இந்தியா 79-வது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடி வரும் வேளையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்த நாட்டிற்கு விவசாயிகள் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் என்றும், இந்திய அரசு அவர்களை பாதுகாக்கும் என்றும் டெல்லியில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் அறிவித்தார். இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்கள் இன்று சந்தித்து வரும் மிகப் பெரிய சவால் தக்காளி மற்றும் காய்கறிகளின் கடுமையான திடீர் விலை உயர்வு.
விவசாயிகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டுமெனில், காய்கறி விநியோகத்தில் உடைந்த சங்கிலிகளை சரி செய்து, ஒவ்வொரு பருவ மழை காலத்திலும் நிகழும் காய்கறி விலையேற்றத்திலிருந்து பொதுமக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது அவசியம்.
விலை உயர்ந்து விட்டதா? அதற்கு ஆதாரம் எங்கே? என்ற கேள்வி எழுந்தால், நாம் உடனடியாக செல்ல வேண்டிய இடம் காய்கறி கடைகளுக்கு தான். அங்கு விற்பனையாளரிடம் தக்காளி, வெங்காயம் அல்லது பிற காய்கறிகளின் விலையை கேட்டாலே, விலை எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இதற்கிடையே, சென்னை, மும்பை, டெல்லி போன்ற முக்கிய நகரங்களில் தக்காளி விலை கடந்த சில வாரங்களாக கடுமையாக உயர்ந்து வந்தது. கிலோ ரூ.90 - 110 வரை விற்பனையான தக்காளி தற்போது சற்று விலை குறைந்திருக்கிறது. வெங்காயம் மற்றும் பிற முக்கிய காய்கறிகளின் விலையும் உச்சத்தில் இருந்து கொண்டே உள்ளது.
காய்கறி விலை உயர்வு - யாருக்கு நன்மை?
காய்கறிகளின் விலை உயர்ந்தால் விவசாயிகளுக்கு நல்லது தானே என்று நினைக்கலாம். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக, விலை உயர்வின் பலன் விவசாயிகளை ஒரு போதும் சென்று சேருவதில்லை என்பது தான் உண்மை. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் உரிய விலை கிடைக்காமல் தக்காளியை விவசாயிகள் தெருவில் கொட்டினர். பல பகுதிகளில் செடிகளில் இருந்தே தக்காளியை விவசாயிகள் பறிக்காமல் விட்டுவிட்டனர். அப்போது விவசாயிகளுக்கு 1 கிலோ தக்காளிக்கு ரூ.8 வரை மட்டுமே கிடைத்தது, அதே நேரத்தில் தக்காளி இப்போது விலை உயர்ந்துள்ளது. வெங்காய விவசாயிகளின் கதையும் இதே போல் தான் உள்ளது. ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன் ஒரு கிலோ வெங்காயத்திற்கு ரூ.10-12 வரை மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு கிடைத்தது.
முந்தைய ஆண்டுகளில் காய்கறி பணவீக்கத்திலிருந்து கற்றுக் கொண்ட அரசு, கையிருப்பு வைத்திருந்த வெங்காயத்தை உடனடியாக வெளிச்சந்தைக்கு கொண்டு வர அறிவுறுத்தியது. அப்போது சுமார் 3 லட்சம் டன் வெங்காயம் வெளிச்சந்தைக்கு வந்தது. மேலும் தக்காளி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த டெல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேரடி கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை மையங்களை திறக்குமாறு தேசிய கூட்டுறவு நுகர்வோர் கூட்டமைப்பை (NCCF) அறிவுறுத்தியது.
தக்காளி விலை உயர்வு காரணம் என்ன?
முதலில், தற்போதைய தக்காளி விலை உயர்வுக்கு ஒழுங்கற்ற வானிலை ஒரு முக்கிய காரணம் என அரசு கூறுகிறது. காஷ்மீர் முதல் இமாச்சலப் பிரதேசம் வரை மற்றும் கர்நாடகா, ஆந்திரா போன்ற அனைத்து பகுதிகளிலும் பருவமழை மிக விரைவாக முன் கூட்டியே தொடங்கி விட்டது. இது காய்கறிகளின் வழக்கமான விநியோகச் சங்கிலியில் மிகப் பெரிய இடைவெளியை உருவாக்கி விட்டது.
பருவ மழையால் சாலைகள் பாதிக்கப்பட்டன என்பது மட்டுமல்லாமல், திடீர் வெள்ளம் மற்றும் பூச்சி தாக்குதல்கள் போன்றவற்றால் தக்காளி விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக வடமாநிலங்களில் இந்த நிலை மிகவும் மோசமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
விவசாயிகளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
எனவே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை, நமது வானிலை முன்னறிவிப்பு கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும். மேம்பட்ட செயற்கைக்கோள் வலையமைப்பை பயன்படுத்தி, பகுதிவாரியாக வானிலை முன்னறிவிப்புகளை விவசாயிகளுக்கு உடனுக்குடன் வழங்க வேண்டும். பகுதிவாரியாக வானிலை முன்னறிவிப்புகளை விவசாயிகளின் தொலைபேசிகளுக்கு குறுந்தகவல் மூலமும் தெரிவிக்கலாம். விதைப்பு காலம், பருவமழை மற்றும் அறுவடை என காலவாரியாக விவசாயிகளுக்கு தேவையான வானிலை முன்னறிவிப்பு தகவல்களை அவ்வப்போது அளிக்க வேண்டும். இது விவசாயிகளுக்கு பேருதவியாக இருக்கும். மேலும், கிராமப்புற பள்ளிகளில் வானிலை முன்னறிவிப்பு தொடர்பான அறிவிப்புகளை எழுதிப் போடுவதை வழக்கமாக்கலாம்.
விவசாயிகள் சந்திக்கும் 2-வது பெரிய பிரச்சினை
விவசாயிகள் சந்தித்து வரும் இரண்டாவது மிகப் பெரிய பிரச்சினை, அறுவடைக்குப் பின் விளைப் பொருட்கள் வீணாவது. அதாவது சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் இல்லாதது. விளை பொருட்களை சேமிக்க உரிய வசதிகள் இருந்தால் நமது விநியோகச் சங்கிலியில் ஒரு பெரிய இடைவெளி ஒரு போதும் ஏற்படாது. இதன் விளைவாக, கணிசமான அளவு அறுவடை வீணாவதையும், மண்டிகள் அல்லது கிடங்குகளில் தேங்கி நுகர்வோரை சென்றடையாமலே வேளாண் பொருட்கள் வீணாவதையும் தடுக்க முடியும்.
தக்காளி பொடி ஆலைகள் அமைக்கலாம்
தக்காளி பொடி ஆலைகளுக்கான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவது புதுமையான தீர்வுகளில் முக்கியமானது. தஞ்சாவூரில் உள்ள NIFTEM என அழைக்கப்படும் தேசிய உணவு தொழில்நுட்பம், தொழில்முனைவோர் மற்றும் மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்துடன் இணைந்து மத்திய உணவு பதப்படுத்தும் அமைச்சகம் ஏற்கனவே தக்காளி பொடி பதப்படுத்துதலுக்கான சிறிய நிறுவனங்களுக்கான மாதிரிகளை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த தனித்துவமான செயல்முறைக்கு 30 லட்சம் ரூபாய்க்கும் குறைவான முதலீடே போதுமானது. இது உரிய விலை கிடைக்காமல் தக்காளி வீணாவதை தடுக்கும். தக்காளியை பொடியாக மாற்றுவதன் மூலம், தக்காளியின் ஆயுளை அதிகரிக்கலாம் மற்றும் மழைக் காலம் போன்ற முக்கியமான காலங்களில் பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
தக்காளி தொடர்பான ஆலைகள் தொடங்கலாம்
தக்காளி அதிகம் விளையும் பகுதிகளில் தக்காளி ஜூஸ் ஆலைகள் போன்ற தக்காளியை மூலப் பொருளாக வைத்து செயல்படும் ஆலைகளை தொடங்கலாம். மேலும், தக்காளி விரைவில் கெட்டுப் போகாமல் இருக்க சூரிய உலர்த்திகள் போன்ற பிற தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு வழங்கி அவற்றில் போதிய பயிற்சி அளிக்கலாம்.
தக்காளி விளைச்சல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பதப்படுத்தும் மையங்களை தொடங்கினால், அவை கிராமப்புறங்களில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் மற்றும் கிராமப்புற தொழில்முனைவோர்களை ஊக்குவிக்கும். தோட்டங்களில் இருந்து பதப்படுத்தும் மையத்திற்கு ஒரு போக்குவரத்து வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும். இந்த போக்குவரத்து வசதியை விவசாயிகள் எளிதில் அணுகும் வகையில் உரிய ஏற்பாடுகளை செய்து தர வேண்டும். ஒரு செல்போன் அழைப்பு மூலமாகவோ அல்லது தொலைபேசிகள் மூலமாகவோ போக்குவரத்தை விவசாயிகள் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வசதிகள் செய்து தரவேண்டும். இந்த வசதி அனைத்து விவசாயிகளும் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும் இதன் மூலமும், கிராமப்புறங்களில் கூடுதல் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
தக்காளியில் மட்டுமல்ல, அனைத்து காய்கறிகளிலும் அறுவடைக்குப் பிந்தைய இழப்புகளை தடுக்க, மேலே விவரிக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பின் வலுவான வலையமைப்பை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதே அமைப்புகளை பயன்படுத்தி பல காய்கறிகளையும் பாதுகாக்கலாம், எனவே இது அரசாங்கத்திற்கு ஒரு நல்ல முதலீடாக இருக்கும். மேலும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவும் அதே நேரத்தில் அறுவடைக்குப் பிந்தைய காய்கறிகளின் விளைச்சல் இழப்புகளை அதிக அளவில் தடுக்கவும் உதவும்.
விவசாயிகள் சந்திக்கும் 3-வது பெரிய பிரச்சினை
இப்போது மூன்றாவது பெரிய பிரச்சினை தக்காளி அறுவடையின் போது விலை வீழ்ச்சியடைவது. தக்காளி ஒரு அழுகும் காய்கறியாக இருப்பதால் சிறப்பு கவனம் தேவை. ஏனெனில் ஒருவர் குளிர்பதன சேமிப்பு வசதி வைத்திருந்தால், அதைப் பராமரிப்பது மிகவும் செலவு மிகுந்ததாக இருக்கும். மேலும் வசதியான விவசாயிகளால் மட்டுமே இந்த வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். எனவே முன்னர் விவரிக்கப்பட்டபடி குறைந்த செலவு செயலாக்க முறைகளைப் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும்.
விவசாயிகளுக்கு தக்காளிக்கு உரிய விலையும், பொதுமக்களுக்கு சரியான விலையும் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கான தெளிவான திட்டம் தெரிந்தவுடன், அரசு உடனடியாக தலையிட்டு, குறைந்தபட்ச விலையை நிர்ணயம் செய்து விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். அரசு இது போன்ற நடவடிக்கை எடுத்தால் இடைத்தரகர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களின் தலையீடுகளை தடுக்க முடியும். அதே நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு உரிய விலையும், பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் தக்காளி கிடைப்பதையும் உறுதி செய்ய முடியும். மேலும், அரசுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாயைப் பெற முடியும்.
தொடக்கத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு இடங்களில் முன்னோடித் திட்டங்களாக அரசு இதனை தொடங்க வேண்டும். வடக்குப் பகுதியில் ஒன்றையும், தெற்கு பகுதியில் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். இந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றால், இதே மாதிரியை மற்ற பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் எழுத்தாளரின் கருத்துகளே.)