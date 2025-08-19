உத்தரகாசியில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்குகள் இமயமலையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பையே நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன. மலைப் பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள ஒழுங்குபடுத்தப்படாத வளர்ச்சியும், காலநிலை மாற்றமும் தான் இதற்கு காரணம்.
ஆகஸ்ட் 5, 2025 அன்று, கீர் கங்கா நதியின் மேல் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டு அசுர மழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் தரலி கிராமத்திற்குள் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. கூடவே வீடுகள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் கடைகளும் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. ஹர்சில் பள்ளத்தாக்கை இணைக்கும் சாலைகள் இடிந்து விழுந்தன. வெள்ளத்தினால் நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில், நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போனார்கள். மீட்பு பணிகளுக்கும் தடை ஏற்பட்டது.
உத்தரகாசி மட்டும் தான் இப்படியொரு பேரழிவை சந்தித்துள்ளதா? இல்லை... 2013 இல் கேதார்நாத்தில் நடந்தது முதல், 2021 இல் சமோலி வரை இமயமலைப் பகுதியில் அடிக்கடி பேரழிவுகள் ஏற்பட்டு வருவது வேதனையாக உள்ளது. அதுவும், ஒவ்வொரு பேரிடரும் முந்தையதை விடவே அதிக பேரழிவை ஏற்படுத்துகிறது. தீவிர மழைப்பொழிவாலும், பனிப்பாறை சரிவாலும் நிகழும் தாக்கமானது அங்குள்ள கட்டுப்பாடற்ற கட்டுமானங்களால் இன்னும் அதிகரித்து பேரழிவை ஏற்படுத்த காரணமாக அமைகிறது.
அதிர்ச்சி தரும் ஆய்வு அறிக்கை
மலை பகுதிகள் மேம்பாட்டில், காலநிலை அபாயங்களையும் அரசு ஒருங்கிணைக்காவிட்டால் இமயமலையானது அடுத்தடுத்த சோகத்தை சந்தித்துக் கொண்டு தான் இருக்கும். இமயமலையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் இனி நிகழப் போகும் அதிக மழைப்பொழிவுகள் வழக்கமானதாகத் தான் இருக்கப்போகிறது.
1901 மற்றும் 2015 க்கு இடையில் இந்தியாவில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக நேச்சர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆய்வு கூறுகிறது. அரபிக் கடல் வெப்பமடைவதால் ஈரப்பதம் நிறைந்த பருவக்காற்று வீசுகிறது. அத்தகைய பருவக்காற்று இமயமலை நிலப்பரப்புடன் மோதுவதால் குறுகிய நேரத்தில் அதி தீவிர மழைப்பொழிவு ஏற்படுகிறது என காலநிலை விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இமயமலைகள் உலக சராசரியை விட இரண்டு மடங்கு வேகமாக வெப்பமடைகின்றன. இதனால் பனிப்பாறை உருகுவது தீவிரமடைகிறது. அதிக மழை மற்றும் விரைவான உருகலின் கூட்டு விளைவால் அடிக்கடி நிலச்சரிவுகள், வெள்ளம் மற்றும் பனிப்பாறை ஏரி வெடிப்பு ஆகியவற்றிற்கு வழி வகுக்கிறது.
சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலம்
இருப்பினும், எச்சரிக்கைக்கு பதிலாக இந்த பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த வளர்ச்சி இரட்டிப்பாகியுள்ளது. 2012 ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்ட 4,157 சதுர கி.மீ பரப்பளவில் உத்தரகாசி அமைந்துள்ளது. இதனால் இங்கு கட்டுமானம், சுரங்கம் ஆகியவற்றிற்கு கடுமையான கட்டுப்பாட்டு உள்ளது. இருப்பினும், விதிகள் மீறப்பட்டு பல மாடி ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் ஆற்றங்கரைகளில் காளான்களை போல பெருகுகின்றன. நிலையற்ற சரிவுகளில் சாலைகள் வெட்டப்படுகின்றன. நிபுணர்களின் எச்சரிக்கைகளையும் மீறி நீர் மின் திட்டங்களுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
வணிக நலன்களும், குறுகிய கால ஆதாயங்களும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை எவ்வாறு மீறுகின்றன? தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளை பேரழிவுகளாக எவ்வாறு மாற்றுகின்றன? என்பதை தரலி வெள்ளம் மீண்டும் ஒருமுறை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
புரட்டிப்போட்ட கேதார்நாத் வெள்ளம்
பேரழிவுகளினால் ஏற்படும் பொருளாதார மற்றும் மனித உயிரிழப்புகள் அதிர்ச்சியூட்டுகின்றன. 2013 ஆம் ஆண்டு கேதார்நாத் வெள்ளத்தில் 6,000-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ரூ. 7,000 கோடிக்கும் அதிகமான பொருளாதார சேதம் ஏற்பட்டது. அவற்றில் பெரும்பாலானவை உள்கட்டமைப்பு அழிவினால் ஏற்பட்டவை.
2021 ஆம் ஆண்டு சமோலி பனிப்பாறை பேரழிவில் இரண்டு நீர் மின் திட்டங்கள் வீணானது. 200-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பலியாகினர். சுமார் 1,500 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. உத்தரகாசி வெள்ளத்தில் எத்தனை பேர் இறந்தார்கள்? என்று இன்று வரை கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது. தரலியில் நிகழ்ந்த உள்கட்டமைப்பு அழிவானது அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் முதலீடு செய்வதன் ஆபத்தையே உணர்த்துகிறது.
இயற்கை பேரழிவுகளால் இந்தியாவிற்கு ஆண்டுதோறும் 87 பில்லியன் டாலர் இழப்பு ஏற்படுவதாக உலக வங்கி தெரிவிக்கிறது. மலைப்பகுதி வளர்ச்சி மேம்பாட்டின் போக்கு மாறாவிட்டால் இந்த எண்ணிக்கை வேகமாக உயரும். இந்தியாவின் கட்டமைப்பு கொள்கை இதுபோன்ற அபாயங்களை உள்வாங்கத் தவறிவிட்டது. காலநிலை மாற்றம் குறித்த தேசிய செயல் திட்டம் மற்றும் மாநில அளவிலான காலநிலை செயல் திட்டங்கள் தகவமைப்புக்கு (adaptation) முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன. ஆனாலும், வளர்ச்சித் திட்டங்களின்போது அவை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை.
பேரிடர் மேலாண்மை
உத்தரகாண்டில் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் பெரும்பாலும் புதிய காலநிலை யதார்த்தங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல், காலாவதியான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடுகளே பின்பற்றப்படுகிறது. பேரிடர் மேலாண்மை, தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு பதிலாக நிகழ்வுக்குப் பிந்தைய நிவாரணம் மற்றும் மறுகட்டமைப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஆனால், முன்கூட்டியே காலநிலை ஆபத்துகளை மதிப்பீட்டு, வடிவமைப்பு மற்றும் ஒப்புதல் நிலைகளில் அதனை ஒருங்கிணைப்பதில்லை.
இந்த நிர்வாக இடைவெளியை அவசரமாக நிரப்ப வேண்டும். உடனே, சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டல விதிமுறைகளை அமல்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆற்று வெள்ளப்பெருக்கு பகுதிகள், சரிவுகளில் நிரந்தர கட்டமைப்புகள் இல்லாமல் இருப்பதை கண்காணித்து உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஆபத்துக்கான முன்னறிவிப்பு
மலை பகுதிகளில் சாலை விரிவாக்கம், நீர் மின்சாரம், ஹோட்டல்கள் என ஒவ்வொரு பெரிய திட்டமும் காலநிலை மற்றும் புவிசார் அபாய தணிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுகுறித்த விவரங்கள் பொதுவெளியில் வெளியிடப்பட வேண்டும். அபாயகரமான இடங்களில் முதலீடு செய்வது ஆபத்துக்கான முன்னறிவிப்பு. இமயமலையில் இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் (IMD) டாப்ளர் ரேடார் கவரேஜ் இன்னும் குறைவாகவே உள்ளது. ரேடார் நெட்வொர்க்குகளை விரிவுபடுத்துதல், நிகழ்நேர நதி நீர் உணர்கருவிகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் கடைசி மைல் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை உருவாக்குதல் ஆகியவை உயிர்சேதங்களை தடுக்க உதவும்.
உத்தரகாசியில், பாதிக்கப்படக் கூடிய கிராமங்கள் பெரும்பாலும் நீரோடைகள் மற்றும் சரிவுகளில் அமைந்துள்ளன. அரசியல்ரீதியாக கடினமாக இருந்தாலும், மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்க இடமாற்றம் அவசியம் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இழப்பீட்டுத் தொகுப்புகள், மாற்று வாழ்வாதாரங்கள் சமூக பங்களிப்புடன் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
பாதிப்புகளில் தனியார் துறையின் பங்களிப்பு
இறுதியாக, இந்த விஷயத்தில் இருந்து தனியார் துறை நழுவ முடியாது. சுற்றுலா துறையானது உத்தரகாண்டின் பொருளாதாரத்தை இயக்கும் காரணி மட்டுமல்லாமல், அதன் பாதிப்புகளுக்கும் பங்களிக்கிறது. ஹோட்டல்களும், ரிசார்ட்டுகளும் இமயமலையின் அழகிலிருந்து பயனடைகின்றன. ஆனால், அதன் பாதுகாப்பில் குறைவாகவே முதலீடு செய்கின்றன.
காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களைத் தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு, நிலையான சுற்றுலா மற்றும் பேரிடர் தயார் நிலை ஆகியவற்றில் பொது-தனியார் கூட்டாண்மை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் பொருளாதார நடவடிக்கைகளையும் சமநிலைப்படுத்த உதவும். மீள்தன்மையில் முதலீடு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு டாலரும், பேரிடர் மீட்பு செலவில் 4 டாலரை மிச்சப்படுத்துகிறது என உலகப் பொருளாதார அமைப்பு குறிப்பிடுகிறது.
உத்தரகாசியில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் வெறும் உள்ளூர் துயரம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு தேசிய எச்சரிக்கை. சுற்றுச்சூழல் அறிவியலைப் புறக்கணிப்பதால் கிடைத்த விலை. நீண்டகால மீள்தன்மையை விட குறுகிய கால வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதற்கு ஓர் உதாரணம் தான் அந்த பேரழிவு. இந்தியா தனது மலை மேம்பாட்டு மாடலை மறுசீரமைக்காவிட்டால், இமயமலை தொடர்ந்து பேரழிவுகளைத் காணும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் எழுத்தாளரின் கருத்துகளே. இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள உண்மைகளும், கருத்துக்களும் ETV பாரத்தின் கருத்துக்களைப் பிரதிபலிக்காது)