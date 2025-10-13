ETV Bharat / lifestyle

குழந்தைகளுக்கு வெள்ளியில் காப்பு அணிவது பாரம்பரியமா அல்லது பாதுகாப்பா?

வெள்ளிக்கு இயற்கையாகவே பாக்டீரியா மற்றும் நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கும் சக்தி உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு வெள்ளிக் கிண்ணம், ஸ்பூன் ஆகியவற்றில் உணவளிக்கும்போது, உணவில் இருக்கும் கிருமிகள் அழிய வாய்ப்புள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
குழந்தை பிறந்தவுடன், பெரும்பாலான வீடுகளில் வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட காப்பு, சங்கு, மற்றும் பிற பொருட்களை வாங்கும் வழக்கம் உள்ளது. மேலும், குழந்தையின் முதல் உணவான அன்னம் கூட பெரும்பாலும் வெள்ளி கிண்ணத்தில்தான் கொடுக்கப்படுகிறது.

ஆனால் ஏன் தங்கத்தை விட வெள்ளிக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம்? இது வெறும் பாரம்பரியமா அல்லது இதற்குப் பின்னால் ஏதேனும் அறிவியல் மற்றும் மருத்துவக் காரணங்கள் இருக்கின்றனவா? வெள்ளியின் பயன்பாட்டிற்குப் பின்னால் இருக்கும் ஆரோக்கியத்தை பற்றி எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? அந்த வகையில், இந்த பாரம்பரியங்களின் உண்மையான நோக்கம் குறித்த சந்தேகங்களுக்கான பதிலை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

குழந்தைக்கு வெள்ளியில் பொருட்கள் வாங்குவது ஏன்?

இந்தியப் பாரம்பரியத்தில், குழந்தை பிறந்தவுடன் வெள்ளியில் பொருட்களைப் பரிசளிப்பதற்கும், பயன்படுத்துவதற்கும் ஆரோக்கியம் மற்றும் புனிதத்தன்மை ஆகிய இரண்டும் முக்கியக் காரணங்களாக உள்ளன. வெள்ளி ஒரு உலோகம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு பாதுகாப்புக் கவசமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. அதன் நன்மைகள் குறித்த விவரம் பின்வருமாறு.

பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: வெள்ளிக்கு இயற்கையாகவே பாக்டீரியா மற்றும் நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கும் சக்தி உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு வெள்ளிக் கிண்ணம், ஸ்பூன் ஆகியவற்றில் உணவளிக்கும்போது, உணவில் இருக்கும் கிருமிகள் அழிய வாய்ப்புள்ளது. பிளாஸ்டிக் அல்லது பிற உலோகங்களைப் போலல்லாமல், வெள்ளி விஷத்தன்மை அற்றது (Non-toxic). மேலும், வெள்ளியை சுத்தப்படுத்தவும், கிருமி நீக்கம் செய்யவும் எளிதாக இருக்கும். இது குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது.

உடல் வெப்பநிலையை சமநிலைப்படுத்துதல்: ஆயுர்வேதத்தின்படி, வெள்ளி ஒரு குளிர்ச்சியான உலோகம் (Cooling Metal). இது உடலின் அதிகப்படியான வெப்பத்தைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், காய்ச்சல் மற்றும் வீக்கம் போன்ற வெப்ப அறிகுறிகளைப் போக்கவும் உதவும். அதனால்தான் வெள்ளி கொலுசு, காப்பு போன்றவற்றை குழந்தைகளுக்கு அணிவிக்கிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நேர்மறை ஆற்றல் மற்றும் பாதுகாப்பு: இந்தியக் கலாச்சாரத்தில், வெள்ளி தூய்மை மற்றும் புனிதத்தின் சின்னமாக கருதப்படுகிறது. வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் தீய சக்திகள், கண் திருஷ்டி ஆகியவற்றில் இருந்து குழந்தையைப் பாதுகாக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. வெள்ளியைப் பரிசளிப்பது குழந்தைக்கு ஆரோக்கியம், அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நீடித்த ஆயுளைப் பெற ஒரு வாழ்த்தாக கருதப்படுகிறது.

வெள்ளி பாத்திரத்தில் உணவூட்டுவது ஏன்?

தங்கம் விலைமதிப்பற்ற உலோகம் என்றாலும், குழந்தைகளின் அன்றாடப் பயன்பாட்டுக்குப் பெரும்பாலும் வெள்ளியே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு இரண்டு முக்கியக் காரணங்கள் உள்ளன..

குளிர்ச்சி Vs. வெப்பம்: ஆயுர்வேதத்தின்படி, தங்கம் ஒரு வெப்பமான உலோகம். இது உணவை சூடாக வைத்திருக்கும்..குழந்தைகளுக்கு ஒட்டுமொத்த உடல் வெப்பநிலையை சமநிலைப்படுத்தவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வெள்ளி அளிக்கும் குளிர்ச்சி மிகவும் அத்தியாவசியமானது.

கிருமிநாசினி பண்பு: வெள்ளியில் உள்ள பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பண்பு குழந்தைகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இந்த கிருமிநாசினிப் பண்பு தங்கத்தில் குறைவாகவே உள்ளது. எனவே, வெள்ளி பொருட்களில் குழந்தைகளுக்கு உணவு கொடுப்பது என்பது வெறும் பாரம்பரியம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு ஆரோக்கியப் பாதுகாப்பு உத்தியாகவே நமது முன்னோர்களால் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், வெள்ளி பாத்திரங்களை எளிதாக சுத்தம் செய்ய முடியும். மற்ற உலோகங்களை விட இது பாதுகாப்பானது, நச்சுத்தன்மை இல்லாதது.

குழந்தைகளுக்கு காப்பு அணிவது ஏன்?

குழந்தை பிறந்தவுடன் கை மற்றும் காலில் வெள்ளி காப்பு (வளையல் மற்றும் கொலுசு) அணிவிப்பது இந்திய பாரம்பரியத்தில் ஆழமான நம்பிக்கை மற்றும் நடைமுறை காரணங்களைக் கொண்டுள்ளது.

ஆரோக்கிய நன்மைகள்: வெள்ளி இயற்கையாகவே குளிர்ச்சியூட்டும் தன்மை கொண்டது. இது குழந்தையின் உடலின் வெப்பநிலையை சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. மேலும், வெள்ளியில் உள்ள ஆன்டி-பாக்டீரியல் பண்புகள் கிருமிகள் மற்றும் தோல் தொற்றுகளைத் தடுக்க உதவுவதாகவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு: வெள்ளி தூய்மையான மற்றும் மங்களகரமான உலோகமாகக் கருதப்படுகிறது. இது தீய சக்திகள் மற்றும் கண் திருஷ்டி ஆகியவற்றிலிருந்து குழந்தையைப் பாதுகாக்கும் ஒரு கேடயமாகச் செயல்படும் எனப் பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது.

சுறுசுறுப்பு: வெள்ளி கொலுசின் சத்தம் குழந்தைக்கு ஒருவித தூண்டுதலைக் கொடுத்து, சுறுசுறுப்பு மற்றும் செவிப்புலன் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

