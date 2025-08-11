ETV Bharat / photos

டெல்லியை திணற வைத்த இந்தியா கூட்டணி எம்.பிக்கள்! - MP PROTEST IN PARLIAMENT

opposition mps protest at delhi
பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் மற்றும் தேர்தல் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லியில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், நாடாளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து, தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி பேரணியாக அவர்கள் பேரணியாக சென்றனர். அப்போது மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட எம்பிக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் தமிழ்நாட்டு எம்பிக்களும் கைது செய்யப்பட்டனர். (X / @KanimozhiDMK)
