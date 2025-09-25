ETV Bharat / lifestyle

புரட்டாசியில் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதா? அறிவியல் காரணங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

வருடத்தில் 12 மாதங்கள் இருந்தாலும், குறிப்பாக புரட்டாசி மாதத்தில் மட்டும் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது என்பார்கள். இதற்கு ஆன்மீக காரணங்கள் இருப்பினும், அறிவியல் காரணங்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 25, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஆவணி மாதம் முடியும் தருவாயில் இருந்தால் போதும், பலரும் வீட்டை நன்கு சுத்தம் செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள். காரணம் என்னவென்று கேட்டால், அடுத்து புரட்டாசி மாதம் என்பார்கள். அதுமட்டுமா? வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு கடுமையான கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்படும். 'ஒரு மாதத்திற்கு அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது' என்பது தான் அது.

இதற்காகவே பலரும் புரட்டாசி ஆரம்பிக்கும் முந்தைய நாள், விருப்பப்பட்ட அசவை உணவுகளை உண்டு ஒரு மாத விரதத்திற்காக தயாராவார்கள். தற்போது இன்ஸ்டாகிராமிலும் புரட்டாசி மாத பரிதாபங்கள் எனும் மீம்ஸ்கள் பல லைக்குகளை வாங்கி கொண்டிருக்கிறது.

எல்லாம் சரி தான். வருடத்தில் 12 மாதங்கள் இருப்பினும், குறிப்பாக புரட்டாசி மாதத்தில் மட்டும் அசைவம் சாப்பிடக் கூடாது என்கிறார்களே, அதற்கு என்ன காரணம் என்று உங்களுக்கு என்றாவது சந்தேகம் வந்தது உண்டா? ஆன்மீக ரீதியான காரணங்கள் பல இருந்தாலும், இதற்கு பின்னால் பல அறிவியல் காரணங்களும் உள்ளது. அந்த வகையில், புரட்டாசி மாதத்தில் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது என சொல்வதற்கு பின்னால் இருக்கும் ஆன்மீக மற்றும் அறிவியல் காரணங்களை தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட புரட்டாசி மாதம் மீம்ஸ்
இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட புரட்டாசி மாதம் மீம்ஸ் (INSTA PAGE)

ஆன்மீக காரணம்:

புரட்டாசி மாதம் (ஆங்கில மாதங்களில் செப்டம்பர் மத்தியில் இருந்து அக்டோபர் மத்தியில் வரை) இந்து மதத்தில், குறிப்பாக வைணவ பக்தர்களுக்கு, மிக முக்கியமான மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இது மகா விஷ்ணுவிற்கு (பெருமாள்) அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மாதம் என்று நம்பப்படுகிறது. விஷ்ணுவின் அருளைப் பெறவும், தூய்மையைப் பேணவும் மக்கள் இந்த மாதம் முழுவதும் விரதம் இருந்து, அசைவ உணவுகளைத் தவிர்க்கின்றனர்.

இதையும் படிங்க: நவராத்திரி கொலு... ஒவ்வொரு படியில் இருக்கும் பொம்மைகள் சொல்லும் கதை என்ன?

ஜோதிடத்தின் படி, புரட்டாசி மாதத்தின் அதிபதி புதன் கிரகம் ஆகும். புதன் பகவான் மகா விஷ்ணுவின் சொரூபமாகவும், சைவத்திற்கு உரிய கிரகமாகவும் கருதப்படுவதால், இந்த மாதத்தில் அசைவம் விலக்கப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் அசைவத்தைத் தவிர்த்து விரதம் இருப்பது, உடலையும் மனதையும் தூய்மையாக வைத்து, பக்தியில் முழுமையாக ஈடுபட உதவுகிறது என்று நம்பப்படுகிறது.

அறிவியல் காரணங்கள்: புரட்டாசி மாதத்தில் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்வதற்குப் பின்னால் அறிவியல் மற்றும் சுகாதார காரணங்கள் உள்ளன. அவை பெரும்பாலும் அந்த காலத்தின் பருவநிலை மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையவை.

இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட புரட்டாசி மாதம் மீம்ஸ்
இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட புரட்டாசி மாதம் மீம்ஸ் (INSTA PAGE)

குறைந்த செரிமான சக்தி: புரட்டாசி மாதம் என்பது மழைக்காலம் முடியும் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை மாறத் தொடங்கும் காலமாக உள்ளது. இந்த பருவநிலை மாற்றத்தால், நமது உடலின் செரிமானத் திறன் (Digestive power) சற்று குறையும் என்று கருதப்படுகிறது. மழைக்காலத்தில் ஈரப்பதமான வானிலை உடலின் அமைப்பை மெதுவாக்கி, அவற்றை மந்தமாக்குகிறது என Understanding How the Change in Weather Can Impact Your Gut Health என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அசைவ உணவுகள், குறிப்பாக சிவப்பு இறைச்சி, செரிமானம் ஆக அதிக நேரம் எடுக்கும் மற்றும் உடலுக்குச் சற்று கனமாக இருக்கும். செரிமான சக்தி குறைந்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் அசைவம் சாப்பிடுவது அஜீரணம் மற்றும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.

பூமியில் இருந்து வெளிப்படும் வெப்பம்: வெயில் காலத்தில் சூடாகி இருந்த பூமி, மழை பெய்யும்போது அந்த நீரை ஈர்த்து, அதன் உள்ளே இருந்த சூட்டை மெல்ல மெல்ல வெளியேற்றத் தொடங்கும். இந்த வெப்பம், வெயில் காலத்து வெப்பத்தை விட உடலுக்குக் கெடுதல் தரக்கூடியதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் அசைவ உணவுகள் சாப்பிடுவது உடல் சூட்டை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்து, உடல்நலக் கோளாறுகளை (உதாரணமாக, அதிக இதயத்துடிப்பு, மூச்சு வாங்குதல், வயிறு உபாதைகள்) ஏற்படுத்தலாம்.

நோய்த்தொற்று அபாயம்: மழைக்காலம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்தின் போது, சுற்றுப்புறத்தில் நோய்க்கிருமிகள் (Pathogens) மற்றும் நீரின் மூலம் பரவும் நோய்த்தொற்றுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்தச் சூழலில் அசைவ உணவுகளை உட்கொள்வது, அதன் மூலமாக நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.

உயிரினங்களின் இனப்பெருக்க காலம்: பல விலங்குகள், மீன்கள் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இந்த காலகட்டம் இனப்பெருக்க காலமாக உள்ளது. சுற்றுச்சூழல் சமநிலை மற்றும் இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், இந்த காலத்தில் அசைவம் உண்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது என்று கருதப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: நவராத்திரி 2025: வட மற்றும் தென் மாநிலங்களில் எவ்வாறு கொண்டாடப்படுகிறது?

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

புரட்டாசி மாதம்PURATTASI AND NON VEG LINKSCIENTIFIC REASON BEHIND PURATTASIWHY AVOID NONVEG FOOD IN PURATTASI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.