அன்னை மரியாள் பிறப்பு பெருவிழா: திரளாக கலந்துகொண்ட பொதுமக்கள்! - POONDI MADHA CHURCH FLAG HOISTING

பூண்டி மாதா பேராலய அன்னை மரியாளின் பிறப்பு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது.

பூண்டி மாதா பேராலய கொடியேற்றம்
பூண்டி மாதா பேராலய கொடியேற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2025 at 6:26 PM IST

தஞ்சாவூர்: திருக்காட்டுப்பள்ளியில் உள்ள பூண்டிமாதா பேராலயத்தில் அன்னை மரியாளின் பிறப்பு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதில், ஏராளாமானோர் கலந்துகொண்டு மாதாவை வழிபட்டனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியில் 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பூண்டி மாதா பேராலயம் அமைந்துள்ளது. பசிலிக்கா அந்தஸ்து பெற்ற இந்த ஆலயத்தில், ஏசு பிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட மரத்துண்டின் ஒருபகுதி பக்தர்களின் வழிபாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த கான்ஸ்டன்டைன் பெஸ்கி என்பவரால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயத்தில், ‘அன்னை மரியாளின் பிறப்பு பெருவிழா’ கொடி ஏற்றத்துடன் கோலாகலமாக நேற்று (ஆக. 30) தொடங்கியது.

அன்னை மரியாளின் பிறப்பு பெருவிழா கொடியேற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக, பூண்டி மாதா சொரூபம், சிறிய சப்பரத்தில் மல்லிகை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பக்தர்கள் சுமந்து வந்தனர். தொடர்ந்து, அன்னை மரியாள் உருவம் வரையப்பட்ட கொடி, வாத்தியங்கள் இசைக்க பேராலய முகப்பில் இருந்து ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது. இதில், பக்தர்கள் ஜெபமாலை பாடல்களைப் பாடியபடி ஊர்வலத்தில் கலந்துகொண்டனர்.

இதனையடுத்து, சேலம் மறைமாவட்ட ஆயர் ராயப்பன், கும்பகோணம் மறைமாவட்ட முன்னாள் ஆயர் அந்தோணிசாமி ஆகியோர் கொடியை புனிதம் செய்து, பிரமாண்ட கொடிமரத்தில் ஏற்றி விழாவை துவக்கி வைத்தனர். அப்போது அங்கு கூடியிருந்த ஏராளமான பக்தர்கள் மரியே வாழ்க, அன்னையே வாழ்க என பக்தி கோஷமிட்டு மாதாவை வழிபட்டனர்.

பின்னர், திருப்பலி பூசை நடைபெற்று மறையுரை ஆற்றி அருளாசி வழங்கினார். இதில் பூண்டி மாதா பேராலய அதிபரும், பங்குத்தந்தைமான சாம்சன், துணை அதிபர் ரூபன் அந்தோணி ராஜ், தியான மைய இயக்குனர் ஆல்பர்ட் சேவியர உள்ளிட்ட பங்குத் தந்தையர்கள், பக்தர்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்துகொண்டனர்.

11 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில், தினமும் சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெறும். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர்பவனி செப்டம்பர் 8-ஆம் நடைபெற உள்ளது. அன்று சிவகங்கை மறை மாவட்ட மேதகு ஆயர் லூர்து ஆனந்தம், அன்னை மரியாவின் பிறப்பு பெருவிழா திருப்பலி நிறைவேற்றி அருளாசி வழங்குகிறார். தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி கூட்டத் திருப்பலியுடன் விழா நிறைவடைகிறது. இந்த கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்பட பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த ஏராளமான கிறிஸ்தவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

