தஞ்சாவூர்: ஆடி பௌர்ணமியை முன்னிட்டு முருகனின் அறுபடை வீடுகளுள் ஒன்றான சுவாமி மலையில் நேற்று இரவு சிறப்பு வேல் பூஜை மற்றும் கிரிவலம் நடைபெற்றது.
ஆடி மாதம் என்றாலே அம்மனுக்கு உகந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. அதில் ஆடி பௌர்ணமிகளில் அம்மன், காளி, துர்கை மற்றும் முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை, சுமங்கலி பூஜைகள், கிரிவலங்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே முருகப்பெருமானின் நான்காம் படை வீடான சுவாமிமலை அமைந்துள்ளது. இந்த படை வீட்டில் தான் முருகப்பெருமான், தந்தை சிவபெருமானுக்கு 'ஓம்' எனும் பிரணவ மந்திரப்பெருளை குருவாக இருந்து உபதேசம் செய்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. அதனால் தான், இங்கு முருகன், சுவாமிக்கே நாதன் எனும் பொருள்படும் வகையில், சுவாமிநாத சுவாமி என்ற பெயரில் குருவாக காட்சியளிக்கிறார்.
இந்த கோயிலில் மாதம் தோறும் பௌர்ணமி நாட்களை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு நேற்று ஆகஸ்ட் 8, 2025 (வெள்ளிக்கிழமை), பகல் மாலை 2:12 மணிக்கு தொடங்கிய பௌர்ணமி, இன்று ஆகஸ்ட் 9, 2025 (சனிக்கிழமை), பகல் 1:24 மணி வரை உள்ளது. அதன் சிறப்பாக சுவாமி மலை முருகன் கோயிலில் கிரிவலம், விசேஷ வேல் பூஜை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
முன்னதாக, சுவாமிமலையில் உள்ள வல்லப கணபதி சன்னதியிலிருந்து கிரிவலம் தொடங்கப்பட்டது. பின், கட்டுமலை கோயிலில் வெள்ளி கவசத்தில் அருள்பாலிக்கும் மூலவர் சுவாமிநாத சுவாமிக்கு ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டு அர்ச்சனை, தீபங்கள் ஏற்றி சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து விசேஷ வேல் வழிபாடு மற்றும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமான கூட்டு வழிபாட்டுடன் இறைநெறி இமயவன் வழி நடத்த, கிரிவலம் நிறைவடைந்தது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அன்ன பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டது. வழிபாட்டு குழுவினர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
