செப். 7 அன்று பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே தரிசனத்திற்கு அனுமதி! திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு! - TIRUCHENDUR MURUGAN TEMPLE

வரும் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் கோயிலில் பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில்
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2025 at 3:39 PM IST

தூத்துக்குடி: வரும் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் கோயிலில் பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகின்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக விடுமுறை தினங்கள் மற்றும் திருவிழா நாட்களில் பக்தர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் முருகனை தரிசனம் செய்ய வருகை தருகின்றனர்.

இங்கு நாள்தோறும் திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் வருகை தருகின்றனர். இந்நிலையில், சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ள பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு, திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் வரும் 7 ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு நடை திறக்கப்படும். பின்னர் 4.40 மணிக்கு விஸ்வரூப தீபாராதனையும், காலை 6 மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும், காலை 10 மணிக்கு உச்சிகால அபிஷேகமும் நடைபெறும்.

இதனை தொடர்ந்து, பகல் 2 மணிக்கு சாயரட்சை தீபாராதனையும், 3 மணிக்கு ராக்கால அபிஷேகமும், 5 மணிக்கு பள்ளியறை மற்றும் நடை திருக்காபிடுதலும் நடைபெறும். அன்றைய தினம் அனைத்து பொது தரிசன வரிசை, 100 ரூபாய் கட்டண தரிசன வரிசை மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் செல்லும் சிறப்பு தரிசன வரிசைகளிலும் பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர். அதன்பின் மறுநாள் செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணி முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த 23 ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணி திருவிழா தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. ஆவணி திருவிழாவின் 10-வது நாளான தேரோட்ட நிகழ்ச்சியில் சுவாமி குமரவிடங்கபெருமான் வள்ளி தெய்வானை அம்பாளுடன் எழுந்தருளிய திருத்தேர் கீழரத வீதி உள்ளிட்ட நான்கு வீதிகள் வழியாக வலம் வந்தது. அப்போது முருகனுக்கு அரோகரா என்ற கோஷத்துடன் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

