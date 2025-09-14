ETV Bharat / photos

இளையராஜா பாராட்டு விழா; இசை மழையில் நனைந்து கரவொலியில் அதிர்ந்த அரங்கம்!

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உடன் இசைஞானி இளையராஜா
சிம்பொனி சிகரம் தொட்ட தமிழன் இசைஞானி இளையராஜாவின் பொன்விழா ஆண்டு 50 பாராட்டு விழா, சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று (செப் 13) நடைபெற்றது. தமிழக அரசு சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு, இளையராஜாவுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கி சிறப்பித்தார். மேலும், நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் , கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்களும் இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டனர். (@mkstalin)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2025 at 11:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

For All Latest Updates

TAGGED:

MK STALINILAYARAJISAIGNANI50இளையராஜாILAYARAJA GOLDEN JUBILEE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.