காஸா இனப்படுகொலைக்கு எதிராக சென்னையில் பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் பேரணி!

பேரணியில் கலந்து கொண்ட தலைவர்கள் மற்றும் நடிகர்கள்
பாலஸ்தீன இனப் படுகொலையை தடுக்கக் கோரி பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் சென்னையில் பேரணி நடைபெற்றது. இதில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி, நடிகர்கள் சத்யராஜ், பிரகாஷ் ராஜ், இயக்குநர்கள் வெற்றிமாறன், அமீர்,, மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜவாஹிருல்லா, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சித் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்ட ஏராளமான அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். (@thirumaofficial)
Published : September 20, 2025 at 1:41 PM IST

