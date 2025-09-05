ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியார் குறித்து முழங்கிய மு.க.ஸ்டாலின்! - MK STALIN IN OXFORD UNIVERSITY
இங்கிலாந்தில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெற்ற சுயமரியாதை இயக்க நூற்றாண்டு கருத்தரங்கில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், "உலகில் உயிரை கொடுத்து பெற வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்றால், அது சுயமரியாதையாக தான் இருக்க முடியும். இதை அழுத்தமாக சொல்லி தமிழ் மக்கள் மனதில் பதிய வைத்தவர் பெரியார்" என்று புகழாரம் சூட்டினார். (X / @mkstalin)
September 5, 2025
