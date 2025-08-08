Essay Contest 2025

ETV Bharat / photos

கல்வி உரிமையை நிலைநாட்டும் மாநில கல்விக் கொள்கை - இன்று வெளியிட்டார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்! - STATE EDUCATION POLICY

MK Stalin
தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் கல்வி உரிமையை நிலைநாட்டும் வகையில், பள்ளிக் கல்விக்கான "தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை 2025" -ஐ முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார். மேலும், அரசுப்பள்ளிகளில் படித்து, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பணி வாய்ப்பை பெற்ற மாணவர்களையும், அவர்கள் சாதனைக்கு உதவிய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் நினைவுப் பரிசு மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழை வழங்கினார். (X / @Udhaystalin)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 9:03 PM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

TN SCHOOL EDUCATIONMK STALINமாநில கல்விக் கொள்கைமுக ஸ்டாலின்STATE EDUCATION POLICY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.