அசைக்க முடியாத டாலரின் ஆதிக்கம்... காரணம் என்ன? - DOLLAR

பிரதிநிதித்துவப்படம் ( ETV Bharat )

Published : May 15, 2025 at 12:53 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 1:01 PM IST

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடந்த 5 வாரங்களில் 5 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக சரிந்து 84.27 ஆக உள்ளது. ஒரு நாட்டின் நிதி கட்டமைப்பின் நம்பிக்கை என்பது ஒரு நீண்ட மற்றும் வலுவான வரலாற்றில் இருந்து தொடங்குகிறது. எனவே, நீண்ட காலமாக நிலை நிறுத்தப்படும் நம்பிக்கை என்பது நற்பெயர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் முன்னணி முதலீட்டாளரும், உலக பணக்காரர்களில் 6-வது இடத்தில் இருப்பவருமான வாரன் பஃபெட் நற்பெயரை ஒரு விலை மதிப்பற்ற சொத்தாகவும், அதே சமயம் பல தசாப்தங்களாக அதனை உருவாக்கினாலும், அது ஒரு நொடியில் அழிக்கக் கூடியதாகவும் இருப்பதாக கருதுகிறார். அமெரிக்காவின் நிதி கட்டமைப்பு என்பது சாதாரணமானது அல்ல. அது, சந்தையின் நடவடிக்கைகள், பங்கு மற்றும் மூலதன சந்தைகள், பங்கு வர்த்தக ஆணையம், அமெரிக்காவின் ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் மாகாணங்களின் வங்கிக் கட்டமைப்பு, நன்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வங்கிகள், குறைந்த வட்டி விகிதங்கள், நடப்பு மற்றும் மூலதனக் கணக்குகளில் உள்ள தடையற்ற மூலதன பரிவர்த்தனை, சிறப்பான பத்திரச் சந்தை மற்றும் தன்னிறைவு பெற்ற பொருளாதாரம் போன்ற பல காரணிகளின் அடிப்படையிலேயே அமெரிக்க நிதி கட்டமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தான் அமெரிக்க டாலரை நீண்ட காலமாக மதிப்பு மிக்கதாக வைத்திருக்கிறது. இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முன்பு பிரிட்டனின் ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் இதே போன்ற அந்தஸ்தை அனுபவித்து வந்தது. காலனி ஆதிக்க முறைக்கு முடிவு மற்றும் இரண்டாம் உலகப் போரின் போது ஏற்பட்ட பெரும் இழப்புகள் காரணமாக, பிரிட்டனின் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. அதனால் தான், 1944-ம் ஆண்டு ஜூலை 1 முதல் 22-ம் தேதி வரை அமெரிக்காவின் தலைநகரான வாஷிங்டனில் ஐக்கிய நாடுகளின் நாணயம் மற்றும் நிதி மாநாட்டின் கூட்டம் நடைபெற்றது. அங்கு சர்வதேச மறுகட்டமைப்பு வங்கி (பின்னர் உலக வங்கியின் ஒரு பகுதியானது) மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியம் ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டன. அவை பிரெட்டன் வுட்ஸ் ட்வின்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப் போர் காரணமாக ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சி மற்றும் போருக்குப் பிறகு காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்த நாடுகள் ஒவ்வொன்றாக சுதந்திரம் பெற்ற போதிலும், பிரிட்டனின் நிதி கட்டமைப்புகள் வலுவாகவே இருந்தன. அதனால் தான் ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் அமெரிக்க டாலருடன் ஒப்பிடும் போது உலகெங்கிலும் அதன் ரிசர்வ் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருந்தாலும், ஒரு மதிப்பு மிக்க நாணயமாக உள்ளது. இந்திய ரூபாய்க்கு எதிராக டாலரின் மதிப்பு மிக வேகமாக உயர்ந்து வருவது ஒரு புதிய அதிசயம் அல்ல. பி.வி.நரசிம்ம ராவ் பிரதமராகவும், டாக்டர் மன்மோகன் சிங் நிதியமைச்சராகவும் இருந்த காங்கிரஸ் அரசு ஜூன் 1991-ல் பதவியேற்ற போது, ​​இந்தியப் பொருளாதாரம் கடுமையான அந்நிய செலாவணி நெருக்கடியை எதிர் கொண்டது. அத்யாவசியப் பொருட்களின் இறக்குமதிகளுக்குக் கூட 2 வாரங்களுக்கும் குறைவான அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு மட்டுமே இருந்தன. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையை எதிர் கொள்வதற்காக, காங்கிரஸ் அரசு 1991 ஜூலை 1 மற்றும் 3 ஆம் தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை ரூ.17.50-ல் இருந்து ரூ.22.74 ஆகக் குறைத்தது. மேலும், 1992-ம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் எல்பிஜி என அழைக்கப்படும் தாராளமயம், தனியார்மயம் மற்றும் உலகமயம் என்று அழைக்கப்படும் புதிய பொருளாதாரக் கொள்கைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அதாவது, மாற்று விகித மேலாண்மை முறையில், அந்நியச் செலாவணியின் ஒரு பகுதி அதிகாரப்பூர்வ மாற்று விகிதத்தில் மாற்றப்பட்டது, மீதமுள்ள தொகை சந்தை மாற்று விகிதங்களில் மாற்றப்பட்டது. இறுதியில், ஆகஸ்ட் 19, 1994 முதல் இந்திய ரூபாய் நடப்புக் கணக்கில் முழுமையாக மாற்றத்தக்கதாக மாறியது. மன்மோகன் சிங் பிரதமரான போது, ​​2004 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து 2008 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரை இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ஓரளவு நிலையானதாகவே இருந்தது. இருப்பினும், 2008 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய நிதி நெருக்கடியின் போது இந்த நிலை திடீரென மாறியது. மே 2013-ல், அமெரிக்க ரிசர்வ் வங்கி அதன் பத்திர கொள்முதல் திட்டத்தைக் குறைப்பதாகக் அறிவித்த போது, உலக நிதிச் சந்தைகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்ற இறக்கத்திற்கு வழி வகுத்தது.

