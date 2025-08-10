மேஷம்: இன்று உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தப் போகும் நாள். எதிர்பாராத சம்பவம் நடக்கப் போகிறது. அதன் மூலம் நன்மை வந்து சேரும். பணம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. கால வரையறைக்குள் வேலையை முடிப்பத்தில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
ரிஷபம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடன் உரிமையுடன் நடந்து கொள்ளவீர்கள். அதன்மூலம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை விடும் நிலை உருவாகும். நீங்கள் முதலில் உங்கள் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்லும் உங்களின் ஆசை இன்று நிறைவேறும். சுற்றுலா பயணங்களை திட்டமிடுவீர்கள். உங்கள் பயணத்திட்டத்தை பட்ஜெட்டுக்குள் அடங்குமாறு பார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
கடகம்: வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நாள் இன்று.கொடுக்கப்பட்ட வேலையை மிகுந்த விவேகத்துடனும், அர்ப்பணிப்புடனும் விரைவில் நிறைவேற்றுவீர்கள். வேலை செய்வதற்கான உங்கள் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும். நண்பர்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.
சிம்மம்: சிரமங்கள் மற்றும் தடைகளை திறமையோடு கையாள்வீர்கள். எப்படியாவது வெற்றியடைவதே உங்கள் இலக்காக இருக்கும். தொழிலிலோ, வியாபாரத்திலோ கடுமையான சவாலை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
கன்னி: வாழ்க்கையில் திருப்பு முனை அவசியமானது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வது நல்லது. இன்று எதை செய்தாலும் அதை சிறப்பாகவே செய்வீர்கள். ஆன்மீகத்திற்காக அதிக நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு உண்டு.
துலாம்: புதிய விஷயங்களைப் பற்றி அறிந்துக் கொள்ள நீங்கள் முயல்வீர்கள். உற்சாகம் மற்றும் நேர்மறையான உணர்வு நிறைந்த நாள் இன்று. நண்பர்களுடன் உரையாடுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். மாலையில் வாழ்க்கை துணையுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களது விருப்பங்களை மற்றவர்களிடம் அழுத்தமாக எடுத்துரைக்கும் நாள் இன்று. அதனால், நீங்கள் பலரது கண்களுக்கு தவறாக சித்தரிக்கப்படுவீர்கள். பிரச்னைகள் ஏற்படாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
தனுசு: ஒரு கதாநாயகனை போல் அனைவரது கண்களுக்கு தெரிவீர்கள். அனைத்து தடைகளை வென்று, வெற்றி பெறுவீர்கள். பணியில் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக ஊதிய உயர்வோ, பதவி உயர்வோ கிடைக்கலாம்.
மகரம்: நீங்கள் எப்போதும் கற்பனை உலகத்திலேயே வாழ்வது நல்லதல்ல. ஏனெனில் எல்லா இடங்களிலும் உங்களை சிக்கல்கள் பின்தொடர்கின்றன. நீங்கள் தொழிலதிபராக இருந்தால், உங்கள் போட்டியாளர்கள் உங்களுக்கு கடும் சவாலை ஏற்படுத்தலாம். ஆரோக்கியத்தில் உரிய கவனம் தேவை.
கும்பம்: சில சமயங்களில், நீங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிய அதீத விருப்பம் கொண்டிருப்பீர்கள். இன்றும் அதுபோன்ற ஒரு நாளே. நீங்கள் ஒரு தகுதி வாய்ந்த எதிரி என்பதையும் நிரூபிப்பீர்கள். உங்கள் எதிரிகளின் திட்டங்களை தெரிந்துக் கொள்வது, உங்களுடைய சொந்த நலனுக்கு நன்மை பயக்கும்.
மீனம்: பணத்தின் முக்கியத்துவம் தற்போது உங்களுக்குப் புரியும். இன்று முழுவதுமே, அதைப் பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். குடும்பத்தைப் பற்றிய கவலை அதிகரிக்கும். அதேபோல் குடும்பத்தினரும் உங்களுக்கு ஆதரவாக, இணக்கமாக செயல்படுவார்கள்.