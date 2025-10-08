ETV Bharat / lifestyle

கணவன் நலனுக்காக மனைவி கடைபிடிக்கும் 'கர்வா செளத்' - சல்லடையால் நிலவை பார்ப்பது ஏன் தெரியுமா?

அதிகாலையில், சூரியன் உதிக்கும் முன் பெண்கள் தங்கள் மாமியார் சமைத்த உணவை சாப்பிட்டு கர்வா செளத் விரதத்தைத் தொடங்குகிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
சில வருடங்களுக்கு முன் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் டப்பிங் செய்யப்பட்ட இந்தி தொடர்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டன. அப்போது தான், மற்ற கலாச்சாரத்தை பற்றிய அறிமுகம் நமக்கு கிடைத்தது என்றே சொல்லலாம். தொடரில் வரும் கதாபாத்திரங்களின் உடை, உணவு முறை, அலங்காரம் மற்றும் அவர்கள் கொண்டாடும் பண்டிகை நமக்கு வியப்பாகவும் பார்ப்பதற்கு ஆசையாகவும் இருந்த காலம் அது.

அப்படி, இந்தி தொடர்களில் வரும் ஒரு பண்டிகை கால காட்சி அனைவருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் என நினைக்கிறேன். திருமணமான பெண் நாள் முழுவதும் விரதம் இருந்து, இரவில் ஒரு சல்லடை, விளக்கு, குங்குமம் மற்றும் இனிப்புகளை ஒரு தட்டில் ஏந்தி, நிலவை சல்லடையால் பார்க்கும் காட்சி தான் அது. 'கர்வா செளத்' என அழைக்கப்படும் அந்த பண்டிகை எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது என்று தெரியுமா?

வட இந்தியாவில் பெண்கள் தங்கள் கணவரின் நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்காக முழு நாளும் உண்ணாமல் இருக்கும் முக்கியமான பண்டிகைதான் கர்வா சௌத் (Karwa Chauth). இது வட இந்தியா மற்றும் மேற்கு இந்தியாவில் இந்து மற்றும் சீக்கியப் பெண்களால் வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக: திருமணமான பெண்கள் தங்கள் கணவன் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வேண்டும், ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடன் இந்த விரதத்தைக் கடைப்பிடிக்கிறார்கள். இதன் மூலம் மாங்கல்ய பலம் கூடும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
  • துணைக்கான அன்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் வெளிப்பாடு: இந்த விரதம் கணவன்-மனைவிக்கு இடையேயான அன்பு, பாசம் மற்றும் பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது.
  • மங்களகரமான நாட்கள்: இந்து நாட்காட்டியின்படி, கார்த்திகை மாதத்தில் (தமிழ் ஐப்பசி) பௌர்ணமிக்கு (முழு நிலவு) பிந்தைய நான்காவது நாள் (சதுர்த்தி திதி) இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இது பொதுவாக அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதங்களில் வரும். இந்தாண்டு அக்டோபர் மாதம் 10ம் தேதி கர்வா சௌத் கொண்டாடப்படுகிறது.

கர்வா சௌத் எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது?

அதிகாலையில், சூரியன் உதிக்கும் முன், பெண்கள் தங்கள் மாமியார் சமைத்த உணவை சாப்பிட்டு விரதத்தைத் தொடங்குகிறார்கள். அந்த உணவு சர்கி (Sargi) என்றழைக்கப்படுகிறது. அன்றைய நாள் முழுவதும், சூரிய உதயம் முதல் சந்திரன் உதிக்கும் வரை, பெண்கள் தண்ணீர் கூட அருந்தாமல், உண்ணாமல் முழுமையான நோன்பைக் கடைபிடிக்கிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

விரதம் இருக்கும் பெண்கள் மணப்பெண்களைப் போலவோ அல்லது பாரம்பரிய உடையிலோ அலங்கரித்துக் கொள்கிறார்கள். மெஹந்தி, வளையல்கள் மற்றும் புதிய ஆடைகள் அணிந்து, பூஜிக்கும் பொருட்களுடன் தயாராகிறார்கள். மாலையில், விநாயகர், பார்வதி மற்றும் சிவபெருமான் ஆகியோரை வழிபட்டு, கர்வா சௌத் தொடர்பான கதைகளைக் கேட்பது வழக்கம்.

சந்திர தரிசனம் மற்றும் விரத நிறைவு: இரவு சந்திரன் உதித்தவுடன், விரதம் இருக்கும் பெண்கள் சல்லடை வழியாக சந்திரனைப் பார்க்கிறார்கள், பின்னர் அதே சல்லடை வழியாகத் தங்கள் கணவரின் முகத்தைப் பார்க்கிறார்கள். பின்னர், சந்திரனுக்கு அர்க்யம் (தண்ணீர்) கொடுத்து, கணவரின் கைகளால் தண்ணீரைப் பெற்று விரதத்தை முடித்துக் கொள்கிறார்கள். கணவரை வணங்கி, ஆசீர்வாதம் பெறுவார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கர்வா சௌத் பெயருக்கான காரணம்?

கர்வா என்பது மண் பானையைக் குறிக்கும். பெண்கள் தங்கள் கணவர் நலனுக்காக நீர் நிரப்பிய மண் பானையுடன் பூஜை செய்கிறார்கள். இதுவே இந்தப் பண்டிகைக்குப் பெயராக அமைந்தது என்றும் கூறப்படுகிறது.

சல்லடை வழியாக நிலவைப் பார்ப்பது ஏன்?

கர்வா சௌத் பண்டிகைக்கும் நிலவுக்கும் மிக நெருங்கிய மற்றும் பிரிக்க முடியாத தொடர்பு உள்ளதாக நம்பப்படுகிறது. சந்திரன் வழிபாட்டிற்கு இந்து மதத்தில் ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு. இந்து நம்பிக்கைகளின்படி, சந்திரன் நீண்ட ஆயுள், அமைதி மற்றும் செழிப்புக்கு அதிபதியாகக் கருதப்படுகிறார்.

ஒரு பெண் சந்திரனை வணங்கி, அவரது ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவதன் மூலம், தனது கணவரின் ஆயுள் நீடிக்கும் என்றும், மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்வு நீடிக்கும் என்றும் நம்புகிறார். சந்திரன் அழகு, அமைதி மற்றும் தூய்மையின் சின்னமாகக் கருதப்படுகிறது. சந்திரனை வணங்குவது, இந்த நல்ல குணங்கள் தங்கள் குடும்பத்தில் நிலைத்திருக்க உதவும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

சல்லடை எதற்காக?

கர்வா சௌத் சடங்குகளில் மிகவும் பிரபலமானது, பெண்கள் சல்லடை வழியாக முதலில் சந்திரனையும், பின்னர் தங்கள் கணவரையும் பார்ப்பது. சல்லடையை ஒரு வடிகட்டியாகப் பயன்படுத்துவதால், அது சந்திரனின் கதிர்கள் அல்லது ஆற்றல் வழியாக வரும் எந்தவொரு தீய சக்தியையும் அல்லது துரதிர்ஷ்டத்தையும் வடிகட்டி, கணவர் அல்லது குடும்பத்தை அடையும் முன் நீக்கிவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது.

