த 100க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் மேளத்திற்கு ஏற்ப நடமாடியபடி ஊர்வலம் சென்றனர்.
தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் தசாரா திருவிழா மற்றும் நவராத்திரி சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் முக்கிய நிகழ்வான காளி ஊர்வலம் நேற்று நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே குலசேகரன்பட்டினத்தில் முத்தாரம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. மைசூருக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கோயிலில்தான் தசரா திருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெறும். சுமார் 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பது வழக்கம். அதிலும் பக்தர்கள் கடவுள் வேடமணிந்து திருவிழாவிற்கு வருகை தருவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் இந்த ஆண்டின் தசரா திருவிழா மற்றும் நவராத்திரி சிறப்பு நிகழ்ச்சி கடந்த செப்.23ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. கொடியேற்ற நிகழ்வில் கொடி பட்டம் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சிறப்பு பூஜைக்கு பின்னர் கொடிமரத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, கொடி மரத்துக்கு பால், சந்தனம், பன்னீர் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து விரதமிருந்த பக்தர்கள் திருகாப்பு அணிந்து அம்மனை வழிபட்டனர். விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் வரும் 2 ஆம் தேதி நள்ளிரவில் கோயில் கடற்கரையில் நடைபெற உள்ள நிலையில் முக்கிய நிகழ்வான காளி ஊர்வலம் நேற்று நடைபெற்றது.
இந்த ஊர்வலத்தை ருத்ர தர்ம சேவா அமைப்பினர் நடத்திய நிலையில் இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தொடங்கி வைத்தார். ருத்ர தர்ம சேவா சார்பில் 15 ஆண்டுகளாக இந்த திருவிழா நடைபெற்று வரும் நிலையில் இது 16ஆம் ஆண்டு திருவிழா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தூத்துக்குடி, தமிழ் சாலையில் உள்ள இசக்கி அம்மன் கோயில் முன்பிருந்து ஊர்வலம் தொடங்கியது. ராட்சத வடிவிலான சுதர்சன சக்கரத்துடன், 45 அடி உயர கிருஷ்ணன், சிவன், பார்வதி சிலைகள் ஊர்வலத்துக்கு முன் கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஊர்வலத்தின் முன்பு சிறப்பு வாத்தியங்கள் இசைக்கப்பட்டன.
காளி வேடம் மற்றும் காத்தவராயன் வேடமணிந்த பக்தர்கள் மேளதாளத்திற்கு ஏற்ப நடமாடியபடி ஊர்வலமாக சென்றனர். இதைத் தொடர்ந்து 500க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் வேல் ஏந்தியபடி, 17 அடி நீளம் உள்ள பறவை காவடி, அழகு குத்தியும், தீச்சட்டி ஏந்தியும் விரதம் இருந்து ஊர்வலமாக சென்றனர். இந்த விழாவில் சித்தர் பேரவை ஆதிசிவ அண்ணாமலை சித்தர் பூசாரி பேரவை சாஸ்தா உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.