கருணாநிதி நினைவு தினம் - அமைதி பேரணியில் திரண்ட திமுகவினர்! - KARUNANIDHI MEMORIAL DAY
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7-வது ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை ஓமந்தூரார் வளாகத்தில் உள்ள கருணாநிதி சிலையில் இருந்து அவரது நினைவிடம் வரை திமுகவினரின் 'அமைதிப் பேரணி' நடைபெற்றது. இந்த பேரணியின் நிறைவாக, மெரினாவில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் முதல்மைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுகவினர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, ‘கலைஞர் நிதிநல்கை’ திட்டத்தையும், ’கலைஞர் மாணவப் பத்திரிகையாளர்’ திட்டத்தை மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். (X / @Udhaystalin)
Published : August 7, 2025 at 2:26 PM IST
1 Min Read