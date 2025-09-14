இளையராஜா பாராட்டு விழா; இசை மழையில் நனைந்து கரவொலியில் அதிர்ந்த அரங்கம்!
சிம்பொனி சிகரம் தொட்ட தமிழன் இசைஞானி இளையராஜாவின் பொன்விழா ஆண்டு 50 பாராட்டு விழா, சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று (செப் 13) நடைபெற்றது. தமிழக அரசு சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு, இளையராஜாவுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கி சிறப்பித்தார். மேலும், நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் , கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்களும் இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டனர். (@mkstalin)
Published : September 14, 2025 at 11:33 AM IST