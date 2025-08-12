சுதந்திர தின விழா: நாடு முழுவதும் திரங்கா யாத்திரை கோலாகலம்! - TIRANGA YATRA
நாட்டின் 79-வது சுதந்திர தின விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டுமென பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். அந்த வகையில், இன்று ஜம்மு காஷ்மீர், மத்தியப் பிரதேசம், டெல்லி, ஹரியானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் திரங்கா யாத்திரை (Tiranga Yatra) எனப்படும் மூவர்ணக் கொடி யாத்திரை நடத்தப்பட்டது. அதில், பள்ளி மாணவர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர். (PTI)
Published : August 12, 2025 at 6:30 PM IST
1 Min Read