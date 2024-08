ETV Bharat / opinion

7 மணி நேர உக்ரைன் உரையாடலுக்கு 20 மணி நேர ரயில் பயணம்.. மோடி செல்லும் Train Force One-ல் என்ன இருக்கிறது? - What is Train Force One

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : 2 hours ago

நரேந்திர மோடி ( Credits - ANI )

ஹைதராபாத்: கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் தொடங்கிய ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையேயான போர் தற்போது வரை முடிவுக்கு வராமல் உள்ளது. ஆனால், கடந்த ஜூலை மாதம் இரண்டு நாட்கள் பயணமாக ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவுக்குச் சென்றிருந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. போர் சூழலை பேச்சுவார்த்தை மூலம் அமைதியான சூழலுக்கு திரும்புவதே இந்தியாவின் நோக்கம் என ஐக்கிய நாடு சபைகளில் இந்தியாவின் ஒலி கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், ரஷ்யா பயணம் மட்டுமே மேற்கொண்டிருந்த பிரதமர் மோடிக்கு அரசியல் பின்காரணங்கள் கோர்க்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் தான், இரண்டு நாட்கள் பயணமாக இன்று போலந்து நாட்டிற்குச் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, வெள்ளிக்கிழமை உக்ரைனின் கீவ் நகருக்குச் செல்ல உள்ளார். உக்ரைன் உடனான தூதரக உறவுகளை ஏற்படுத்திய பிறகு, சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பின் உக்ரைன் தலைநகர் கீவுக்குச் செல்லும் முதல் பிரதமர் மோடி என்றாலும், தனது பயணத்தை இந்தியாவிற்கு வெளியே ரயிலில் மேற்கொள்ள உள்ளார். ரஷ்யா உடனான போருக்குப் பிறகு உக்ரைனில் விமான சேவை முடங்கியுள்ளது. சாலைப் போக்குவரத்தில் பாதுகாப்பில் என்ன நடக்கும் என்பதே தெரியாமல் உள்ளது. இந்த நிலையில் தான், அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் பிரெஞ்சு அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரோன் ஆகியோர் பயன்படுத்திய 10 மணி நேர ரயில் பயணத்தை மோடி பயன்படுத்த இருக்கிறார். போலந்தின் தென்கிழக்கில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் கீவ் நகருக்கு 10 மணி நேரத்தில் செல்லும். ட்ரெய்ன் ஃபோர்ஸ் ஒன் (Train Force One) என அழைக்கப்படும் 700 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட இந்த ரயில் பயணமானது 20 மணி நேரமாக இருந்தாலும் (போலந்து - கீவ் - போலந்து), கீவ் நகரில் மோடி இருக்கப்போவது என்னவோ 7 மணி நேரம் மட்டுமே. இவ்வாறு போலந்து தலைநகர் வார்சாவில் இருந்து விமானம் மூலம் ரயில் நிலையம் வரும் மோடி, உக்ரைனின் மாநில ரயில்வே கம்பெனியான உக்ரசலிசிண்ட்ஸியா (Ukrzaliznytsia) என்ற ரயில் சேவையில் பயணிக்க உள்ளார். போலந்தில் இருந்து கீவ் நகருக்கு செல்லும் ரயிலில் என்னென்ன இருக்கும்? போலந்தின் வார்சாவில் உள்ள செஸ்வோ-ஜாசின்கோ விமான நிலையத்தில் இருந்து ரேஸ்மைசில் குளோனி ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து ட்ரெய்ன் ஒன் ஃபோர்ஸில் பயணிக்கிறார் மோடி. உயர்தர பொருட்களால் உருவான இருக்கைகள், கூட்டம் நடத்துவதற்கான அறைகள் மற்றும் வெளிப்புறங்கள் ஆகியவையும் ரயிலில் உள்ளன.