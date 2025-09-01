ETV Bharat / photos

"தமிழ்நாட்டுக்கு நம்பிக்கையோடு முதலீட்டாளர்களை அழைத்து வாருங்கள்" - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! - MK STALIN IN GERMANY

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக, ஜெர்மனி சென்றுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (செப்.1) ஜெர்மனி நாட்டின் கொலோன் நகரில் நடைபெற்ற தமிழ் கனவு - ஜெர்மனி வாழ் தமிழர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டு “உங்கள் சகோதரன் தான் முதலமைச்சராக இருக்கிறான் என்ற உரிமையோடும் நம்பிக்கையோடும் வந்து முதலீடு செய்யுங்கள்” என அழைப்பு விடுத்தார். (@mkstalin)
Published : September 1, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:06 PM IST

Last Updated : September 1, 2025 at 3:06 PM IST

MK STALINMKSTALIN MEET GERMAN PEOPLEமு க ஸ்டாலின்ஜெர்மனியில் முதலமைச்சர்MK STALIN IN GERMANY

