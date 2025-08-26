நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது அமெரிக்காவின் வரி தாக்குதல்... அச்சத்தில் இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள்! - INDIAN EXPORTERS FEAR US TARIFF
இந்தியா ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவதால், இந்திய பொருட்களின் மீதான இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதத்தில் இருந்து 50 சதவீதமாக உயர்த்தி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உத்தரவிட்டார். இந்த புதிய வரி விதிப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது. டிரம்ப்பின் இந்த நடவடிக்கையால், இந்தியாவில் பல்வேறு தொழில்கள் ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதில் எந்தெந்த பொருட்களின் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்படும் என்பதை பார்க்கலாம்... (AFP)
Published : August 26, 2025 at 4:10 PM IST
