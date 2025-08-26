ETV Bharat / photos

நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது அமெரிக்காவின் வரி தாக்குதல்... அச்சத்தில் இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள்! - INDIAN EXPORTERS FEAR US TARIFF

புடவையை விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தும் தொழிலாளர்
இந்தியா ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவதால், இந்திய பொருட்களின் மீதான இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதத்தில் இருந்து 50 சதவீதமாக உயர்த்தி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உத்தரவிட்டார். இந்த புதிய வரி விதிப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது. டிரம்ப்பின் இந்த நடவடிக்கையால், இந்தியாவில் பல்வேறு தொழில்கள் ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதில் எந்தெந்த பொருட்களின் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்படும் என்பதை பார்க்கலாம்... (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 4:10 PM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

US TARIFF HIKEINDIA US TARIFF TENSIONINDIA US TARIFFவரி விதிப்புINDIAN EXPORTERS FEAR US TARIFF

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “எங்களை தனியாக கூப்பிடுவார்கள்” - கணியான் கூத்து கலைஞர்கள் யார்? அவர்கள் சந்திக்கும் சிரமங்கள் என்னென்ன?

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.