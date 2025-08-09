Essay Contest 2025

ETV Bharat / spiritual

வந்தது ஆடி பெளர்ணமி... மெய் மறக்க செய்த கிரிவலம்... களைகட்டியது சுவாமி மலை! - AADI POURNAMI GIRIVALAM

சுவாமி மலையில் ஆடி பௌர்ணமியை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கிரிவலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ராஜ அலங்காரத்தில் இருந்த முருகனை சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.

முருகனின் அறுப்படை வீடுகளுள் ஒன்றான சுவாமி மலை
முருகனின் அறுப்படை வீடுகளுள் ஒன்றான சுவாமி மலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 11:49 AM IST

1 Min Read

தஞ்சாவூர்: ஆடி பௌர்ணமியை முன்னிட்டு முருகனின் அறுபடை வீடுகளுள் ஒன்றான சுவாமி மலையில் நேற்று இரவு சிறப்பு வேல் பூஜை மற்றும் கிரிவலம் நடைபெற்றது.

ஆடி மாதம் என்றாலே அம்மனுக்கு உகந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. அதில் ஆடி பௌர்ணமிகளில் அம்மன், காளி, துர்கை மற்றும் முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை, சுமங்கலி பூஜைகள், கிரிவலங்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே முருகப்பெருமானின் நான்காம் படை வீடான சுவாமிமலை அமைந்துள்ளது. இந்த படை வீட்டில் தான் முருகப்பெருமான், தந்தை சிவபெருமானுக்கு 'ஓம்' எனும் பிரணவ மந்திரப்பெருளை குருவாக இருந்து உபதேசம் செய்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. அதனால் தான், இங்கு முருகன், சுவாமிக்கே நாதன் எனும் பொருள்படும் வகையில், சுவாமிநாத சுவாமி என்ற பெயரில் குருவாக காட்சியளிக்கிறார்.

சுவாமி மலை ஆடி பௌர்ணமி சிறப்பு கிரிவலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கோயிலில் மாதம் தோறும் பௌர்ணமி நாட்களை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு நேற்று ஆகஸ்ட் 8, 2025 (வெள்ளிக்கிழமை), பகல் மாலை 2:12 மணிக்கு தொடங்கிய பௌர்ணமி, இன்று ஆகஸ்ட் 9, 2025 (சனிக்கிழமை), பகல் 1:24 மணி வரை உள்ளது. அதன் சிறப்பாக சுவாமி மலை முருகன் கோயிலில் கிரிவலம், விசேஷ வேல் பூஜை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதையும் படிங்க: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணித் திருவிழா; ஆக.23 ஆம் தேதி தேரோட்டம்!

முன்னதாக, சுவாமிமலையில் உள்ள வல்லப கணபதி சன்னதியிலிருந்து கிரிவலம் தொடங்கப்பட்டது. பின், கட்டுமலை கோயிலில் வெள்ளி கவசத்தில் அருள்பாலிக்கும் மூலவர் சுவாமிநாத சுவாமிக்கு ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டு அர்ச்சனை, தீபங்கள் ஏற்றி சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து விசேஷ வேல் வழிபாடு மற்றும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமான கூட்டு வழிபாட்டுடன் இறைநெறி இமயவன் வழி நடத்த, கிரிவலம் நிறைவடைந்தது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அன்ன பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டது. வழிபாட்டு குழுவினர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தஞ்சாவூர்: ஆடி பௌர்ணமியை முன்னிட்டு முருகனின் அறுபடை வீடுகளுள் ஒன்றான சுவாமி மலையில் நேற்று இரவு சிறப்பு வேல் பூஜை மற்றும் கிரிவலம் நடைபெற்றது.

ஆடி மாதம் என்றாலே அம்மனுக்கு உகந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. அதில் ஆடி பௌர்ணமிகளில் அம்மன், காளி, துர்கை மற்றும் முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை, சுமங்கலி பூஜைகள், கிரிவலங்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே முருகப்பெருமானின் நான்காம் படை வீடான சுவாமிமலை அமைந்துள்ளது. இந்த படை வீட்டில் தான் முருகப்பெருமான், தந்தை சிவபெருமானுக்கு 'ஓம்' எனும் பிரணவ மந்திரப்பெருளை குருவாக இருந்து உபதேசம் செய்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. அதனால் தான், இங்கு முருகன், சுவாமிக்கே நாதன் எனும் பொருள்படும் வகையில், சுவாமிநாத சுவாமி என்ற பெயரில் குருவாக காட்சியளிக்கிறார்.

சுவாமி மலை ஆடி பௌர்ணமி சிறப்பு கிரிவலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கோயிலில் மாதம் தோறும் பௌர்ணமி நாட்களை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு நேற்று ஆகஸ்ட் 8, 2025 (வெள்ளிக்கிழமை), பகல் மாலை 2:12 மணிக்கு தொடங்கிய பௌர்ணமி, இன்று ஆகஸ்ட் 9, 2025 (சனிக்கிழமை), பகல் 1:24 மணி வரை உள்ளது. அதன் சிறப்பாக சுவாமி மலை முருகன் கோயிலில் கிரிவலம், விசேஷ வேல் பூஜை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதையும் படிங்க: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணித் திருவிழா; ஆக.23 ஆம் தேதி தேரோட்டம்!

முன்னதாக, சுவாமிமலையில் உள்ள வல்லப கணபதி சன்னதியிலிருந்து கிரிவலம் தொடங்கப்பட்டது. பின், கட்டுமலை கோயிலில் வெள்ளி கவசத்தில் அருள்பாலிக்கும் மூலவர் சுவாமிநாத சுவாமிக்கு ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டு அர்ச்சனை, தீபங்கள் ஏற்றி சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து விசேஷ வேல் வழிபாடு மற்றும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமான கூட்டு வழிபாட்டுடன் இறைநெறி இமயவன் வழி நடத்த, கிரிவலம் நிறைவடைந்தது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அன்ன பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டது. வழிபாட்டு குழுவினர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MURUGAN SWAMIMALAIAADI POURNAMIசுவாமி மலைஆடி பெளர்ணமி கிரிவலம்AADI POURNAMI GIRIVALAM

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.