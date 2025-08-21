ETV Bharat / photos

தவெக மதுரை மாநாடு: வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் மாநாட்டுத் திடல்! - TVK MANAADU PHOTO GALLERY

மதுரை தவெக மாநட்டுத் திடல்
தவெகவின் 2-வது மாநில மாநாடு, மதுரையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறுகிறது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை கட்சி நிர்வாகிகள் சிறப்பாக மேற்கொண்டுள்ளனர். இதற்காக பிரம்மாண்டமான திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக கட்சி தலைவர் விஜய் தற்போது மதுரைக்கு வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. மாநாட்டை முன்னிட்டு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று ஒரு நாள் விடுமுறையும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 9:33 AM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK MADURAI MANAADUTVK CONFERENCE MADURAIMADURAI TVK CONFERENCEதவெக மாநாடு மதுரைTVK MANAADU PHOTO GALLERY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.