ETV Bharat / spiritual

சூரியனார் கோயிலில் குருப்பெயர்ச்சி விழா; 'இந்த' ராசிக்காரர்களுக்கு இனி யோகம் தான்! - GURUPEYARCHI 2025

உற்சவர் குருபகவான் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 11, 2025 at 7:40 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 7:46 PM IST 2 Min Read

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே நவக்கிரக ஸ்தலங்களில் முதன்மையானதும், சூரிய பகவானுக்குரிய பரிகார ஸ்தலமாக போற்றப்படும் சூரியனார்கோயில் அமைந்துள்ளது. திருவாவடுதுறை ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான இக்கோயிலில் சூரிய பகவான் உஷாதேவி மற்றும் சாயாதேவி ஆகிய இரண்டு மனைவியர்களுடன் திருமண கோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறார். வான் மண்டலத்தில் நவக்கிரகங்கள் எந்த எந்த திசை நோக்கி எப்படி அமைந்துள்ளதோ? அதைபோலவே இக்கோயிலில் அனைத்து நவக்கிரகங்களும் தனித்தனி சன்னதி கொண்டு தங்களுக்குரிய ஆயுதமோ, வாகனமோ இன்றி சாந்த சொரூபமாக வேண்டுவோருக்கு வேண்டுவன அருள்பாலிக்கின்றனர். இந்தளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த உஷாதேவி மற்றும் சாயாதேவி சமேத சிவசூரியபெருமான் கோயிலில் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை குருப்பெயர்ச்சி விழா கோலாகலமாக நடைபெறுவது வழக்கம். அந்தவகையில் இன்று (மே 11) பிற்பகல் 01.19 மணிக்கு குருபகவான் ரிஷப ராசியில் இருந்து மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சியானார். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி குரு பகவான் என்பவர் தனக்காரகன். குரு பகவான் பணத்துக்கு மிக முக்கியமான கிரகம். தனம், பணம் ஒருவருக்கு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஜாதகத்தில் குரு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது வழக்கம். அந்தவகையில் குருபகவான் மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்ததை தொடர்ந்து மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் காலகட்டமாக இருக்கும் என்றே சொல்லப்படுகிறது. செந்தில் குருக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

Last Updated : May 11, 2025 at 7:46 PM IST