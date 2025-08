ETV Bharat / opinion

யுஜிசி இனி இந்திய உயர்கல்வி ஆணையம்! சீர்திருத்தமா அல்லது வெறும் பெயர் மாற்றமா? - UGC

Published : August 3, 2025 at 9:00 PM IST

By Appa Rao Podile

ஒருகாலத்தில் உலகுக்கே அறிவு தலைநகரமாக விளங்கிய நாடு இந்தியா. இதனை யாருமே மறுக்க முடியாது. அந்த பழம்பெருமையை மீண்டும் மீட்டெடுக்க வேண்டுமானால், நம் நாட்டின் உயர்கல்வித் துறையில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம். உலகம் முழுவதும் கல்வி வெவ்வேறு நிலைகளில் இன்று பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழலில், நம் நாட்டில் உள்ள தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களின் தரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வது காலத்தின் கட்டாயம்.

முன்பு இருந்ததை போல இன்றைக்கு உலகம் இல்லை. அந்த காலத்தில் பட்டப்படிப்பு சான்றிதழுக்கு (டிகிரி) இருந்த மதிப்பு இப்போது கிடையாது. பிடெக், பிஎஸ்சி, எம்பிஏ, பி.காம். போன்ற பல்வேறு பட்டப்படிப்புகள் இப்போது ஒரே கல்லூரியில் வழங்கப்படுகின்றன. ஐஐடிக்கள் கூட பிஎஸ்சி, பி.ஏ. படிப்புகளை கொண்டு வந்துவிட்டன. எனவே, இப்போது திறமைக்கும், தகுதிக்கும் மட்டுமே மரியாதை. கையில் இருக்கும் டிகிரிக்கு கிடையாது.

இதனை புரிந்துகொண்ட மத்திய அரசு, 2020 ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட தேசிய கல்விக்கொள்கையில் (NEP) ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி இருந்தது. அதாவது, அனைத்து வகையான உயர்கல்விகளும் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வரப்படும் என கூறியிருந்தது. என்ன..புரியவில்லையா? இப்போது உயர்கல்வியை ஒழுங்குப்படுத்த யுஜிசி (University Grants Commission), ஏஐசிடிஇ (All India Council for Technical Education), என்சிடிஇ (National Council for Teacher Education) ஆகிய அமைப்புகள் உள்ளன. இதில், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் யுஜிசியின் கீழும், பொறியியல் கல்லூரிகள் ஏஐசிடிஇ-ன் கீழும், ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரிகள் என்சிடிஇ-ன் கீழும் வருகின்றன.

இந்திய உயர்கல்வி ஆணையத்தின் பணிகளை விளக்கும் கிராஃபிக்ஸ் படம் (ETV Bharat Tamil)

ஆனால், இந்த மூன்று அமைப்புகள் இருந்தும் கூட, தற்கால கல்வி சவால்களை எதிர்கொள்ள இவை போதுமானதாக இல்லை என்பதே உண்மை. இதை புரிந்துகொண்ட காரணத்தாலேயே, இந்த 3 அமைப்புகளுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு ஒருங்கிணைந்த உயர்கல்வி அமைப்பை கொண்டுவர மத்திய அரசு முடிவு செய்து, இந்த அறிவிப்பை தேசியக் கல்விக் கொள்கையில் வெளியிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்திய உயர்கல்வி ஆணையம் (Higher Education Commission of India) என்ற அமைப்பை கொண்டு வருவதற்கான மசோதாவை மத்திய அரசு தற்போது தயாரித்து வருகிறது. ஆனால், இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், யுஜிசிக்கு பதிலாக மட்டுமே இந்த இந்திய உயர்கல்வி ஆணையம் கொண்டு வரப்படுகிறது என்பதுதான். அப்படியென்றால், தேசியக் கல்விக் கொள்கையில் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டுமே மத்திய அரசு செயல்படுத்தப் போகிறது என்றுதானே இதை பார்க்க முடியும். யுஜிசி, ஏஐசிடிஇ, என்சிடிஇ என 3 அமைப்புகள் செய்து வந்த வேலையை, இந்த ஒரே அமைப்பு செய்யும் என நினைத்திருந்த வேளையில், வெறும் யுஜிசிக்கு மட்டுமே மாற்றாக இந்திய உயர்கல்வி ஆணையத்தை (HECL)கொண்டு வருவதில் என்ன பிரயோஜனம்?

இந்திய உயர்கல்வி ஆணையத்தின் பணிகள் என்ன?

* உயர் கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்துதல்.

* கற்பித்தல் முறை, மதிப்பீட்டு முறை, ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றில் புதிய மைல்கற்களை உருவாக்குதல்.