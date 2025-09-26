ETV Bharat / photos

'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' - அரசின் மாபெரும் கொண்டாட்டம்!

'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு அரசு கல்வியில் செய்து வரும் சாதனைகள், சிறப்புகள் குறித்த மாபெரும் கொண்டாட்டம் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், தெலங்கானா மாநில முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் 2025-26 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான “புதுமைப்பெண்" திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். (@CMOTamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 9:50 AM IST

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு REVANTH REDDY MK STALIN முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் TAMIL NADU EXCELS IN EDUCATION

