புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோயில்களில் திரண்ட பக்தர்கள்!

வேலூர் கோட்டையில் உள்ள ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள வேங்கடேச பெருமாளுக்கும் வெள்ளிக்கவசம் அணிவித்தும் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.

பெருமாள் கோயிலில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யும் காட்சி
பெருமாள் கோயிலில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 2:12 PM IST

வேலூர்: புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, வேலூரில் உள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான ஆலயத்தில் உள்ள பெருமாளை தரிசனம் செய்ய திரளான பக்தர்கள் குவிந்தனர்.

புரட்டாசி சனிக்கிழமை என்றாலே விசேஷமான நாளாக கருதப்படுகிறது. அதிலும், புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமையில் பெருமாளுக்கு விதரம் இருந்து வழிபட்டால் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. அதனால், இன்று (அக்.11) புரட்டாசி சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பெருமாள் கோயில்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. குறிப்பாக, நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பெருமாளை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில், நான்காவது சனிக்கிழமை என்பதால் பெருமாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஸ்ரீவெங்கடேச பெருமாளுக்கு துளசி, சாமந்தி, செம்பருத்தி போன்ற மலர்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, வெள்ளிக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வேதமந்திரங்கள் முழங்க சிறப்புப் பூஜைகள் மற்றும் மகாதீபாராதனைகளும் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனைக் காண பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. இதற்கிடையே, கோயில்களில் பக்தர்களின் “கோவிந்தா.. கோவிந்தா” கோஷம் விண்ணை முட்டியது. மேலும், கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்களுக்கு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான ஆலயம் சார்பில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. அதனை சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஆர்வத்துடன் வாங்கி சென்றனர்.

கோயிலில் திரண்ட பக்தர்கள் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல, வேலூர் கோட்டையில் உள்ள ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள வேங்கடேச பெருமாளுக்கும் வெள்ளிக்கவசம் அணிவித்தும் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. அங்கு வேத பாராயணம், விசேஷ தீபாராதனைகள், நாமசங்கீர்த்தனம் போன்ற பக்தி நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றதால், நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: 10 ஆயிரம் கிராமங்களை இணைத்து கிராம சபை கூட்டம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

இதுகுறித்து சரவணன் என்ற பக்தர் கூறுகையில், “ஒவ்வொரு புரட்டாசி சனிக்கிழமையிலும் பெருமாளை தவறாமல் தரிசிக்க வருவேன். அந்த வகையில், புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமையான இன்று, வெங்கடேச பெருமாள் வெள்ளிக்கவசத்துடன் ஜொலிப்பதும், வண்ண மலர் மாலைகளால் செய்யப்பட்டுள்ள அலங்காரமும் பக்தர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய கோகிலா பெண் என்ற பக்தர், “வேலூர் திருப்பதி ஆலயத்திற்கு புரட்டாசி சனிக்கிழமையன்று வருவது இதுதான் முதல்முறை. பெருமாளை வெள்ளிக்கவச அலங்காரம், தீபாராதனையுடன் காண்பதற்கு அருமையாக உள்ளது. இதனால், பெருமாளை தரிசிக்க கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

