இந்தியாவின் உயர்க்கல்வி போக்கை மாற்ற துடிக்கும் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் - சாதகங்களும், சவால்களும்! - HIGHER EDUCATION OF INDIA

வெளிநாடுகளில் உயர்க்கல்வி பயிலும் இந்திய மாணவர்கள் சந்திக்கும் பொருளாதார ரீதியிலான சவால்களை களையும் நோக்கில், வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் தங்களது கல்வி சேவையை வழங்க ஆர்வம் காட்டி லருகின்றன.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
Published : August 25, 2025 at 8:11 PM IST

By Siva Prasad Nagalla

இந்தியாவில் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4 லட்சம் மாணவர்கள் உயர்க்கல்வி பயில வெளிநாடுகளுக்கு செல்கின்றனர். இதில் பெரும்பாலான மாணவர்கள் பொறியியல், அறிவியல், மேலாண்மை ஆகியவற்றில் முதுகலை கல்வியையே தேர்வு செய்கின்றனர். இந்த பட்டப்படிப்புகள முடிக்க ஒரு மாணவருக்கு ₹30 லட்சம் முதல் ₹1 கோடி வரை செலவாகிறது.

அதேசமயம் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP) மற்றும் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் ((UGC) புதிய விதிமுறைகளின்படி வெளிநாடுகளில் உள்ள பல்வேறு சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் தங்களது கல்வி நிலையங்களை நிறுவ இந்தியா கதவுகளை திறந்துள்ளதால் உயர்க்கல்வி கற்கும் நோக்கத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் மாணவ,மாணவிகளின் போக்கை இது அடியோடு மாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நாடு திரும்புவதில் சந்திக்கும் சவால்கள்

இதன் மூலம் வெளிநாட்டில் கல்வி பயிலும் 13 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாணவர்கள் நாடு திரும்புவது என்பது தனிப்பட்ட விருப்பங்களை மட்டும் பிரதிபலிக்கவில்லை. மாறாக இந்தியாவின் உயர்கல்வி அமைப்பில் உள்ள முறையான இடைவெளியையும் பிரதிபலிக்கும் வகையிலேயே உள்ளது.

இந்த இடப்பெயர்வு உள்நாட்டு வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் ஆண்டுதோறும் இந்திய பொருளாதாரத்தில் இருந்து சுமார் 20 முதல் 30 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரையிலும் அந்நிய செலாவணி இழப்பு ஏற்படுகிறது. சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட இடங்கள், ஆராய்ச்சிக்கான போதிய உள்கட்டமைப்பு வசதி இல்லாதது் ஆகியவை இந்திய மாணவ, மாணவிகள் நாடு திரும்புவதற்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன.

இந்தியா ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பட்டதாரிகளை உருவாக்கினாலும் உயர்க்கல்வியை பொறுத்தவரை மொத்த சேர்க்கை விகிதம் உலக அளவிலான சராசரிகளுக்கு கீழே அதாவது 27 சதவீதம் என்ற அளவிலேயே உள்ளது. இதை வரும் 2035 ஆம் ஆண்டுக்குள் 50 சதவீதமாக உயர்த்தும் நோக்கத்தில் தான் தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP) கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

கொள்கைரீதியான உத்திக்கு வரவேற்பு

இந்தியாவின் தேவையை கருத்தில் கொண்டே உலகத்தரம் வாய்ந்த புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களை அழைக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என எடுத்துக்கொள்ள முடியும். உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியை இந்திய மண்ணுக்கு கொண்டு வருவதன் மூலம் மத்திய அரசு பல்வேறு சவால்களை ஒரே நேரத்தில் தீர்க்க முயல்கிறது. அதாவது மாணவ, மாணவிகளின் திறமைகளை தக்கவைத்துக்கொள்வது, குடும்பங்களுக்கு நிதிச்சுமையை குறைப்பது, கல்வி தரத்தை உயர்த்துவது மற்றும் நாட்டின் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை வலுப்படுத்த முடியும்.

இந்த புதிய கொள்கை மாற்றம் தரமான கல்வியை மலிவு விலையில் வழங்குவதன் மூலம் இந்தியாவை உலகளாவிய அறிவு வல்லரசாக மாற்றும் தேசிய கல்விக் கொள்கையின் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் முற்றிலும் ஒத்துப்போகிறது. இந்த முன்முயற்சியின் மூலம் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணவர் சேர்க்கை விகிதங்களை அதிகரிக்க முடியும்.

கல்வியாளர்களை பரஸ்பரம் ஈர்க்க வழிவகை

மேலும் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இந்தியா ஒரு தவிர்க்க முடியாத வாய்ப்பை இதன் மூலம் வழங்குகிறது. மேலும் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களின் கிளைகளை இந்தியாவில் அமைப்பதன் வாயிலாக இந்நிறுவனங்களுக்கு பெரிய சந்தையை உருவாக்கவும் இந்தியா அனுமதிக்கிறது. அதேபோல இந்தியாவை சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் இனி வெளிநாடு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற நிலை உருவாவதோடு தெற்காசிய நாடுகள், ஆப்பிரிக்கா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இருந்து கல்வியாளர்களை ஈர்க்க வழிவகை செய்கிறது.

வெளிநாடுகளில் படிக்கும் இந்திய மாணவர்கள் பற்றிய தகவல் வரைபடம்
வெளிநாடுகளில் படிக்கும் இந்திய மாணவர்கள் பற்றிய தகவல் வரைபடம் (ETV Bharat)

இந்தியாவின் வளர்ந்துவரும் குவாண்டம் தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு, உயிரி தொழில்நுட்பம், எரிசக்தி, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் கூட்டு, தொழில் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்கான வளமான களத்தை வழங்குவதால் உலகளாவிய அளவில் தங்களது இருப்பு மற்றும் செல்வாக்கை விரிவுபடுத்த விரும்பும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான மையமாக அமைகிறது.

கல்வியில் பெரிய மாற்றத்தை ஊக்குவிக்கும்

வெளிநாட்டு கல்லூரிகள் அறிவியல், ரோபோடிக்ஸ், உயிரியல் தொழில்நுட்பம், உலக வணிகம், நிதி, படைப்புத் திறன், வடிவமைப்பு போன்றவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள் இரட்டை பட்டப்படிப்பு திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்த திட்டமிடுகின்றன. இதன் மூலம் மாணவ, மாணவிகள் இந்தியாவில் சில பாடங்களை படித்து முடித்து மீதியை வெளிநாட்டில் முடிப்பார்கள். அவர்களது கல்வித் திட்டங்கள், பல துறைகளை உள்ளடக்கிய கற்றல் அணுகுமுறைகள், திட்ட அடிப்படையில் பாடத்திட்டங்கள் வேறுபடுத்தப்படும். மேலும் இந்தியாவின் கல்வி கலாச்சாரத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஊக்குவிக்கும். பாரம்பரிய மனப்பாட முறைகளிலிருந்து மாறி, ஆராய்ச்சி சார்ந்த கல்வியை நோக்கி இது நகர்த்தும்.

தரவரிசை நிலைகள்

யுஜிசி தரத்தினை உறுதி செய்வதற்காக கடுமையான நுழைவு தேர்வு முறையும் இதில் கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது. அதாவது வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் உலகின் சிறந்த 500 நிறுவனங்களில் தரவரிசை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை அடிப்படை தர வரம்பாக யுசிஜி நிர்ணயித்துள்ளது. ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு, பல்கலைக்கழக ஊழியர்களில் குறைந்தது 60 சதவீதம் பேர் உலகளாவிய தரவரிசை பெற்ற நிறுவனங்களிலிருந்து பட்டம் பெற்ற பட்டதாரிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறது. மேலும் கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களது வளாக திட்ட நிதியில் இருந்து 10 சதவீதத்தை உள்ளூர் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் மற்றும் 15 சதவீதம் இடங்களை உதவித்தொகைக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்ற அணுமுறையையும் ஊக்குவிக்கிறது.

ஆராய்ச்சி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு

இதில் செயற்கை நுண்ணறிவு, நிலைத்தன்மை, மேம்பட்ட உற்பத்தி, வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஆராய்ச்சி முதலீடுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இந்திய தொழில்துறையுடனான கூட்டாண்மைகள், பெங்களூரு, மும்பை மற்றும் டெல்லி NCR போன்ற முக்கிய மையங்களில் மாணவர்களுக்கு பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகளையும் மேம்பட்ட வேலைவாய்ப்புகளையும் வழங்கும்.

இங்கிலாந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, ஆஸ்திரேலிய ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் இந்திய-அமெரிக்க கூட்டு திட்டம் உள்ளிட்ட சர்வதேச நிதியுதவி அமைப்புகள், இந்தியாவின் ஆராய்ச்சி நிலையை கணிசமாக மேம்படுத்தும். இந்த ஒத்துழைப்பு கல்வி, அறிவு பரிமாற்றத்தை விரைவுப்படுத்துவதற்கும், புதுமைகளை வளர்ப்பதற்கும் உலகளாவிய ஆராய்ச்சி கட்டமைப்பில் இந்தியாவின் நிலையை வலுப்படுத்தும் என்றும் எதி்ர்பார்க்கப்படுகிறது.

கல்வி சமத்துவமின்மை அதிகரிக்கும் அபாயம்

தற்போதைய சூழலில் வெளிநாட்டில் படிக்கும் மாணவர்களில் பாதி பேரை வெற்றிகரமாக தக்கவைத்துக்கொள்வது கூட ஆண்டுதோறும் 15-20 பில்லியன் டாலர் அந்நிய செலாவணியை மிச்சப்படுத்துகிறது. மேலும் இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைகள் உருவாக்கப்படும் என்பதுடன், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, சேவைகள் ஆகியவற்றின் மூலம் உள்ளூர் பொருளாதாரமும் மேம்படும் எனவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இதன் மூலம் தரமான உலகளாவிய கல்வி வசதி படைத்தவர்களுக்கு மட்டுமின்றி சாமானியர்களுக்கும் குறைந்த கட்டணத்தில் கிடைக்கப்பெறும், அதேசமயம், வலுவான உதவித்தொகை திட்டங்கள் இல்லாமல், இந்த நிறுவனங்கள் வசதி படைத்த மேல்தட்டு வர்க்கத்தினருக்கே முதன்மையாக சேவை செய்யக்கூடும் என்பதால் இது கல்வி சமத்துவமின்மையை விரிவுப்படுத்தும் அபாயமும் உள்ளது.

உலகளாவிய சந்தையில் உள்ள சவால்கள்

அத்துடன் இந்த முயற்சி பல சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. குறிப்பாக போட்டி நிறைந்த உலகளாவிய சந்தையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களை பணியமர்த்துவதும், அவர்களை தக்கவைத்துக்கொள்வதும் மிக கடினமானதாக இருக்கும். கல்வி சுதந்திரம், உள்ளூர் ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை முக்கியமானவை. அதேசமயம் தரமான கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு நீண்டகால அர்ப்பணிப்பு இல்லாமல் பிராண்ட் அங்கீகாரத்தை நாடும் நிறுவனங்கள் குறுகிய கால முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதை இந்தியா தவிர்க்க வேண்டும்.

இந்திய கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த உறுதி

ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த 6, அமெரிக்காவை சேர்ந்த 1, ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த 4, இத்தாலியை சேர்ந்த 1 மற்றும் மலேசியாவை சேர்ந்த 1 என மொத்தம் 13 பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் உயர்க்கல்வி சேவை வழங்க ஆர்வம் காட்டியுள்ளன. அத்துடன் இதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுல்ளன. சிங்கப்பூர், ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்சிலிருந்து கூடுதல் நிறுவனங்கள் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் காலடி எடுத்து வைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இருப்பினும், இந்திய உயர்க்கல்வி எதிர்கொள்ளும் அனைத்து சவால்களையும் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களால் மட்டுமே தீர்க்க முடியாது. அவை முறையான மாற்றத்திற்கான சக்தியாகவே செயல்பட முடியும். அவற்றின் வருகை இந்தியாவில் கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தவும், ஆராய்ச்சி திறனை மேம்படுத்தவும், மாணவர்களுக்கு வீட்டிற்கு அருகிலேயே உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியை வழங்கவும் வழிவகுக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு இடம்பெற்றுள்ளவை கட்டுரையாளரின் சொந்த கருத்துகளே தவிர ETV பாரத்தின் கருத்துக்கள் அல்ல)

