கல்வி உரிமையை நிலைநாட்டும் மாநில கல்விக் கொள்கை - இன்று வெளியிட்டார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்! - STATE EDUCATION POLICY
தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் கல்வி உரிமையை நிலைநாட்டும் வகையில், பள்ளிக் கல்விக்கான "தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை 2025" -ஐ முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார். மேலும், அரசுப்பள்ளிகளில் படித்து, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பணி வாய்ப்பை பெற்ற மாணவர்களையும், அவர்கள் சாதனைக்கு உதவிய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் நினைவுப் பரிசு மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழை வழங்கினார். (X / @Udhaystalin)
Published : August 8, 2025 at 9:03 PM IST
