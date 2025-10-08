'நிலா அது வானத்து மேலே' - கொடைக்கானலில் ரம்மியமாக காட்சியளித்த ஹண்டர் சூப்பர் மூன்!
அக்டோபர் மாதம் வானத்தில் தோன்றும் பௌர்ணமி நிலவு 'ஹண்டர் சூப்பர் மூன்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. வழக்கமான பௌர்ணமி நிலவை விட, இது 5 சதவீதம் பெரியதாகவும், 30 சதவீதம் பிரகாசமாகவும் காட்சியளிக்கும். பௌர்ணமி தினமான நேற்று முன்தினம் (அக்.6) இரவு, முதலில் சிவப்பு நிறத்தில் தோன்றி, பிறகு லேசான வெளிர் நிறத்திலும், இறுதியாக வெண்மை நிறத்திலும் நிலா காட்சியளித்தது. கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் மூன்று விதமான நிறங்களில் ரம்மியமாக காட்சியளித்த நிலா. (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 8, 2025 at 12:30 PM IST