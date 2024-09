ETV Bharat / opinion

காந்தகார் விமானக்கடத்தல்: பணயக்கைதியின் நேரடி அனுபவம்! - KANDAHAR FLIGHT HIJACK

“என்ன போராட்டம்? யாருக்கு எதிராக போராட்டம்?” கேள்விகள் என்னிமிருந்து வெளிப்பட்டன. பணயக்கைதிகளை பத்திரமாக விடுவிப்பதை உறுதி செய்யாத அரசை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினோம் என எனது தம்பி கூறினார். முதலில் நான் பேச்சற்றுப் போனேன். பின்னர் ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் முஃப்தி முகமது சையதின் மகளான ரூபையா சையத் (Rubaiya Sayeed) பணயக்கைதியாக இருந்து 1989ம் ஆண்டு மீட்கப்பட்டார் என்பதை நினைவு கூர்ந்தேன். அப்போது 5 தீவிரவாதிகளை விடுவித்து அவரை அரசு மீட்டது. அதனை நினைவு கூரும் போராட்டம் இது என்பது எனக்கு புலப்பட்டது. அன்றைய தேதியில் இது 10 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது.

விமான கடத்தலை விவரிக்கும் கிராஃபிக்ஸ் படம் (Credits -ETV Bharat)

மீண்டும் IC 814-க்கு வரலாம்! எனக்கு நினைவு இருக்கிறது, அப்போது ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த மமதா பானர்ஜி கடத்தப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் சிலரை அழைத்து நிலைமையை அவ்வப்போது தெளிவுபடுத்திக் கொண்டிருந்தார். இவ்வாறு அவர் அழைத்தவர்களில் நானும் ஒருவன். அவர் பேசுகையில் பயங்கரமான உண்மையை அவர் சொன்னார்: விமானத்தின் அடிப்பகுதியில் கடத்தல் காரர்கள் வெடிகுண்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் அவர்.

இந்த உரையாடல் முடிந்ததும் எனக்கு சிரிப்புதான் வந்தது. அவர் சூழலை மிகைப்படுத்திப் பேசுவதாக நான் நினைத்தேன். கடந்த 25 ஆண்டுகளாக இதைப் பற்றி நினைத்து நான் சிரித்திருக்கிறேன். ஆனால் தற்போது ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியிருக்கும் வெப்சீரீசைப் பார்த்த பின்னர் தான் அவர் கூறியது உண்மை என தெரியவந்தது. இதை உணர்ந்த தருணம் எனது முதுகெலும்பு சில்லிட்டது.

உறவினர்கள் மருத்துவனையில் உடல்நலமின்றி இருந்தாலும் சரி, பணயக்கைதியாக விமானத்தில் பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி வழிபாட்டில் இறங்குவது வழக்கமானது தான். இதில் எனக்கும் , எனது குடும்பத்திற்கும் எந்த விதிவிலக்கும் இருக்கவில்லை. டெல்லி கன்னாட் பிளேசில் உள்ள அனுமன் கோயிலுக்கு என் அம்மாவும், தம்பியும் நண்பர்கள் உறவினர்களுடன் சென்று வழிபாடு நடத்திவிட்டு திரும்பினர். ஆர்.கே.புரம் பகுதியில் இருக்கும் செயிண்ட் தாமஸ் சர்ச்சுக்கும் சென்று வழிபட்டோம். இதே போன்று மற்ற பணயக்கைதிகளின் உறவினர்களும் செய்தார்கள் என்பதை சொல்ல வேண்டியதில்லை.

இதற்கிடையே, என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இந்திய அரசுக்கும், கடத்தல் காரர்களுக்குமிடையே நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து எனக்கு சில ரகசிய தகவல்களைக் கூறினார். அவருடைய நண்பரின் அப்பா பேச்சுவார்த்தைக் குழுவில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார். முதலில் நான் இதை நம்பினாலும், இதில் சிறிதளவே உண்மை இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள நிறைய நேரம் எடுக்கவில்லை.

இந்த பேச்சுவார்த்தை ஒரு வாரத்திற்கு தொடர்ந்தது. 2000 புத்தாண்டு நெருங்கியது.புதிய மில்லேனியம் பிறப்பதற்கு சில மணி நேரங்களே இருந்தன. எங்கள் கண்கள் தொலைக்காட்சியை விட்டு நகரவே இல்லை. அப்போது தான் அந்த செய்தி வந்தது. கடத்தல்காரர்களுடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிவிட்டது. பணயக்கைதிகள் அனைவரும் டிசம்பர் 31ம் தேதி விடுதலை செய்யப்படுவார்கள். நான் எப்படி உணர்ந்தேன் என்பது நினைவில் இல்லை. ஆனால் விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டுச் செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்தேன் என்பது மட்டும் நினைவில் இருக்கிறது.

மாலையில் விமான நிலையத்தை சென்றடைந்தோம். டெர்மினல் முழுவதும் மக்கள் கூட்டத்தால் நிறைந்திருந்தது. பணயக்கைதிகளின் உறவினர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் அந்த இடத்தில் நிறைந்திருந்தனர். காந்தகாரிலிருந்து மாற்று விமானம் மூலம் பணயக்கைதிகளாக இருந்தவர்கள் அழைத்துவரப்பட்டனர், எங்கள் அனைவரின் கண்களும் விமானத்தின் படிக்கட்டு மீது குவிந்தன. விமானத்திலிருந்து ஒவ்வொருவராக வெளிப்பட்டனர். ஆம் நான் அவரைப் பார்த்து விட்டேன். லெதர் ஜாக்கெட் ஒன்றை அணிந்தவாறு என் தந்தை படிக்கட்டு வழியே இறங்கினார்.

பின்னிரவில் டெல்லியின் லஜ்பத்நகர் வந்தடைந்தோம். எனது தந்தை கசப்பான நினைவுகளிலிருந்து மீளவும், ஓய்வெடுக்கவும் உதவும் விதமாக ஒரு பாட்டில் பிராந்தி வாங்கி வைத்திருந்தேன். எங்கள் வீட்டின் வெளியே கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டின. அது 2000ம் ஆண்டின் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.

2000 ஆண்டு ஜனவரி 1ம் தேதி. காலை உணவு முடிந்தது. உணவுக்குப் பின்னர் எனது தந்தை அவரது சம்பிரதாயமான நிகழ்வாக பாக்குவெட்டியை எடுத்து, பாக்குகளை வெட்டத் தொடங்கினார். அவரே ஒரு மருத்துவராக இருந்தாலும் கூட, வெற்றிலை பாக்கு போடும் பழக்கத்திலிருந்து அவரால் விடுபட முடியவில்லை. பாக்குகளை வெட்டித்தள்ளியவாறே அவர் பேசினார் ”பாக்குவெட்டியை விமானத்தில் நான் பயன்படுத்தியதால் பர்கருக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டது” அவரது இந்த வார்த்தைகள் என்னை அதிரச்செய்தன. சுதாரித்துக் கொண்டு அவரிடம் கேட்டேன் ”நீங்கள் சொன்னதை திரும்ப சொல்லுங்கள்”

அவர் பேசத் தொடங்கினார்“எனக்கு விமானத்தில் போர் அடித்தது. எனவே வெற்றிலை பாக்கு போட எண்ணினேன். நான் இந்த பாக்குவெட்டியை எடுத்ததும், பர்கர் இது என்னவென்று என்னிடம் கேட்டான். நான் அவனுக்கு விளக்கினேன். ஆனாலும் அவன் திருப்தியடையவில்லை.”

பர்கர்என்பது IC 814 விமானத்தை கடத்திய 5 கடத்தல் காரர்களில் ஒருவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டப்பெயர்.

அப்போதும் நான் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளவில்லை. எனக்குள் எழுந்த கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு என் அப்பாவிடம் கேட்டேன்: “ அப்படியானால் பாக்குவெட்டியை உங்களின் கைப் பையில் விமானத்தினுள் எடுத்துச் சென்றீர்களா?”

“ஆமாம், அதானாலென்ன?” சலனமில்லாமல் அவர் பதிலளித்தார். “இந்த பாக்குவெட்டி எப்போதும் என்னிடம் இருக்கும்.”

இதிலிருந்துதான் நேபாளத்தின் திரிபுவன் சர்வதேச விமானநிலையத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடு எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்பதைப் புரிந்து கொண்டேன். தற்போது வெளியாகியிருக்கும் ஓ.டி.டி. தொடரை கவனமாகப் பார்த்தால் இது நன்றாகப் புரியும்.

அது ஓய்வான காலை வேளை என்பதால், நான் மட்டுமல்ல, வீட்டிலிருந்த அனைவரும் கேள்விக்கணைகளைத் தொடுத்தார்கள்.

உணவுதான் முக்கியக் கேள்வியாக இருந்தது. காந்தகார் விமான நிலையத்தில் ஏர்பஸ் A300 நிறுத்தப்பட்டிருந்த போது என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? என கேட்டார்கள்.

“அது ரமலான் காலம்” என அவர் பதிலளித்தார். “எங்களுக்கு அசைவ உணவுகளையே வழங்கினார்கள். எனக்கு அதில் பிரச்சனை இருக்கவில்லை. சைவ உணவு உண்பவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான உணவும் வழங்கப்பட்டிருக்கும் என நினைக்கிறேன்.”

பின்னர் அவராகவே நினைவுகளை அசைபோட்டு பேசினார்:”எனக்கு மிகவும் தாகமாக இருந்தது. காந்தகாரில் நின்ற போது முதலில் விமானத்தினுள் குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருந்தது. ”

எனில் எப்படி சமாளித்தார்?

எனது தந்தை பதிலளித்தார்,“கடத்தல் காரர்களில் ஒருவன் என்னிடம் வந்து ஒரு பியர் கேனை வழங்கினான். அப்போது அதுதான் கிடைத்தது.”

சரி, விமானத்தினுள் நிலைமை எப்படி இருந்தது?

“அது மிகவும் அடைத்து வைத்தது போன்றும் , மூச்சுத்திணறலாகவும் இருந்தது. அது நல்ல குளிர்காலமாக இருந்த போதிலும் விமானத்தினுள் இருந்த எங்களுக்கு வியர்த்துக் கொண்டே இருந்தது.”

மேலே சொல்லுங்கள்! “மொத்த விமானமும் துர்நாற்றம் வீசியது. கழிப்பறைகள் நிரம்பி வழிந்தன. என்னால் அவற்றை பயன்படுத்த முடியவில்லை.” அசூயையாக நினைவு கூர்ந்தார்.

எங்கள் தந்தை டெல்லியில் எங்களுடன் ஒரு வாரம் தங்கியிருந்தார். இதன் பின்னர் அசாமில் உள்ள எங்களின் சொந்த ஊரான ஜோர்ஹத்துக்கு சென்று மற்ற விடுமுறை நாட்களை கழித்தார். அங்கிருந்து நேபாளத்தில் உள்ள காத்மாண்டு மருத்துவக் கல்லூரியில் தனது பணியைத் தொடர்வதற்காக சென்றார்.

பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஒரு குறும்புச் சிரிப்புடன் என்னிடம் கேட்டார். “IC 814 விமானத்தில் கடத்தப்பட்டவர்களுக்கு அரசு நிவாரண தொகை வழங்குவதாக கேள்விப்படுகிறேன்” என்றார்.

என்னுடைய பதில் “இந்த கேள்வியை மீண்டும் எழுப்பாதீர்கள். எங்களுடன் நீங்கள் இருப்பதே பெரிய நிவாரணம் தான்” அது தான் என்றும் எனது பதிலாக இருக்கிறது.

இந்த கடத்தலின் போது என்னுடைய தந்தை அணிந்திருந்த ரோமங்கள் நிறைந்த லெதர் ஜாக்கெட் இன்னும் என்னிடம் இருக்கிறது. 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், டெல்லியின் கடும் குளிர்காலங்களில் எனக்கு தேவையான கதகதப்பை அது கொடுக்கிறது.

(Disclaimer: This is a personal account of a relative of one of the hostages taken during the 1999 hijacking of Indian Airlines flight IC 814. The views are personal. This has nothing to do with the controversy surrounding the current OTT web series related to that incident or government decisions or policies in this connection.)