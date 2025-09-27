ETV Bharat / opinion

ஆதாருக்கு வயது 15! சாதனையா? சோதனையா?

தொழில்நுட்ப பிழைகள் காரணமாக கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு ரேசன் மற்றும் ஓய்வூதியம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆதாரின் உண்மையான நோக்கத்தை சீர்குலைத்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 1:58 PM IST

- By ரமேஷ் கோட்னானா

ஜூலை 9, 2009 அன்று, இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தில் நடந்த பிரிவு உபசார நிகழ்ச்சியில் பேசிய அதன் இணை நிறுவனர் நந்தன் நீலேகனி, "எனது ஒரே அடையாளம் இன்ஃபோசிஸ். ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் அடையாளத்தை வழங்கும் ஒரு திட்டத்தை வழி நடத்த நான் இங்கிருந்து புறப்படுகிறேன்" என்று கூறினார். அந்த தொலைநோக்கு பார்வையை நிறைவேற்றும் வகையில், ஆதார் திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் சென்று, உலகின் மிகப் பெரிய பயோமெட்ரிக் தரவுத்தளத்தை கட்டி எழுப்பினார்.

முதன் முறையாக செப்டம்பர் 2010-ல் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஒரு குக்கிராம மக்களுக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கியது முதல், நாடு முழுவதும் 143 கோடி இந்தியர்களுக்கு ஆதார் எண்களை வழங்கியது வரை, கடந்த 15 ஆண்டுகளில் அதன் சாதனைகள் மகத்தானவை. உலக வங்கி மற்றும் IMF போன்றவை ஆதாரை இந்தியாவின் டிஜிட்டல் திறனின் அடையாளமாகப் பாராட்டின.

நந்தன் நீலேகனி
நந்தன் நீலேகனி (ETV Bharat)

2006-ம் ஆண்டு யோசனை வடிவில் இருந்த ஆதார் திட்டத்திற்காக, ஜூன் 25, 2009 அன்று UIDAI என அழைக்கப்படும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தின் தலைவர் பதவியை உருவாக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. இன்ஃபோசிஸ் இணை நிறுவனர் நந்தன் நீலேகனியை இதற்கு தலைமை ஏற்க அழைத்தது. இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தின் தலைவர் பதவி மத்திய கேபினட் அமைச்சர் அந்தஸ்து கொண்டது. இதையடுத்து ஜூலை 6 ஆம் தேதி, நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி ₹120 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்தார்.

நந்தன் நீலேகனி ஜூலை 23, 2009 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தில் இணைந்தார். தொடர்ந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆர்.எஸ்.சர்மா, தலைமை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஐஐடி நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவை நந்தன் நீலேகனி அமைத்தார். 2016-ம் ஆண்டு ஆதார் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, ஆதார் மற்றும் பிற சட்டங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 2019 நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஆதாரின் சில குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள்

ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் தனித்துவ அடையாளம்

ஆதார் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் அவர்களின் பயோமெட்ரிக் (கை விரல் ரேகைகள், கருவிழி ஸ்கேன்) மற்றும் மக்கள்தொகை தரவுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட 12 இலக்க தனித்துவமான அடையாள எண்ணை வழங்கியது. இது அத்யாவசிய அரசு சேவைகள் மற்றும் சமூக நல திட்ட சலுகைகளை அணுக டிஜிட்டல் அடையாளமாக செயல்படுகிறது. இதுவரை, 143 கோடி பேருக்கு ஆதார் அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ஆதார் என்பது எந்த நேரத்திலும், எந்த இடத்திலும் வேலை செய்யும் ஒரு டிஜிட்டல் ஐடி. வங்கிக் கணக்கு தொடங்க, மொபைல் சிம்மிற்கு விண்ணப்பிக்க அல்லது அரசுகளின் நலத் திட்ட உதவிகளை பெறுவதற்கான செயல்முறையை வேகமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்றியது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)

டிஜிட்டல் இந்தியாவை மேம்படுத்துதல்

ஆதார் என்பது உலகின் மிக வெற்றிகரமான மற்றும் விரிவான டிஜிட்டல் ஐடி திட்டமாகும். டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கான ஒரு முக்கிய பாலமாக, ஆதார் ஒரு ஒற்றை அடையாள கட்டமைப்பை வழங்கியுள்ளது. இது பல்வேறு சேவைகளை ஒரே குடையின் கீழ் ஒருங்கிணைக்க உதவியது.

ஜன் தன் வங்கிக் கணக்கு

ஆகஸ்ட் 28, 2014 அன்று தொடங்கப்பட்ட பிரதமரின் ஜன் தன் யோஜனா திட்டம், கோடிக்கணக்கான மக்கள் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் நுழைய உதவியது. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் 56 கோடிக்கும் அதிகமான ஜன் தன் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்த வைப்புத்தொகை ₹2.68 லட்சம் கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. கணக்கு வைத்திருப்பவர்களில் பெரும்பாலோர் பெண்கள் (56%), மற்றும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதி (67%) கிராமப்புறங்களை சேர்ந்தவர்கள். இந்த கணக்குகளை செயல்படுத்துவதில் ஆதாரின் பங்கு மகத்தானது.

நேரடிப் பலன் பரிமாற்றத்தில் பங்கு

ஆதார் மூலம் 4.15 கோடிக்கும் அதிகமான போலி கியாஸ் இணைப்புகள் மற்றும் 5.03 கோடி போலி ரேசன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இது நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு மற்றும் உணவு மானியங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய சேவைகளின் விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்தியது. இதனால் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட ரேசன் கார்டுகள் மூலம் உணவு மானியங்களில் ₹1.85 லட்சம் கோடி சேமிக்கப்பட்டது. கூடுதலாக, இது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் பணியாற்றுவோருக்கு 98% சரியான நேரத்தில் ஊதியம் வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தியது. தகுதியற்ற பயனாளிகளை நீக்கியதன் மூலம் ₹22,106 கோடி சேமிக்கப்பட்டது.

சவால்கள் மற்றும் எதிர்காலம்

ஆதார் உலகின் மிகவும் வெற்றிகரமான அரசின் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாகப் பாராட்டப்பட்டாலும், பெரிய அளவிலான தரவு மீறல்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் தகவல்களை தவறாகப் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட ஆபத்துகளும் உள்ளன.

2013 ஆம் ஆண்டில், உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது. ஆதார் அட்டை இல்லாததால் யாரும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்று கூறியது. 2014 ஆம் ஆண்டில், ஆதார் எண் இல்லாததால் மட்டுமே யாருக்கும் அரசு சேவைகள் அல்லது சலுகைகள் மறுக்கப்பட கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியது. இருப்பினும், 2015 ஆம் ஆண்டில், அரசியலமைப்பு "தனியுரிமைக்கான உரிமையை" உத்தரவாதம் செய்யவில்லை என்று மத்திய அரசு முன் வைத்த வாதத்தை அடுத்து, ஆதார் தொடர்பான வழக்கு அதிக நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இறுதி தீர்ப்பு வரும் வரை ஆதாரை கட்டாயமாக்க முடியாது என்றும் தெளிவுபடுத்தியது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)

இருந்தாலும், ஆதார் (நிதி மற்றும் பிற மானியங்கள், சலுகைகள் மற்றும் சேவைகளை இலக்காகக் கொண்ட விநியோகம்) சட்டம், 2016, சில மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளை பெறுவதற்கு பிரிவு 7-ன் கீழ் ஆதார் அங்கீகாரத்தை கோர அரசுகளை அனுமதித்தது. இந்தச் சட்டம் நீதித்துறை உத்தரவுகளுக்கும் நிர்வாகக் கொள்கைகளுக்கும் இடையே மோதல்களை உருவாக்கியது. அதைத் தொடர்ந்து, பல்கலைக்கழக மானியக் குழு, சிபிஎஸ்இ, மகாராஷ்டிரா கல்வி வாரியம், கியாஸ் மானியம் வழங்கும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள், ஐஆர்சிடிசி, ஜேஈஈ உள்ளிட்டவை நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை மீறி பல்வேறு சேவைகளுக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்கியுள்ளன.

கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு அடையாளமாக இருந்த ஆதார் ஒரு தடையாக மாறியது. உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்த போதிலும், அரசுகள் பல்வேறு சலுகைகளை பெற ஆதார் விவரங்களை வழங்க கட்டாயப்படுத்தின. ஆதார் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் அல்லது அடையாள அட்டையில் சிக்கல்கள் இருப்பவர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர். குழந்தைகளுக்கு அங்கன்வாடி சேவைகள் மற்றும் பள்ளி சேர்க்கை மறுக்கப்பட்டது. கரோனா காலத்தில் தடுப்பூசி மறுக்கப்பட்டது.

அதே நேரம் ஆதாருக்கு விண்ணப்பிக்க, புதுப்பிப்பதற்கான வசதிகள் போதுமானதாக உள்ளதா? என்றால் இன்னும் போதுமானதாக இல்லை என்பதே உண்மை. சிலரின் ஆதார் அட்டைகளில் புகைப்படம், வயது உள்ளிட்ட விவரங்கள் தவறாக உள்ளன. அதனை திருத்தம் செய்வதற்காக அலைந்து கொண்டிருப்பவர்களையும் பார்க்க முடிகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)

வங்கிக் கணக்குகளுடன் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட பிறகு, அடிக்கடி KYC கோரிக்கைகள் வருவது வாடிக்கையாளர்களை சோர்வடைய செய்கிறது. ஆதார் கட்டாயமாக்கப்பட்ட பிறகும் கூட பிரதமரின் மருத்துவ திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 28% மகப்பேறு சலுகைகள் தவறான பயனாளிகளை சென்று சேருவதாக நிதி ஆயோக் கண்டுபிடித்துள்ளது. தொழில்நுட்ப பிழைகள் காரணமாக கோடிக்கணக்கான குறைந்த வருவாய் கொண்ட குடும்பங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு ரேசன் மற்றும் ஓய்வூதியம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆதாரின் உண்மையான நோக்கத்தை சீர்குலைத்துள்ளது.

2025 ஆம் ஆண்டில், பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு தோல்விகள், தரவு மீறல்கள் மற்றும் தனியுரிமை மீறல்கள் குறித்து அதிகரித்து வரும் கவலைகள் காரணமாக ஆதார் மீண்டும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு கட்சிகளின் எம்பிக்கள் அடங்கிய நாடாளுமன்ற பொதுக் கணக்குக் குழு, பொது விநியோகத் திட்டம் மற்றும் மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டம் போன்றவற்றில் உண்மையான பயனாளிகள் பயன் அடைவதை ஆதார் தடுப்பதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

(கட்டுரையாளர், மூத்த மேலாளர் வர்த்தக ஊக்குவிப்பு மையம், இந்திய வணிக கல்வி நிறுவனம், ஹைதராபாத்)

