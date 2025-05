ETV Bharat / opinion

உருகும் இமயமலை பனிப் பாறைகள்...அதிர்ச்சியில் உலக நாடுகள்... நேபாளத்தில் தொடங்கிய முக்கிய ஆலோசனை! - SAGARMATHA

சாகர்மாதா சம்பாத் (மவுண்ட் எவரெஸ்ட் உரையாடல்) என்ற சுற்றுச்சூழல் மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில், பிரதிநிதிகளை வரவேற்க காத்திருக்கும் தன்னார்வலர் ( AP )

By Surendra Phuyal Published : May 16, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 8:39 PM IST 4 Min Read

காத்மாண்டு: புவி வெப்பமயமாதல் காரணமாக இமயமலையில் வேகமாக பனிப்பாறைகள் உருகுவதால் அதனை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான முன்னெடுப்புகளை தொடங்கியுள்ளது நேபாளம். ஆசியாவின் நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் இமயமலை பனிப்பாறைகள் பருவநிலை மாற்றத்தால் அச்சுறுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. சாகர்மாதா சம்பாத் அல்லது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மாநாடு மூலம், நேபாள பிரதமர் கே.பி.சர்மா ஒலி தலைமையிலான அரசு, புவி வெப்பமயமாதலால் உருகும் பனிப் பாறைகளைக் கொண்ட இமயமலை மற்றும் பிற மலைப் பகுதிகளைச் பாதுகாக்க உலகை அணி திரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. நேபாள அரசு சாகர்மாதா சம்பாத் எனும் இந்த மாநாட்டை "நேபாளத்தின் முன்னெடுப்பு" என்று குறிப்பிடுகிறது. உலகளாவிய, பிராந்திய மற்றும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மிக முக்கியமான பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க உறுதி பூண்டுள்ள பல நாடுகளின் சங்கமம் இந்த மாநாடு என்று நேபாள அரசு பெருமிதத்துடன் கூறுகிறது. மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட இந்திய சுற்றுச் சூழல் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் (AP) நேபாளத்தின் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் இன்று (மே 16 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்த மாநாடு தொடங்கியது. இந்த மாநாட்டில் உலகம் முழுவதும் இருந்து 300-க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் கூடியுள்ளனர். அவர்களில் குறைந்தது ஒரு டஜன் பேர், பல்வேறு நாடுகளின் முக்கிய பிரமுகர்கள். நேபாளத்தின் அண்டை நாடுகளான சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இதில் பங்கேற்றுள்ளனர். மாநாட்டில் பேசிய நேபாள அதிகாரிகள், மிகக் குறைந்த அளவிலான பசுமை இல்ல வாயுக்களை - மொத்த உலகளாவிய உமிழ்வில் சுமார் 0.027% வெளியிட்ட போதிலும், பல்வேறு நாடுகளும், மக்களும் பாதிக்கப்பட தொடங்கியுள்ளனர். இது பனிப்பாறைகள் உருகுவது, பனிப்பாறை ஏரிகள் அதிகரிப்பது மற்றும் தீவிர பருவ நிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பேரழிவுகளை குறிக்கிறது. 2023 அக்டோபரில் சிக்கிமை தாக்கிய பனிப்பாறை ஏரி வெடித்து ஏற்பட்ட வெள்ளம், 2023 ஜூன் மாதம் நேபாளத்தில் உள்ள மெலம்சி நதி மற்றும் சமீபத்தில் உலகம் முழுவதும் பருவம் தவறி பெய்யும் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஆகியவை இவற்றில் அடங்கும் என அவர்கள் தெரிவித்தனர். இதனை உன்னிப்பாக கவனித்த பிரதமர் சர்மா ஒலி, "பருவநிலை நெருக்கடி தற்போது முதன்மையான அச்சுறுத்தலாக உள்ளது," என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், “நன்கு கவனித்துப் பாருங்கள்... குறைந்து வரும் பனிப் பாறைகள், பல்லுயிர் இழப்புகள், ஒழுங்கற்ற வானிலை மற்றும் கடல் மட்டங்கள் உயர்வு ஆகியவை பருவ நிலை மாற்றத்தின் தீவிரத்தை உணர்த்தும் அறிகுறிகள் என்பது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பருவ நிலை மாற்றத்தின் பாதிப்புகள் என்பது வெகு தொலைவில் உள்ள அச்சுறுத்தல் இல்லை. அது நமக்கு அருகிலேயே உள்ளது. பருவ நிலை மாற்றத்தின் விளைவுகள் நம் அனைவரையும் பாதிக்கிறது" என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறுகையில், "மலைகள் எங்கோ வெகு தொலைவில் இருப்பதாகத் தோன்றலாம். ஆனால் அவற்றின் சுவாசம் பாதி உலகத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது. ஆர்க்டிக் முதல் ஆண்டிஸ் வரை, ஆல்ப்ஸ் முதல் இமயமலை வரை - அவை பூமியின் நீர் கோபுரங்கள். அவை நமது காலநிலையின் துடிப்பு. மேலும் அவை ஆபத்தில் உள்ளன" என்று குறிப்பிட்டார். ஒருங்கிணைந்த மலை மேம்பாட்டுக்கான சர்வதேச மையத்தின் (ICIMOD) படி, இமயமலை 54,000 பனிப்பாறைகளுக்கு தாயகமாக உள்ளது. சுமார் 60,000 சதுர கி.மீ பரப்பளவில் பரவியுள்ள அவை தெற்காசியா வழியாக பாயும் அனைத்து ஆறுகளுக்கும் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்குகின்றன. ஆனால் பனிப்பாறைகள் மிக வேகமாக உருகி வருவது விஞ்ஞானிகளையும், பொதுமக்களையும் மிகவும் கவலையடையச் செய்துள்ளது. கடந்த வாரம், காத்மாண்டுவில் இருந்து 100 கி.மீ வடக்கே உள்ள லாங்டாங் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள யாலா பனிப்பாறைக்கு (5,750 மீ) விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் குழு சென்றது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதன் முதலில் அங்கு ஆய்வு செய்யப்பட்ட போது இருந்த நிலையை விட அந்த பனிப் பாறை 66 சதவீதத்தை இழந்திருப்பதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

Last Updated : May 16, 2025 at 8:39 PM IST