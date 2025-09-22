ETV Bharat / opinion

இந்தியாவின் அடிமடியில் கை வைக்க போகும் அமெரிக்கா! 'மக்காச்சோளம்' வடிவில் வரப்போகும் ஆபத்து!

மனிதர்கள் உண்பதற்கு அமெரிக்காவின் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட மக்காச்சோளங்கள் ஏற்றதல்ல. எனவேதான் இதை ஐரோப்பிய நாடுகளும், இந்தியாவும் ஏற்கனவே தடை செய்துள்ளன. இப்போது இந்த மக்காச்சோளங்களையே இந்தியாவுக்கு தள்ள அமெரிக்கா துடிக்கிறது.

மக்காச்சோளத்தை அறுவடை செய்யும் விவசாயி
மக்காச்சோளத்தை அறுவடை செய்யும் விவசாயி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By Indra Shekhar Singh

Published : September 22, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
சமீபகாலமாக இந்தியாவை குறிவைத்து பல துறைகளில் அமெரிக்கா காய் நகர்த்தி வருவது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான். குறிப்பாக, இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கான வரியை 50 சதவீதம் உயர்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது அமெரிக்கா. இது, இந்தியாவின் தொழில்துறையை ஆட்டம் காண வைத்துள்ள நிலையில், தற்போது அடுத்த அதிர்ச்சியை கொடுக்க தயாராகி வருகிறது அமெரிக்கா. ஆம், இந்த முறை மக்காச்சோளம் வடிவில் பிரச்சினை வந்திருக்கிறது.

அண்மையில் அமெரிக்க வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் ஹாவர்டு லுட்னிக், தலைநகர் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை நடத்தினார். அதில்தான் இந்தியாவுக்கு அவர் 'செக்' வைத்தார். "இந்தியாவில் 140 கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் என சொல்கின்றனர். அந்த 140 கோடி பேரும் ஏன் நமது அமெரிக்க மக்காச்சோளத்தை தலா ஒரு பக்கெட் (bushel - சுமார் 3.7 கிலோ) வாங்கக் கூடாது? இந்தியா மட்டும் அனைத்து பொருட்களுக்கும் வரி விதிக்கிறதே..." எனக் கூறியிருந்தார்.

ஹாவர்டு லுட்னிக் கூறியதன் உள் அர்த்தம் இதுதான். அமெரிக்க மக்காச்சோளத்துக்கு மிகக்குறைந்த அளவிலான வரி விதித்து, அவற்றை அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் என்பதே அவர் கூறியதன் பொருள். சரி, அமெரிக்க மக்காக்சோளத்தை அதிகமாக இறக்குமதி செய்தால்தான் என்ன? என்ற கேள்வி பலருக்கு எழலாம்.

மக்காச்சோளம்
மக்காச்சோளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்படி செய்தால் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் எழும்? பாதிப்பின் தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்? முதலில், அமெரிக்க மக்களாச்சோளம் என்றால் என்ன? இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை சுருக்கமாக இங்கு பார்க்கலாம்.

இந்தியாவை குறிவைக்கும் அமெரிக்கா!

ஏற்கெனவே, அமெரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பருத்திகளுக்கான (Cotton) இறக்குமதி வரியை இந்தியா முற்றிலுமாக நீக்கியுள்ளது. 14 சதவீதமாக இருந்த இறக்குமதி வரியை பூஜ்ஜியமாக குறைத்த இந்தியா, இந்த வரி நீக்கத்தை நடப்பாண்டு செப்டம்பர் வரை அமல்படுத்தி இருந்தது. ஆனால், தற்போது இது டிசம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நடவடிக்கையால் இந்தியாவைச் சேர்ந்த பருத்தி விவசாயிகள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். இதற்கு ஆளும் பாஜகவின் விவசாய சங்கமான பாரதிய கிசான் சங்கம் உள்ளிட்ட பல விவசாய சங்கங்கள், தங்களின் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தன. பருத்திக்கான வரியை நீக்கினால், அதேபோல அடுத்தடுத்து மக்காச்சோளம், சோயா பீன்ஸ், பால் பொருட்களின் வரியையும் நீக்குமாறு அமெரிக்கா அழுத்தம் கொடுக்கும் என விவசாய சங்கங்கள் எச்சரித்தன.

மக்காச்சோள பயிர்
மக்காச்சோள பயிர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமெரிக்க மக்காச்சோளம் - ஒளிந்திருக்கும் பேராபத்து!

தற்போது அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில், தங்கள் நாட்டு மக்காச்சோளத்தை குறைந்த வரியில் இந்தியா இறக்குமதி செய்ய அமெரிக்கா நிர்பந்தம் செய்ய தொடங்கிவிட்டது. இதில் நாம் அச்சப்பட வேண்டிய விஷயம் இரண்டு. ஒன்று, இந்தியாவின் மக்காச்சோள விவசாயிகளை பற்றியது. மற்றொன்று, அமெரிக்க மக்காச்சோளத்தை பற்றியது.

ஆம், அமெரிக்காவில் மக்காச்சோளம்தான் முதன்மையான பயிர். அந்நாட்டில் கணிசமான நிலப்பரப்பில் மக்காச்சோளம் பயிரிடப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், அங்கு பயிரிடப்படும் பல வகை மக்காச்சோளங்களில் 90 சதவீதம், மரபணு மாற்றப்பட்ட மக்காச்சோளங்கள் என்பதுதான் விபரீதமான விஷயம். இந்த மக்காச்சோளங்கள் வளர, அதில் அடிக்கடி 'க்ளைஃபோசேட்' எனும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தினை அடிக்க வேண்டியது அவசியம்.

இதன் காரணமாக, இந்த வகை மக்காச்சோளங்கள் மனிதர்கள் உண்பதற்கு உகந்தவை அல்லாதவையாக மாறிவிட்டன. ஆதலால், இந்த வகை மக்காச்சோளங்களை ஐரோப்பிய நாடுகளும், இந்தியாவும் தடை செய்துவிட்டன. இருப்பினும், கால்நடை தீவனத்துக்கும், பிற தொழிற்சாலை பயன்பாடுகளுக்குமே இந்த மக்காச்சோளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மக்காச்சோளம்
மக்காச்சோளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

துடிக்கும் அமெரிக்கா

நிலைமை இப்படி இருக்க, தற்போது இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட மக்காச்சோளங்களையே இந்தியாவுக்கு அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்ய அமெரிக்கா துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறு, இந்த மக்காச்சோளங்களை இந்தியா இறக்குமதி செய்தால், நம் மக்காச்சோள விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவர். அதுமட்டுமல்லாமல், மக்களின் ஆரோக்கியத்துக்கும், கால்நடைகளுக்கும் இது பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும். இதுதான் நமது அச்சத்துக்கு காரணம்.

இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்?

சரி, இந்த மக்காச்சோளத்தை இந்தியாவுக்குள் தள்ளிவிட அமெரிக்கா இந்த அளவுக்கு முனைப்பாக இருக்க என்ன காரணம் தெரியுமா? ஏனெனில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் வெற்றிக்கு வித்திட்டதே இந்த மக்காச்சோள விவசாயிகள் அதிக அளவில் வசிக்கும் மாகாணங்கள்தான். எனவே, தனக்கு வெற்றியை தந்த மக்காச்சோள விவசாயிகளுக்கு கைமாறு செய்வதற்காக இந்தியாவின் அடிமடியில் கை வைக்க திட்டமிட்டுள்ளார் டிரம்ப்.

இதனை தவிர்க்க இந்தியாவுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. அதாவது, இயற்கையான மற்றும் மரபணு மாற்றம் செய்யப்படாத பொருட்களை மட்டுமே நாங்கள் இறக்குமதி செய்வோம் என்ற கொள்கையை இந்தியா அறிவிக்க வேண்டும். அப்படி இல்லையெனில், நமது நாட்டு மக்காச்சோளங்களின் அறுவடை காலத்துக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வரை, அமெரிக்க மக்காச்சோளங்களின் இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும். மேலும், அறுவடைக்கு பின்னர் 3 மாதங்கள் வரை இந்த இறக்குமதி தடையை நீட்டிக்க வேண்டும். என்ன செய்யப் போகிறது இந்தியா?

