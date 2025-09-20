பிரதமர் மோடியின் மணிப்பூர் பயணம் - வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தீர்வாக அமைந்ததா?
Published : September 20, 2025 at 5:20 PM IST
- By நிரேந்திர தேவ்
இம்பால்: மங்தா மோ! மணிப்பூர் மக்களின் தாய் மொழியான மணிப்பூரி என அழைக்கப்படும் மெய்திலோன் மொழியில் அது நன்றாக இருக்கிறது! பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்மையில் மணிப்பூர் மாநிலம் சென்றது நாடு முழுவதும் கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த பயணத்தின் போது அவர் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளை சந்தித்தார். இளம் தலைமுறையினரை சந்திப்பதில் அவருக்கு நிகர் வேறு யாரும் இல்லை.
மிசோரமில் உள்ள மாணவர்கள் குக்கிகளுடன் இனரீதியிலான ஒரு நட்புறவை பேணி வருகின்றனர். மேலும் உள்ளூர் மொழியையும் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். செப்டம்பர் 13, 2025 அன்று ஐஸ்வாலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐஸ்வால் (சாய்ராங்) முதல் புதுடெல்லி இடையிலான ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வு, இது மணிப்பூர் மாநிலத்திற்கும் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான செய்தியை எடுத்துச் சென்றது. ஏனெனில் கடந்த 2023 முதல் நடைபெற்று வரும் இனக் கலவரம் குக்கிகள் மற்றும் மிசோக்களை பெரும் துயரத்தில் இன்னும் வைத்துள்ளது.
மிசோக்களுடன் குக்கிகள் அல்லது சோ மக்களுக்கு இடையிலான இனப்பிணைப்பு மிகவும் வலுவானது. பாஜகவின் தேர்தல் உத்தி வகுப்பாளர்கள் பிரதமர் மோடியை 2023 மிசோரமில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு ஆலோசனை வழங்கினர். இந்த தேர்தலில் பாஜகவின் ஒரே கூட்டாளியான மிசோ தேசிய முன்னணி மற்றும் அதன் தலைவர் சோரம்தங்காவை தண்டிக்கும் வகையில் அந்த மக்கள் வாக்களித்தனர்.
ஆனால், 2023 நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் ஒரே மேடையில் பிரச்சாரம் செய்வதை சோரம்தங்கா மறுத்து விட்டதாக ஒரு செய்தி உள்ளது. மறுபுறம், பாஜகவும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியான நாகா மக்கள் முன்னணி 2024-ல் நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸிடம் முறையே மணிப்பூர் மற்றும் மணிப்பூர் புறநகர் தொகுதிகளை இழந்தன. அதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்தியில் - பாஜக "மோடி ஹே தோ மும்கின் ஹே.... என்ற முழக்கத்தை முன் வைத்து வருகிறது. அதாவது, ஆம், நரேந்திர மோடியால் மட்டுமே அது சாத்தியம் என்பது அதன் பொருள்.
2025-ல் மிசோ மாணவர் ஒருவர் தூர்தர்ஷன் செய்தி சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில், “மோடி இருந்தால், எதுவும் சாத்தியம். இன்று, ஒரு புதிய ரயில் பாதை கட்டப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். அது உண்மையிலேயே நமக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம்" என்றார். மேலும், மோடி மற்றும் அவரது திட்டங்களால் மணிப்பூருக்கு ஒரு புதிய பெயர் கிடைத்துள்ளது. அது தான் "ரத்தினங்களின் நிலம்". பிரதமருக்கு ஒவ்வொன்றையும் எப்படிச் சிறப்பாகச் செய்வது என்று தெரியும். இதில் மெய்த்திகள் மற்றும் குக்கிகள் மீது ஒரு உலகளாவிய பார்வை உள்ளது. எனவே தான் "நம்பிக்கையின் புதிய விடியல் உருவாகிறது" என்று பிரதமர் கூறினார்.
மோடி மேலும் கூறுகையில், "உங்கள் போராட்டங்களை நான் நன்கு அறிவேன். நான் உறுதியளிக்கிறேன். நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்" இதில் ராஜதந்திரமாக யாரை குறிப்பிட்டு மோடி பேசினார் என்று தெளிவு இல்லை. ஆனால், இரு தரப்பினரையும் அதாவது குக்கிகள் மற்றும் மெய்த்திகளை குறிப்பிட்டு அவர் பேசியதாக பாஜகவினரும், ஊடகங்களும் தெரிவிக்கின்றன. "மணிப்பூரின் பெயரில் 'மணி' (ரத்தினம்) உள்ளது. "எதிர்காலத்தில் முழு வடகிழக்கையும் பிரகாசிக்கச் செய்யப் போவது அந்த 'மணி' தான்" என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.
மணிப்பூரில் இனக் கலவரம் தொடர்ந்து நீடிக்கும் நிலையில், அங்கு அமைதி திரும்புவதற்கு இதுவே சிறப்பான ஒரே வழி என்று சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் கூறினார். மோடியிடம் விட்டுவிட்டால் - மணிப்பூரை அவர் ஒரு ரத்தினப்பூர் என்று அழைத்திருப்பார்... அது 'ரத்தினங்களின் நிலம்'. "அமைதியின் பாதையில் முன்னேறிச் செல்லவும், உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்றவும், உங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கவும் அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்" என்று உருக்கமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.
பிரதமரின் வருகை ஏமாற்றம் - இபோபி சிங்
காங்கிரஸின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஓக்ராம் இபோபி சிங், பிரதமரின் வருகையால் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் எதுவும் வரப் போவதில்லை என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார். மாநிலத்தில் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான மக்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் பிரதமர் மோடி தோல்வியடைந்து விட்டார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நீடிக்கும் நெருக்கடியை தீர்க்க பிரதமர் மோடி, உறுதியான மற்றும் அர்த்தமுள்ள நடவடிக்கை குறித்து கூறவில்லை என்றார். மணிப்பூரின் பொருளாதாரம் மிகவும் மோசமடைந்துள்ளது என்று கூறினார்கள். ஆனால், இப்போது பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்களே கூறிக் கொள்கிறார்கள். மோடி மீது மணிப்பூர் மக்கள் வைத்த நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் பொய்யாகி விட்டன. கடந்த 28 மாதங்களாக நிவாரண முகாம்களில் தவிக்கும் மெய்தி மற்றும் குக்கி மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப எந்த ஒரு வழிகாட்டுதலையும் பிரதமர் மோடி கொண்டு வரவில்லை என்றும் இபோபி சிங் குற்றம்சாட்டினார்.
பாஜகவை உள்ளடக்கிய குக்கி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மணிப்பூரைப் பிரித்து தனி யூனியன் பிரதேசத்தை உருவாக்கக் கோரினர். இது அங்குள்ள மெய்தி இன மக்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யாது. மணிப்பூரில் உள்ள கணிசமான எண்ணிக்கையிலான குக்கிகளை அவர்கள் இன்னும் வெளிநாட்டினர் என்று கூறுகின்றனர். மிசோரம், நாகாலாந்து மற்றும் அசாம் போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில், பல குக்கி சோ மக்கள் மியான்மரில் இருந்தும் வந்தவர்கள்.
குக்கி பகுதிகளைச் சேர்ந்த 10 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குழு, பிரதமரின் முதல் சூரசந்த்பூர் வருகையின் போது, அவரிடம் ஒரு மனு அளித்தது. அதில், பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண ஒரு தனி யூனியன் பிரதேசத்தை உருவாக்குமாறு வேண்டுகோள் விடப்பட்டிருந்தது. பாஜக, கேபிஏ என அழைக்கப்படும் குக்கி மக்கள் கூட்டணி மற்றும் சுயேட்சை கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏக்கள் கையெழுத்திட்ட இந்த மனுவில், மணிப்பூரில் சிறுபான்மை சமூகம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு "இன துன்புறுத்தலுக்கு" ஆளாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2023-ம் ஆண்டு மே மாதத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வன்முறை வெடித்தது முதல் மணிப்பூரின் பிரச்சினைகள் கிட்டத்தட்ட அப்படியே தான் உள்ளன. இது தொடர்பாக நிபுணர்கள் மற்றும் ராணுவ முன்னாள் அதிகாரிகளும், 2023 ஆம் ஆண்டு மணிப்பூரில் வெடித்த வன்முறை மிகவும் கொடூரமானது என்று கூறுகின்றனர். ஓய்வு பெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அபய் கிருஷ்ணா நம்மிடம் கூறுகையில், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் மணிப்பூரில் நடந்த மோதல்கள் பல்வேறு பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய அழுத்தம் மிக்கவர்களால் தூண்டப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறினார்.
இம்பாலை சேர்ந்த கல்வியாளர் கூறுகையில், "அமைதியின் பாதையை நோக்கி வருமாறு அனைத்து தரப்பினருக்கும் பிரதமர் மோடி நேரடியாக வேண்டுகோள் விடுத்தது மிக முக்கியமான விஷயமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆனால் பிரச்சனை மிக மோசமானவை. சிக்கலானவை. குக்கிகளுக்கும் மெய்த்திகளுக்கும் இடையே மோதல் இன்னும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. நாட்டிலேயே இந்தப் பகுதி தான் இனரீதியாகவும் புவியியல்ரீதியாகவும் பிளவுபட்ட சமூகத்தைக் கொண்டது என்பதால் மணிப்பூர் விவகாரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது" என்றார்.
அமைதி திரும்ப பிரதமர் வேண்டுகோள்
மணிப்பூர் பயணத்தின் போது பிரதமர் மோடி பேசுகையில், "அமைதியின் பாதையில் முன்னேறி மக்களின் கனவுகளை நிறைவேற்ற அனைத்து தரப்பினருக்கும் நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். மணிப்பூர் மக்களே, இந்திய அரசு உங்களுடன் உள்ளது" என்றார். மணி என்ற வார்த்தையை - ரத்தினமாக - புத்திசாலித்தனமாக மொழிபெயர்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல், மணிப்பூரை நம்பிக்கை மற்றும் வாக்குறுதியின் பூமி என்று மோடி விவரித்தார்.
மணிப்பூரை தைரியம் மற்றும் வீரம் கொண்ட பூமி என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இது குக்கிகள், மெய்த்திகள் மற்றும் நாகாக்கள் ஆகிய அனைத்து இனக் குழுக்களையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று பேசினார்.
மெய்த்தி இனத்தை சேர்ந்த ஒருவரை மணந்த வங்காளப் பெண் ஒருவர் கூறுகையில், “மோடியிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. கோகோமி போன்ற மெய்த்தி அமைப்புகள் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை விரும்புகின்றன. ஆனால் சமூக ஏற்றத்தாழ்வு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது என்பது உண்மை தான். மறுபுறம், குக்கி சோ மக்கள் ராணுவ நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டதை வரவேற்றுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் யூனியன் பிரதேசம் அமைப்பதையும் விரும்புகிறார்கள்” என்றார்.
ஆனால் பிரதமரின் அறிவிப்புகளும், உரைகளும் பலன் தருமா என கேள்வி எழாமல் இல்லை. ஏனெனில் களத்தில் உள்ள விஷயங்கள் சாதாரணமானவை அல்ல. அதாவது, குக்கிகளும் மெய்த்திகளும் ஒருவரையொருவர் இன்னும் நம்பவில்லை. மத்திய அரசால் புறக்கணிக்கப்படுவதாக மெய்த்திகள் நம்புகிறார்கள்.
இதனிடையே, பிரதமரின் வருகையைக் கண்டித்து மணிப்பூர் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்கள் "உங்கள் கைகளில் ரத்தம் இருக்கிறது" என்ற வாசகங்கள் இடம் பெற்ற பதாகைகளை ஏந்தியிருந்தனர். போராட்டத்திற்கு தலைமை வகித்த மாணவர் கூறுகையில், "மணிப்பூரில் வன்முறை கோரத்தாண்டவம் ஆடிய போது பிரதமர் மோடி இங்கு வரவில்லை. மணிப்பூர் கலவரத்தை அவர் 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கண்டுகொள்ளவே இல்லை. இதனால், மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டனர். இப்போது அவரது வருகை மிகவும் தாமதமானது" என்றார்.
நிறைவாக நாம் சொல்ல வருவது மணிப்பூருக்குத் தேவை மக்களின் துயரத்தைப் புரிந்து கொள்ளும் ஒரு நல்ல தலைமை. தற்போது அங்கு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிரச்சினைகளை தீர்க்க அங்குள்ள மக்கள் மத்தியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். இதற்கு பொறுமை, கடின உழைப்பு மற்றும் செயல்திறன் தேவை.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் எழுத்தாளரின் கருத்துகளே. இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ETV பாரத்தின் கருத்துக்களைப் பிரதிபலிக்காது)