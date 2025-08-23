சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினரும், அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சருமான வாங் யி, இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவலின் அழைப்பின் பேரில் இந்தியாவிற்கு கடந்த 18 மற்றும் 19 ஆகிய இரு நாட்கள் பயணமாக வந்தார். அப்போது இங்கு நடைபெற்ற இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான எல்லைப் பிரச்சினை குறித்த சிறப்புப் பிரதிநிதிகள் பேச்சுவார்த்தையின் 24-வது சுற்றுக்கு இணைத் தலைமை வகித்தார். எல்லைப் பிரச்சினை குறித்த சிறப்புப் பிரதிநிதிகள் குழு என்பது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான எல்லைத் தீர்வு குறித்த சிக்கலான பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காக 2003-ல் அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழுவாகும்.
இந்த பயணத்தின் போது சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் ஆகியோரையும் சந்தித்துப் பேசினார். சீன அமைச்சர் வாங் யியின் வருகை, இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான உறவுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் படிப்படியாக ஆனால் சீராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு என்பது 2020-ம் ஜூன் மாதம் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடந்த கொடூர தாக்குதல் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
பின்னர் கிட்டதட்ட 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான உறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் ஏற்பட்டது. இது அக்டோபர் 21, 2024 அன்று "இந்தியா-சீனா எல்லைப் பகுதிகளில் உண்மையான கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டில் ரோந்து பணிகள்" குறித்த ஒரு புரிதலை இந்தியாவும் சீனாவும் எட்டியதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் தொடங்கியது என்பதை நினைவு கூரலாம்.
இது 2020-ல் இந்தப் பகுதிகளில் எழுந்த பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண வழி வகுத்தது. இந்த அறிவிப்பிலிருந்து கடந்த 10 மாதங்களில், வெளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் மட்டத்தில் இந்தியாவும் சீனாவும் முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டன. மேலும் சீனாவுக்கு தூதரை நியமித்தல், இந்திய யாத்ரீகர்களுக்கான கைலாஷ் மானஸ்ரோவர் யாத்திரையை மீண்டும் தொடங்குதல், நேரடி விமானங்களை மீண்டும் இயக்குதல் போன்ற தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் இதனை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டே வந்தன. இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் நடைபெறும் SCO என அழைக்கப்படும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டின் போது பிரதமர் மோடி சீனாவில் அதிபர் ஜி ஜின் பிங்கைச் சந்திக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவு வேகம் எடுத்திருப்பது குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்த இந்தியா போதுமான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்று சீனாவில் இருப்பவர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தியாவுடனான உறவில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் பொதுவாக வரவேற்கப்பட்டாலும், எச்சரிக்கையுடன் நடக்க வேண்டியதன் அவசியமும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டப்படுகிறது. நியாயமான காரணங்களுக்காக நம்பிக்கையின்மை தொடர்ந்து நீடிக்கிறது.
உதாரணமாக, எல்லைப் பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடங்கிய 10 நாட்களுக்குள், சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்துக் கொண்ட இந்தியாவுக்கு சொந்தமான அக்சாய் சின் பகுதியில் இரண்டு புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்குவதாக சீனா அறிவித்தது. மேலும் (டிசம்பர் 2024 இறுதியில்) திபெத் பகுதியில் பிரம்மபுத்திரா நதியின் குறுக்கே ஒரு மெகா அணை கட்டும் திட்டத்தை சீனா அறிவித்தது. எதிர்காலத்தில் சீனா தண்ணீரை ஆயுதமாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை நிராகரிக்க முடியாது.
இதற்கிடையே, முக்கியமான மற்றும் ஓரளவு எதிர்பாராத வளர்ச்சியின் ஒரு அம்சமாக, வர்த்தகம் மற்றும் வரிகள் குறித்து டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியாவை மிகவும் புண்படுத்தும் அணுகுமுறையால் அமெரிக்காவுடனான இந்தியாவின் உறவில் ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டது. அமெரிக்காவின் ஒருதலைபட்ச தடைகளை புறக்கணித்து ரஷ்யாவிலிருந்து எண்ணெய் வாங்கியதற்காக இந்தியா மீது வரிகள் மற்றும் அபராதங்களை விதிப்பதன் மூலம், ஒரு வகையில், டிரம்ப் இந்தியாவின் சுயாட்சியை கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளார்.
அமெரிக்காவும் அதன் ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகளும் ரஷ்யாவுடன் இன்று வரை வர்த்தகம் செய்து கொண்டு தான் வருகின்றன என்ற உண்மையைப் பொருட்படுத்தாமல் டிரம்ப் அவ்வாறு செய்துள்ளார். மேலும், கொள்கை மாற்றத்தில், டிரம்ப், தனது முந்தைய பதவிக் காலத்தில், அமெரிக்காவை பொய் சொல்லி ஏமாற்றியதாகவும், அதே நேரத்தில் பில்லியன்கணக்கான டாலர்களை வெளிநாட்டு உதவியைப் பெற்றதாகவும் குற்றம் சாட்டிய பாகிஸ்தானுடனான உறவுகளை மீட்டெடுக்கும் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
பாகிஸ்தானுடன் மீண்டும் இணக்கமாக செல்வதற்காக டிரம்ப் என்ன மாதிரியான நிர்பந்தங்களை வைக்கிறார்? அல்லது இந்தியாவுடனான உறவுகளில் எரிச்சலை ஏற்படுத்துவது ஏன்? என்பது தனித்தனியாக வாதிக்க வேண்டிய விஷயம். இருப்பினும், தற்போது இந்தியா மீதான டிரம்பின் அணுகுமுறை என்பது, கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து வந்த "உலகளாவிய விரிவான கூட்டாண்மைக்கு" இணக்கமாக இல்லை என்பது மட்டும் தெளிவாகிறது. மேலும், பல தசாப்தங்களாக அமெரிக்காவில் குடியரசுக் கட்சியினர் மற்றும் ஜனநாயகக் கட்சியினரிடம் இந்தியா பெற்று வந்த ஆதரவையும் டிரம்ப் புறக்கணிக்கிறார்.
சுருக்கமாக சொன்னால், கடந்த சில மாதங்களில் தெளிவாகக் காணக் கூடிய இரண்டு போக்குகள் உருவாகியுள்ளன. அதாவது ஒருபுறம், 2020-க்குப் பின் முதன் முறையாக இந்தியா - சீனா இடையேயான உறவில் ஒரு புதிய சகாப்தம் உருவாகியிருப்பதாக தெரிகிறது. மற்றொன்று, அமெரிக்காவுடனான இந்தியாவின் வலுவான மற்றும் நெருக்கமான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதை உணர முடிகிறது.
ஆனால், இந்த தருணத்தைப் பயன்படுத்தி சிலர், இந்த இரண்டு போக்குகளையும் தவறாக இணைத்து, அமெரிக்காவிற்கு ஒரு செய்தியை அனுப்புவதற்காக, சீனாவுடனான உறவுகளை மேம்படுத்தும் செயல்முறையை இந்தியா துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைப்பதாகத் தெரிகிறது. இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படுவதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்பே, சீனாவுடனான உறவை மேம்படுத்துவதற்காக இந்தியா முடிவு செய்துவிட்டது என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்ட வேண்டும்.
ரஷ்யாவிற்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்த டிரம்ப் மேற்கொண்ட முயற்சிகளின் முடிவு தெரியும் வரை அமெரிக்காவைப் பொறுத்த வரை, இந்தியா நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது.
ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையேயான மோதல் முடிவுக்கு வந்தால், ரஷ்யா மீதான அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய தடைகள் உடனடியாக நீக்கப்படும் அல்லது தளர்த்தப்படும். இநத் சூழலில், ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் செய்ததற்காக இந்தியா மீது அபராதம் விதிக்கப்படுவதை நியாயப்படுத்த டிரம்புக்கு எந்த வாதமும் அப்போது இருக்காது. அது நடக்கவில்லை என்றால், டிரம்பின் தன்னிச்சையான முடிவுகளால் உருவாக்கப்பட்ட நெருக்கடிகளை சமாளிக்க இந்தியா மாற்று வழிகளைக் கண்டுபிடிக்கும்.
எப்படியிருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையிலும், இந்தியா எந்தவொரு அழுத்தத்திற்கும் அடிபணியவோ அல்லது அதன் சுயாட்சியுடன் சமரசம் செய்யவோ அல்லது அதன் தேசிய நலன்களை தியாகம் செய்யவோ வாய்ப்பில்லை.
