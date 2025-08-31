பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீனாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். 2020 ஜூன் மாதம், கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய - சீன ராணுவத்திற்கிடையே கடும் மோதல் வெடித்தது. அத்தகைய மோதல்களுக்கு பிறகு இருதரப்பு உறவுகளில் புதிய அத்தியாயத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சியாக பிரதமரின் சீன பயணம் அமைந்திருக்கிறது.
இருப்பினும், இந்தியா கடந்த கால் நூற்றாண்டாக உழைத்து உருவாக்கிய ராஜதந்திர கட்டமைப்பு இப்போது ஆட்டம் கண்டுவிட்டதாகவே தெரிகிறது. சீன பயணம் மூலம் இந்தியா தனது ஸ்ட்ராடேஜிக்கை மறுபரிசீலனை செய்ய முயல்கிறதா? இதனால் நட்பு நாடுகள் பிரிந்து செல்லுமா? இந்தியாவின் நேற்றைய எதிரிகள் இன்று கூட்டாளிகளாக மாறுவார்களா? போன்ற பல கேள்விகள் எழுகின்றன.
பொதுவாக நாடுகளிக்கிடையே அழுத்தங்களால் ஏற்படுகின்ற நிகழ்வுகள் பெரும்பாலும் உலக அரசியல் எதார்த்தங்களை மறைத்துவிடும். எனவே, இந்தியா சில அவசர முடிவுகளை எடுப்பதற்கு பதிலாக பின்வாங்கி ஆராய்வது முக்கியம்.
இந்திய வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் சீனா
சீனாவை பொறுத்தவரை, அதனுடன் இந்தியா கிட்டத்தட்ட 4,000 கி.மீ நீளமுள்ள ஒரு வரையறுக்கப்படாத எல்லையைப் பகிர்ந்துகொள்கிறது. இதனால், சீனா இந்தியாவை இழிவாகப் பார்ப்பதோடு, துணைக்கண்டத்தின் குறுகிய எல்லைக்குள் இந்தியாவை அடைத்து வைக்கவும் முயல்கிறது. அதே சமயம், உலக மற்றும் பிராந்திய ஒழுங்கை தங்களுக்கு சாதகமாக வடிவமைக்க இந்தியா-அமெரிக்கா உறுதியாக உள்ளன.
ஆனால், இந்தியா மீதான சீனாவின் வக்கிரப்பார்வை தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது. ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினர் பதவிக்கான இந்தியாவின் முயற்சியை சீனா பலமுறை தடுத்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இந்தியாவை குறிவைக்கும் பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாத சக்திகளை பாதுகாத்தது, இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆயுத மோதல்களில் இஸ்லாமாபாத்தை வெளிப்படையாக ஆதரித்தது போன்றவற்றில் சீனா தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டுள்ளது. மேலும், தெற்காசிய நாடுகளுடன் இந்திய உறவுகளை குறைக்க முயற்சி செய்து அதில் பெரும்பாலும் வெற்றியையும் கண்டது. மேலும், நமது பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நலன்களை நேரடியாக பாதிக்கும் வகையில் ஸ்ட்ராடேஜிக் முதலீடுகளையும் சீனா செய்துள்ளது.
கோவிட் காலத்தில் ஊடுருவல்
2019 ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்தார். அதன் பிறகு சில மாதங்களில் கோவிட் தொற்று பரவி நாடே பெரும்பாதிப்பிற்கு உள்ளானது. அதே நேரத்தில், கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவம் ஊடுருவியது. ஆனால், முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு இந்திய ராணுவம் அதனை எதிர்கொண்டது. அதன் பிறகு 2024 இல் ரஷ்யாவில் நடந்த பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதர் மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜின்பிங்கும் சந்தித்துக்கொண்டனர். அந்த சந்திப்பு எல்லை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் அடையாளமாக பார்க்கப்பட்டது. எல்லையில் அர்த்தமில்லாமல் நான்கு ஆண்டுகள் நீடித்த அந்த மோதலில் இரு தரப்புக்கும் எந்த நன்மையையும் கிடைக்கவில்லை.
அப்போது சீனா பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்தது. மேலும், அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கடுமையான உள்நாட்டு அரசியல் அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், அமெரிக்காவின் அதிபராக மீண்டும் ட்ரம்ப் தேர்வாகும் வாய்ப்பு சீனாவின் அமைதியை சீர்குலைத்தது. ட்ரம்ப் தனது முதல் பதவிக் காலத்தில், சீனாவை கடுமையாக டார்கெட் செய்திருந்ததால் மீண்டும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் பாதிப்பு இரட்டிப்பாக்கப்படும் என சீனா அஞ்சியது.
ஜின்பிங்கின் அணுகுமுறை
இந்த சூழலில் இந்தியாவுடன் நட்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ள சீனா நினைத்தது. இருப்பினும், பிரதமர் மோடியுடனான ஜின்பிங்கின் சந்திப்பு அதை என்றும் வெளிப்படுத்தியதே இல்லை. மோடியுடன் வழக்கமாக கைகுலுக்கும் போது ஜின்பிங்கின் உடல் மொழி, 'ஏதோ கசப்பான மாத்திரையை விழுங்குவதைப் போல' இருப்பதாக விமர்சனங்களும் எழுந்தன. அண்டை நாடுகளான இந்தியாவும், சீனாவும் அமைதியாக இணைந்து வாழ்வதற்கான வழிகளைக் கண்டறிய வேண்டும். அந்த ஆர்வம் இருந்தால் தான் ஒத்துழைப்புக்கான தருணமும் ஏற்படும். சீனா ஆர்வம் காட்டாத வரை இரு நாடுகளும் நண்பர்களாக மாற வாய்ப்பில்லை.
அடுத்து அமெரிக்கா. இந்தியா மீது அமெரிக்கா மிக உயர்ந்த தண்டனை வரிகளை விதித்துள்ளது. மேலும், உக்ரைன் மோதலுக்கு இந்தியா வழிவகுத்ததாக குற்றம்சாட்டும் அமெரிக்கா, இந்தியாவை வரிகளின் 'மகாராஜா' என்று விமர்சிக்கிறது. மேலும், அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், இந்திய பொருளாதாரத்தை "இறந்துவிட்டது" என்று விவரிக்கும் அளவுக்குச் சென்றுள்ளார். இதற்கு மத்தியில், பாகிஸ்தான் மீண்டும் அமெரிக்காவின் ஆதரவைப் பெற்றதாகத் தெரிகிறது. தவிர, இந்திய மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்களின் செய்திகளும், அரசியல் நிபுணர்களின் கருத்துக்களும் இதை இன்னும் தீவிரமாக்குகின்றன.
அமெரிக்காவின் அணுகுமுறை நீடிக்குமா?
இன்று அமெரிக்காவில் நடக்கும் விஷயங்களை சமாளிக்க "பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட" (out of the syllabus) வெளியுறவுக் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறுகிறார். ஒரு காலத்தில் நிலையாக இருந்த நேட்டோ கூட்டணி, இப்போது நிச்சயமற்ற தன்மையை எதிர்கொள்ளும் வேளையில், கனடா அமெரிக்காவின் 51வது மாகாணமாக மாற வேண்டும் என்று அமெரிக்கா கேட்கிறது. மேலும், உக்ரைனுக்கு அதன் கனிம வளங்களையும், பிரதேசத்தையும் விட்டுக்கொடுக்க அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவால் இந்த அணுகுமுறையை நீடிக்க முடியுமா? என்றால் மிகவும் சாத்தியமற்றது.
அமெரிக்கா என்றும் பங்காளி தான்
உலகின் முன்னணி சக்தியாக அமெரிக்கா இருந்து வந்தாலும், சர்வாதிகாரத்தால் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு நடுவர் ஆகாது. ரஷ்யா, சீனா, இந்தியா, பிரேசில் உள்ளிட்ட அதிகாரம் மிகுந்துள்ள வளர்ந்து வரும் நாடுகள் அமெரிக்காவின் நியாயமற்ற கோரிக்கைகளுக்கு அடிபணிய வாய்ப்பில்லை. அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், ட்ரம்பின் வரி நடவடிக்கைகள் சட்டவிரோதமானது என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும் அமெரிக்காவில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் இடைக்கால தேர்தல்களில் அதிகார சமநிலை மாறக்கூடும்.
இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் பொருளாதாரம், ராணுவம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கல்வியில் வலுவான அடித்தளத்தை உருவாக்கியுள்ளன. ட்ரம்பும், மோடியும் சமமான திறன் கொண்டவர்கள். மேலும், அதிபர் ட்ரம்ப் இந்தியா குறித்த தனது நிலைப்பாட்டை திடீரென மாற்றுவது சாத்தியமில்லை.
25 ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் எழுச்சியில் அமெரிக்கா ஒரு பங்காளியாக இருந்து வருகிறது. தொடர்ந்தும் இருக்கும். இரு நாடுகளின் வேறுபாடுகளை விட ஒன்றிணைந்த நலன்கள் மிகவும் அதிகமானது. பொது சண்டைகளில் ஈடுபடாமலும், நியாயமற்ற கோரிக்கைகளுக்கு அடிபணியாமலும் அமெரிக்காவுடன் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இந்தியா சரியான அணுகுமுறையை எடுத்துள்ளது. தற்போதைய நிலை ஒரு வடுவை ஏற்படுத்தினாலும், இந்தியா-அமெரிக்க உறவு விரைவில் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும். ஆனால், சீனாவுடனான இந்திய உறவை அப்படிச் சொல்ல முடியாது.