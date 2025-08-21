தவெக மதுரை மாநாடு: வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் மாநாட்டுத் திடல்! - TVK MANAADU PHOTO GALLERY
தவெகவின் 2-வது மாநில மாநாடு, மதுரையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறுகிறது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை கட்சி நிர்வாகிகள் சிறப்பாக மேற்கொண்டுள்ளனர். இதற்காக பிரம்மாண்டமான திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக கட்சி தலைவர் விஜய் தற்போது மதுரைக்கு வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. மாநாட்டை முன்னிட்டு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று ஒரு நாள் விடுமுறையும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 21, 2025 at 9:33 AM IST
1 Min Read