‘ஜப்பானில் வாழ்க்கைத் தரம் மிகவும் சிறப்பு... ஆனால் வேலை கலாச்சாரம்...’ - LIFE IN JAPAN

டோக்கியோ புத்த கோயிலில் பூத்துக் குலுங்கும் செர்ரி மலர்கள் ( Special Arrangement )

By Seema Sinha Published : May 7, 2025 at 7:24 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 7:44 PM IST 6 Min Read

ஆரோக்கியமான உணவு... உற்சாகமான வாழ்க்கை முறை... நீடித்த சந்தோஷம்... இவை உங்களது முன்னுரிமைப் பட்டியலில் இருந்தால் நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டியது ஜப்பானை தான். உலகின் முன்னணி பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாகவும், பாரம்பரிய வரலாறு மற்றும் இயற்கை எழில் மிகுந்த பகுதிகளால் அண்மையில் மீண்டும் பிரபலமடைந்து வருகிறது ஜப்பான். உலகின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் ஜப்பானுக்கு, ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். அங்குள்ள நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த போக்குவரத்து கட்டமைப்பு (புல்லட் ரயில் உட்பட) மற்றும் உச்சபட்ச பாதுகாப்பு மற்றும் நம்மை திக்குமுக்காட வைக்கும் வரவேற்பு, விருந்தோம்பல் தன்மையைக் கண்டு சுற்றுலா பயணிகள் வியப்படைகிறார்கள். ஜப்பானிய ரயில்கள் மற்றும் பிற பொது இடங்கள் எப்போதும் அமைதிக்குப் பெயர் பெற்றவை. ரயிலில் பயணிகள் சத்தமாக பேசவோ அல்லது செல்போன்களில் அரட்டை அடிக்கவோக் கூடாது. ஜப்பானியர்கள் தங்களது நண்பர்களிடம் கூட அமைதியாகவே பேசுகின்றனர். டோக்கியோ, ஹிரோஷிமா, கியோட்டோ, ஒசாகா, மிஷிமா போன்ற ஜப்பானின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு அமைதியான சூழலில் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்தது ஒரு அற்புதமான அனுபவம். இருப்பினும், ஜப்பானில் வாழும் சில இந்தியர்களுக்கு அமைதி என்பது ஏனோ பிடிக்கவில்லை. இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு டோக்கியோவிற்கு வர்த்தகப் பயணமாக வந்த தமிழ்நாட்டின் திருச்சியைச் சேர்ந்த கௌஷிக் சுரேஷ் கூறுகையில், "இங்கே மிகவும் அமைதி நிலவுகிறது. தெருக்களில் அல்லது பெரு நகரங்களில் எந்த சத்தத்தையும் கேட்க முடிவதில்லை. சில இடங்களில் மௌனம் கொல்லும். இந்தியர்களுக்கு இது ஒத்து வராது. ஆனால், ஒரு வகையில், அது நல்லது. நாம் இதனை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்" என்றார். டோக்கியோவில் உள்ள ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த டெக் மஹிந்திரா ஊழியர்கள் (Special Arrangement) வெளிநாட்டினர் மட்டுமல்ல, சில ஜப்பானியர்களும் தங்கள் நாட்டில் உள்ளவர்களை "மிகவும் ஒழுக்கமானவர்களாக" கருதுவது வியப்பானது. ஏனெனில் மும்பையின் பவாய், ஹிராநந்தனி பகுதிகளில் வசித்து வரும் நடுத்தர வயதான கோயா கூறுகையில், "ஜப்பான் மிகவும் கண்டிப்பானதாக இருக்கலாம். இங்கு நிலவும் அமைதி சில சமயங்களில் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். இங்கே, இந்தியாவின் பண்டிகைகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் மிகவும் சத்தமாக இருக்கலாம். ஜப்பானில் நீங்கள் ஒரு போதும் அது போன்ற கொண்டாட்டங்களை காண மாட்டீர்கள். ஏனெனில் நல்லிணக்கத்தைப் பேணுவது நமது கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஆனால் இங்கு அமைதி நிலவினாலும் நான் சுதந்திரத்தை முழுமையாக உணர்கிறேன் ... சில நேரங்களில் நாம் கொஞ்சம் சுயநலமாக இருந்து வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் (சிரிக்கிறார்)" என்றார். ஜப்பானில் இந்தியர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் வசித்தாலும், அது ஒட்டு மொத்த ஜப்பானிய மக்கள்தொகையில் மிகக் குறைவானதாகும். கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள இந்த தீவுக்கு இடம் பெயர்ந்த அல்லது அந்தந்த நிறுவனங்களால் இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட பல இளம் இந்தியர்கள் ஐடி துறையைச் சேர்ந்தவர்கள். மேலும் மேற்கத்திய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது உள்ளூர்வாசிகளின் மொழி உள்ளிட்ட சில தடைகளைத் தவிர, இங்கு வாழ்வதை அவர்கள் "ஒரு சிறந்த அனுபவம்" என்று கருதுகின்றனர். குறிப்பாக வேலை செய்யும் இடத்திலோ அல்லது வெளியிலோ ஒரு வலுவான நட்புறவை உருவாக்குவதில் மொழி ஒரு தடையாக இருக்கலாம். "ஜப்பானியர்களுக்கு அறை நண்பர்கள் கலாச்சாரம் தெரியாது. அவர்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை, எனவே பெரும்பாலான இளைஞர்கள் நகரங்களுக்கு வெளியே குறைந்த வாடகையில் தங்குமிடங்களைத் தேடிக் கொள்கின்றனர். வேலைக்குச் செல்லும் இடத்தை அடைய சராசரியாக ஒன்றரை மணி நேரத்தை ஜப்பானியர்கள் செலவிடுகின்றனர்" என்று டோக்கியோவில் டெலாய்ட்டில் 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வேலை செய்த அங்கித் சின்ஹா ​கூறுகிறார். ஜப்பானின் புல்லட் ரயில் (Special Arrangement) "நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்ல வாழ்க்கை முறைக்காக" இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு தான் ஹைதராபாத்தில் இருந்து ஜப்பானுக்கு மென்பொருள் பொறியாளரான மல்லிகா குடா குடிபெயர்ந்தார். "வேலையில் மொழி ஒரு பெரிய தடையாக இல்லை, ஆனால் நீங்கள் கடைகள் மற்றும் உணவகங்களுக்குச் சென்றால், அது ஒரு பெரிய தடையாக இருக்கும். இருப்பினும் நான் இங்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். எனது ஆர்வம் எப்போதும் ஜப்பான் மீது தான். அமெரிக்கா அல்லது இங்கிலாந்து மீது அல்ல. ஜப்பானியர்கள் மிகவும் நல்லவர்கள், இயற்கையோடு வாழ்வது ஒரு புதுமையான அனுபவத்தைத் தரும். ஜப்பான் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அப்டேட் செய்து கொண்டே வருகிறது. எனவே, சிலிக்கான் நகரங்களைப் பற்றி எனக்கு தெரிந்ததை விட இங்கு வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது," என்கிறார் குடா. ஜப்பானின் மிகவும் பரபரப்பான பகுதிகளில் ஒன்றான ஷினகாவாவிலிருந்து 'லிட்டில் இந்தியா' என்றும் அழைக்கப்படும் வளமான இந்தியப் பகுதியான நிஷி கசாய்க்கு இடம்பெயர்ந்துள்ளார். டோக்கியோவிற்கு வணிகப் பயணமாக வந்த கௌஷிக் சுரேஷ். (Special Arrangement)

