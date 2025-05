ETV Bharat / opinion

நதி ஓடிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்... குமுறும் டீஸ்டா நதி - உண்மை என்ன? - A RIVER MUST FLOW

இமயமலையில் இருந்து பாய்ந்து வரும் டீஸ்டா நதி ( ETV Bharat )

By C P Rajendran Published : May 3, 2025 at 6:02 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 6:08 PM IST 6 Min Read

திபெத்தை ஒட்டிய இமயமலையில் 7000 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள டீஸ்டா நதியானது, காங்ட்சே பனிப் பாறையிலிருந்து உருவாகி 300 கி.மீ. வரை பயணம் செய்து, சிக்கிம் மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்கள் வழியாகப் பாய்ந்து, வங்க தேசத்திற்குள் நுழைந்து இறுதியாக வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது. டீஸ்டா நதி, அதன் கரையோர மாநிலங்களுக்கு ஒரு முக்கிய நீர் ஆதாரமாகவும், நீர்மின் திட்டங்களுக்கும் பயன்படுகிறது. சிக்கிமின் பூர்வீக சமூகமான லெப்சாக்களின் வாழ்க்கையில் இந்த நதி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ஆன்மீக மற்றும் கலாச்சார அடையாளமாகவும், அவர்களின் நாட்டுப்புறக் கதைகளும் டீஸ்டா நதி இடம்பிடித்துள்ளது. ஆணவப் பட திரையிடலில் நீதி ராஜேந்திரன் மற்றும் சி.பி,ராஜேந்திரன் (ETV Bharat) சிக்கிமில் உள்ள டீஸ்டா நதிக் கரையில் வசிக்கும் லெப்சா சமூகத்தினர், பனிப் பாறை ஏரி வெடிப்பு வெள்ளம் (GLOFs) மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளுக்கான சாத்தியக் கூறுகள் குறித்து தொடர்ந்து கவலைகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். லெப்சாக்கள் பல ஆண்டுகளாக ஆற்றின் குறுக்கே அணைகள் கட்டுவது என்பது நதியின் ஓட்டத்தை மாற்றிவிடும் மற்றும் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடித்தல் உள்ளிட்டவற்றை பாதிக்கும் என்று தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி வருகின்றனர். டீஸ்டா நதியின் குறுக்கே கட்டப்படும் கட்டுமானங்களை லெப்சாக்கள் எதிர்த்தனர். சிக்கிம் மக்கள், டீஸ்டா நதியின் பாதுகாப்பு, வளர்ச்சித் திட்டங்களால் பாதிக்கப்பட்ட பழங்குடி சமூகங்களின் உரிமைகளுக்காகவும் போராடி வருகின்றனர். அக்டோபர் 4, 2023 அன்று சுங்தாங் அணை என்றும் அழைக்கப்படும் டீஸ்டா III அணை தகர்க்கப்பட்ட போது, மக்கள் அதுவரை வெளிப்படுத்திய அச்சங்கள் உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து தெற்கு லோனக் ஏரியில் மிகப் பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டது. அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி ஒரு சிறிய கனமழையுடன் அந்த கொடூர நிகழ்வுகள் தொடங்கின. இந்த மழை சிக்கிமின் வடகிழக்கை கடுமையாக பாதித்தது. பனிப்பாறை ஏரியின் பக்கவாட்டுகள் இடிந்து விழுந்தன. சுமார் 50 மில்லியன் கன மீட்டர் தண்ணீர் கீழ்நோக்கி ஆவேசமாக ஓடி வந்தன. சுமார் 270 மில்லியன் கன மீட்டர் வண்டல் படிவுகள் 1.200 மெகாவாட்-டீஸ்டா-III நீர்மின் அணையை முற்றிலுமாக சேதப்படுத்தியது. பிரதான டீஸ்டா III அணையைத் தவிர, அணையிலிருந்து வெளியேறிய தண்ணீருடன் பனிப்பாறை வெள்ளம் இணைந்து 100 பேர் உயிரை பலி வாங்கியது. ஆயிரக்கணக்கானவர்களை இடம் பெயர்ந்ததனர். மேலும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் வீடுகள் மற்றும் தோட்டங்கள் அழிந்தன. டீஸ்டா IV மற்றும் V திட்டங்கள் மற்றும் டீஸ்டா தாழ்வான அணைகள் III மற்றும் IV, அத்துடன் மேற்கு வங்கம் மற்றும் வங்கதேசத்தில் உள்ள தோட்டங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களையும் புரட்டிப் போட்டன. இந்த வெள்ளம் கீழ் நோக்கிப் பாய்ந்ததால் 45 இடங்களில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டன. "வாய்சஸ் ஆஃப் டீஸ்டா" என்ற ஆவணப்படம் திரையிடல் (ETV Bharat) அணை கட்டுவதற்கு முந்தைய ஆய்வுகளில், 16 பனிப்பாறை ஏரிகளின் கரைகள் பலவீனமாக இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டன. GLOF அத்தியாயம் வெப்பநிலை அதிகரிப்பிற்குக் காரணம், தொடர்ச்சியான புவி வெப்பமடைதலின் ஒரு பகுதியாகும் என்று நிபுணர்கள் கூறினர். இத்தகைய எச்சரிக்கைகள் மற்றும் இயற்கையில் அச்சுறுத்தும் அறிகுறிகள் இருந்த போதிலும், அணை கட்டுமானம் ஏன் அங்கீகரிக்கப்பட்டது? என்பது இன்னும் விடை தெரியாத கேள்வி. புவி வெப்பமடைதல் காரணமாக பனிப்பாறைகள் உருகுவதும் விரிவடையும் பனிப்பாறை ஏரிகளும் எதிர் காலத்தில் அதிக வெள்ள அளவுக்கு வழிவகுக்கும் என்ற உண்மையையும் ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. மின்கெட் லெப்சா இயக்கிய "வாய்சஸ் ஆஃப் டீஸ்டா" என்ற ஆவணப்படம் திரையிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, லெப்சா சமூக பிரதிநிதிகளுடன் இந்தப் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. டீஸ்டா நதியில் அணை கட்டுவதற்கு எதிராக சிக்கிமில் உள்ள பழங்குடி மக்களின் போராட்டம் இந்த ஆவணப் படத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திரையிடல் பிப்ரவரி 23, 2024 அன்று பெங்களூரு சர்வதேச மையத்தில் நடைபெற்றது. கூர்க் மாவட்டத்தில் காவிரிக்கான நதி மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தில் தற்போது கவனம் செலுத்தி வரும் வனவிலங்கு சூழலியல் நிபுணர் நீதி மகேஷ், என்னுடன் இருந்த குழு உறுப்பினர்களில் ஒருவர். சிக்கிமைச் சேர்ந்த மாயல்மித் லெப்சா மற்றும் வினோனா லெப்சா மற்றும் அணைகள், ஆறுகள் மற்றும் மக்கள் தொடர்பான தெற்காசிய வலையமைப்பைச் சேர்ந்த பரினீதா தண்டேகர் ஆகியோர் மற்ற குழு உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். இமயமலை, நதிகளின் இயற்கையான ஓட்டம் மற்றும் அணைகள் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளால் கணிசமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் காடுகள் அழிப்பு மற்றும் தேங்கிய நீர் மற்றும் மணலை அகற்ற முடியாதது மேலும் சில ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தியது. வளர்ச்சித் திட்டங்களை வகுக்கும் போது, உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களின் தேவைகள் மற்றும் குரல்களை புறக்கணிக்க முடியாது. இந்த ஆவணப் படம், பாதிக்கப்பட்ட உள்ளூர் மக்களின் வெளிவராத குரல்களைக் வெளிக்காட்ட முயற்சிக்கிறது. இது டீஸ்டா நதியின் தொடக்கத்தில் இருந்து வடக்கு வங்காளத்தின் சமவெளிகளின் இறுதி முனை வரை பயணிக்கிறது. வளர்ச்சித் திட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பெரிய தாக்குதலை எதிர்கொள்ளும் போது, ​​தங்கள் தேவைகளையும் வாழ்வாதாரங்களையும் சமநிலைப்படுத்த போராடும் இந்த மலை சமூகங்கள் மூலம் டீஸ்டா தனது குரலையும் தனது பதற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பது போல் உள்ளது.

