அமெரிக்க, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான வர்த்தக பேச்சுவாத்தை! கவனம் செலுத்த வேண்டியவை எவை?
Published : September 22, 2025 at 3:54 PM IST
By பேராசிரியர் பி புருஷோத்தம்
வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சரான பியூஷ் கோயல் தலைமையிலான குழு இன்று (செப்டம்பர் 22) அமெரிக்காவுக்கு பயணம் செய்து, இரு தரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை விரைவில் நிறைவு செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுக்கவுள்ளது.
இந்த குழு அக்டோபர் முதல் நவம்பர் 2025-ல் மீண்டும் சந்தித்து ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்டகாலமாக நின்று போன இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றிய (EU - FTA) பேச்சுவார்த்தைகளும் இவ்வாண்டுக்குள் முடிவடையும் தருவாயில் இருப்பதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. இதற்கிடையே, செப்டம்பர் 11, 2025 அன்று அமெரிக்காவின் 12 பேர் கொண்ட குழு டெல்லியில் அமைச்சர் பியூஷ் கோயலுடன் சந்திப்பு நடத்தியது.
இந்தியா - அமெரிக்கா வர்த்தகம்
இந்தியா - அமெரிக்கா வர்த்தக பேச்சுவார்த்தையின் இடையே நிலவும் முக்கிய சிக்கல் விவசாயப் பொருட்களை சார்ந்தது தான். அமெரிக்கா, தனது இறக்குமதி சுங்க வரியை குறைக்க வேண்டும் என இந்தியாவை வலியுறுத்துகிறது. இந்தியா விதிக்கும் இறக்குமதி வரிக்கு பதிலடியாக, அமெரிக்கா இந்தியப் பொருட்களுக்கு 25% சுங்க வரியும், ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வதற்காக கூடுதலாக 25% அபராதச் சுங்க வரியையும் விதித்துள்ளது.
இரு நாடுகள் இடையேயான கடந்தாண்டு வர்த்தக நிலையின் படி, 2024-ல் இந்தியா அமெரிக்காவுக்கு $5.7 பில்லியன் (ரூ.47,310 கோடி) மதிப்பிலான வேளாண் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்தது. இதில் இறால் $2.2 பில்லியன் (ரூ.18,260 கோடி), அரிசி $386 மில்லியன் (ரூ.3,204 கோடி), தேன் $141.3 மில்லியன் (ரூ.1,172 கோடி), காய்கறிகள் $399.2 மில்லியன் (ரூ.3,313 கோடி), ஆமணக்கு எண்ணெய் $106.2 மில்லியன் (ரூ.881 கோடி), மிளகு $180 மில்லியன் (ரூ.1,494 கோடி) அடங்கும்.
அமெரிக்காவிலிருந்து $1.9 பில்லியன் (ரூ.15,770 கோடி) மதிப்பிலான இறக்குமதியில் பாதாம் $865.6 மில்லியன் (ரூ.7,182 கோடி), வால்நட் $24.5 மில்லியன் (ரூ.203 கோடி), பிரேசில் நட்ஸ் $130 மில்லியன் (ரூ.1,079 கோடி), பிஸ்தா $129.6 மில்லியன் (ரூ.1,076 கோடி), எத்தில் ஆல்கஹால் $439.5 மில்லியன் (ரூ.3,647 கோடி), ஆப்பிள் $38.1 மில்லியன் (ரூ.316 கோடி), பருப்பு $64.5 மில்லியன் (ரூ.535 கோடி) ஆகியவை அடங்கும்.
இவை சற்று சமநிலை தன்மையற்று இருக்கிறது. அமெரிக்கா இந்தியாவின் 5-வது பெரிய இறக்குமதி நாடாக இருந்தாலும், இந்திய வேளாண் பொருட்களின் மிகப் பெரிய ஏற்றுமதி சந்தையாகவும் திகழ்கிறது. ஆனால், அமெரிக்காவின் மொத்த வேளாண் பொருட்கள் இறக்குமதியில் இந்தியாவின் பங்கு வெறும் 2% மட்டுமே. அந்த வகையில், அதிக சுங்க வரி விதிப்புகள் இந்தியாவின் போட்டித் திறனை வெகுவாக பாதித்துள்ளன.
வாழ்வாதார சவால்கள்
இந்திய தொழிலாளர் நலன் 46% விவசாயத்தையே நம்பி உள்ளது; அதில் 88% சிறு குறு விவசாயிகள் அடங்குவர். தற்போதைய சூழலில், மானியம் பெற்று இறக்குமதியாகும் அமெரிக்க பால், இறைச்சி, தானியங்கள், பருப்பு போன்றவை உள்ளூர் பொருட்களின் சந்தை விலைகளை குறைத்து விவசாயிகளின் வருமானத்தை சிதைக்கக் கூடும்.
அமெரிக்க விவசாயிகள் சராசரியாக 466 ஏக்கர் நிலப்பரப்புடன், வருடத்திற்கு சுமார் ரூ.26 லட்சம் மானியம் பெறுகிறார்கள். ஆனால், இந்திய விவசாயிகள் பிரதம மந்திரி கிசான் (PM-KISAN) திட்டத்தின் வாயிலாக ரூ.6,000 மட்டுமே மானியம் பெறுகிறார்கள். அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய விவசாயிகள் அதிக மானியங்களையும், காப்பீட்டின் பலன்களையும் அனுபவிக்கிறார்கள். இந்திய விவசாயிகள் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை (MSP), பொது விநியோக திட்டம் (PDS) போன்ற அடிப்படை உதவிகளையே சார்ந்தே இருக்கிறார்கள். இந்நிலையில், உணவு பாதுகாப்பும் கிராமப்புற நிலைத்தன்மையும் இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி ஏன் அவசியம்?
அமெரிக்காவின் வேளாண் உற்பத்தி உள்நாட்டு தேவைவை விட அதிகமாக இருப்பதால், பெருமளவு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். அந்த வகையில், மொத்த உற்பத்தியில் 20% ஏற்றுமதியாகிறது. சோயாபீன், கோதுமை, அரிசி போன்றவற்றில் 40% வரை வெளிநாடுகளுக்குப் போகிறது. அதனால் இந்தியா போன்ற சந்தைகளில் நுழைவது அவர்களுக்கு அவசியம்.
இந்தியாவுக்கு உள்ள அபாயங்கள்
சுங்க வரிக் குறைப்பு பயிர் மாறுபாட்டை தடுக்கலாம். கோழியின் தேவையால் இங்கு சோளம் உற்பத்தி உயரும் நிலையில், அமெரிக்க சோளம் இறக்குமதி உள்ளூர் விவசாயிகளை பாதிக்கும். பருத்தி இறக்குமதி அதிகரித்தால், அது இந்திய விவசாயிகளை மேலும் சிக்கலில் தள்ளும்.
பரஸ்பர வரி விதிப்புகளால் இந்திய கடல் உணவுகள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றன. $2.58 பில்லியன் (ரூ21,414 கோடி) மதிப்பிலான ஏற்றுமதிக்கு 52% வரி விதிக்கப்படுகிறது. மேலும், உணவு, சர்க்கரை, கோகோ ($1 பில்லியன் மேல் / சுமார் ரூ.8,300 கோடி), பால் சார்ந்த பொருட்கள், எண்ணெய், மசாலா போன்ற பொருட்களும் பெரும் பாதிப்பை சந்திக்கும்.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தை
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகளிலும் விவசாயமே முக்கியத் தடையாக உள்ளது. ஐரோப்பாவின் சீஸ், பால் பொடி இறக்குமதிக்கு சுங்க வரிகளை குறைக்க வேண்டும் என அதில் அங்கம் வகிக்கும் நாடுகள் முறையிட்டுள்ளன. இது இந்திய பால் உற்பத்தித் தொழிலுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும். 2023-24 காலகட்டத்தில் இந்தியா $4.3 பில்லியன் (சுமார் ரூ.35,690 கோடி) மதிப்பிலான பொருட்களை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. ஆனால், அதற்கான சுங்க வரி சராசரியாக 15.2% இருந்தது.
அதே நேரம், இந்தியா ஐரோப்பிய வேளாண் பொருட்கள் இறக்குமதிக்கு 42.7% வரி விதிக்கிறது. இந்த சூழலில் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டால், பால் மற்றும் மதுபான இறக்குமதி உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியாவின் நிலைப்பாடு
உலக வணிக அமைப்பின் (WTO) விதிகளின் கீழ், இந்தியா தங்களின் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் கிராமப்புற வாழ்வாதாரத்தை காப்பது தனது உரிமை என வலியுறுத்துகிறது. மானியம் பெற்ற மேம்பட்ட அமெரிக்க, ஐரோப்பிய விவசாயிகளுடன் நடுத்தர இந்திய விவசாயிகள் போட்டியிடுவதும் சாத்தியமற்றதாகவே கருதப்படுகிறது.
இந்தியா தனது சோளம், சோயாபீன், பருத்தி உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஏற்றுமதியை அதிகரித்து, மூலப்பொருட்களை விட பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகளின் போது, விவசாயிகள் நலனையும் உணவு பாதுகாப்பையும் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும்.
பரஸ்பர வரிகளால் இறால், தேன், அரிசி, பால் போன்றவற்றில் பாதிப்பு இருந்தாலும், உள்ளூர் தேவையால் இவற்றின் சந்தையை சற்று நிலையானதாக மாற்ற முடியும். அல்போன்சோ மாம்பழம், பாஸ்மதி அரிசி போன்ற தனித்துவமான இந்தியப் பொருட்களுக்கு வெளிநாடுகளில் நல்ல சந்தை மதிப்பு உண்டு என்பதால், இவற்றிற்கான கட்டுப்பாடுகள் குறைவாகவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பரிந்துரைகள்
வளங்கள் ஊக்குவிப்பு
பாசன வசதிகள் மற்றும் இயந்திரமயமாக்கலில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்: இது உற்பத்தி திறனை அதிகரித்து, வீணாக்கத்தை குறைத்து, மொத்த விவசாய திறனை மேம்படுத்தும்.
அறுவடைக்கு பிந்தைய மேலாண்மையை வலுப்படுத்த வேண்டும்: சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி, அறுவடைக்குப் பிந்தைய இழப்புகளை குறைக்க வேண்டும்.
தொழில்நுட்பம்
அக்கிரிடெக் ஸ்டார்ட்அப்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்: புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வர்த்தக திறன் கொண்ட தொடக்க நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்.
நவீன விவசாய முறைகளை மேம்படுத்த வேண்டும்: துல்லியமான விவசாயம், டிஜிட்டல் தளங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி, உற்பத்தி மற்றும் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.
வர்த்தக கொள்கை
சீரான ஏற்றுமதி கொள்கைகளை வேண்டும்: திடீர் ஏற்றுமதி தடைகளை தவிர்த்து, நீண்டகால நம்பிக்கையை உருவாக்க வேண்டும்.
சந்தைகள் மற்றும் பொருட்களை மாறுபடுத்த வேண்டும்: ஆப்பிரிக்கா, தென்கிழக்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு சந்தைகளை ஆய்வு செய்து, கம்பு, மூலிகை பொருட்கள் போன்ற அதிக தேவை உள்ளவற்றை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்களின் ஏற்றுமதிகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும்: மூலப்பொருட்களை விட பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களுக்குத் திரும்பி, உலக சந்தையில் பெரிய பங்கு பெற வேண்டும்.
வலுவான வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை வேண்டும்: சுங்க தடைகளை குறைத்து, இந்திய விவசாயப் பொருட்களுக்கு முன்னுரிமை வாய்ந்த அணுகலை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
பொருட்களின் தரம்
சர்வதேச தரநிலைகளை வேண்டும்: SPS (Sanitary and Phytosanitary) தரநிலைகள் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றி, விவசாயிகளுக்கு கல்வி அளித்து, அதற்கான வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும்.
சந்தை நுண்ணறிவு: சர்வதேச சந்தை தேவைகள் குறித்த தரவை வழங்கி, விவசாயிகள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு உதவ வேண்டும்.
விநியோக சங்கிலி
விவசாயிகளின் கல்வி மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்த வேண்டும்: சிறந்த நடைமுறைகள், பூச்சிக் கட்டுப்பாடு, சுகாதாரம், தர மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வை கூட்டுறவுகள் மூலம் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அக்ரோ-கிளைமேட்டிக் கிளஸ்டர்களை உருவாக்க வேண்டும்: குறிப்பிட்ட ஏற்றுமதி பயிர்களுக்கு ஏற்ற பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு உற்பத்தி மற்றும் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.