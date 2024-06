ETV Bharat / opinion

மக்களவையில் எதிர்க்கட்சிகளை சமாளிக்குமா மோடியின் 3.0 அரசு? பிரதமரின் அடுத்தடுத்த திட்டம் என்ன? - Lok Sabha Election 2024

Prime Minister Narendra Modi chairs his first Union Cabinet meeting at the start of his third term, in New Delhi on Monday, June 10, 2024 ( ANI Photo )