வீட்டை ஏன் சிலர் சுத்தமாகவே வைத்திருப்பது இல்லை? அவர்களது மனநிலை இதுதானாம்!
ஒருவர் ஒரு குப்பையான சூழலில் நீண்ட காலம் வாழும்போது, அந்த நிலை அவர்களுக்குப் பழகிவிடுகிறது என்கிறது ஆய்வு.
Published : September 25, 2025 at 2:32 PM IST
எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்தில் வைக்காமல் இருப்பது, படுக்கையை சுற்றி பல பொருட்கள் சிதறி கிடந்தாலும் அதை அகற்றாமல் அப்படியே படுப்பது, துணிகளை கழற்றி பார்க்கும் இடத்தில் வீசுவது, சமைத்த இடத்தை ரணகளமாக மாற்றுவது, வீட்டை சுத்தம் செய்யாமல் நாட்களை ஓட்டுவது போன்ற செயல்களை செய்யும் நண்பர் உங்களுக்கு உண்டா? இல்லை, நீங்களும் அப்படித்தான் செய்வீர்களா? அப்படியானால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு தான்.
வீடு சுத்தமாக இல்லை என்று தெரிந்தும் சிலர் ஏன் அதைப் பற்றி கவலைப்படாமல் அல்லது சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு பின்னால் பல உளவியல் மற்றும் நடைமுறை காரணங்கள் உள்ளன என்கிறது ஆய்வு. அதற்கான காரணம் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
பழக்கப்பட்டுவிடுதல்: ஒருவர் ஒரு குப்பையான சூழலில் நீண்ட காலம் வாழும்போது, அந்த நிலை அவர்களுக்குப் பழகிவிடுகிறது (Habitual Blindness). ஆரம்பத்தில் வீடு குப்பையாகத் தெரிந்தாலும் நாளடைவில் அவர்களுடைய கண்களுக்குப் பழகி, அந்த அசௌகரியத்தை அவர்கள் உணர மறுத்துவிடுவார்கள் அல்லது கண்டுகொள்ளாமல் கடந்து சென்றுவிடுவார்கள் என What Does a Messy Room Say About Your Personality? என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
மனச்சோர்வு மற்றும் உடல் சோர்வு: வீட்டைச் சுத்தமாக வைக்காததற்குப் பின்னால் உள்ள மிக முக்கியமான காரணம் உடல் மற்றும் மனச் சோர்வு தான் என்கிறது ஆய்வு. வேலை, குடும்பப் பொறுப்புகள் போன்ற தினசரி பணிகளின் சுமை அதிகமாக இருக்கும்போது, வீடு சுத்தம் செய்வது என்பது அவர்களுக்கு ஒரு கூடுதல் சுமையாக தெரியலாம்.
மனநலப் பிரச்சினைகள்: மனச்சோர்வு (Depression), பதட்டம் (Anxiety) அல்லது தீவிர சோர்வு (Burnout) போன்ற மனநலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள், எழுந்து வந்து வேலை செய்யவோ அல்லது சுத்தமாகத் தொடங்கி முடிக்கவோ தேவையான சக்தி அல்லது உந்துதல் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
எப்படித் தொடங்குவது என்று தெரியாத குழப்பம்: குப்பைகள் அதிகமாகச் சேரும்போது, அதைச் சுத்தம் செய்வது என்பது ஒரு பெரிய மற்றும் மலை போன்ற வேலையாகத் தோன்றும். "இதை எங்கே இருந்து ஆரம்பிப்பது?", "எப்படி முடிப்பது?" என்ற அதிகப்படியான குழப்பம் அவர்களைச் செயலற்ற நிலைக்குத் தள்ளிவிடுகிறது. பெரிய வேலை என்று நினைப்பதால், ஒரு நாளைக்கு ஒரு சின்ன இடத்தை மட்டும் சுத்தம் செய்வது போன்ற எளிய வேலைகளைச் செய்யாமல் தள்ளிப் போடுவார்கள்.
முன்னுரிமைகள் மாறுபடுதல்: சிலருக்குச் சுத்தம் செய்வதைவிட வேறு சில விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டி இருக்கலாம் அல்லது கொடுக்க விரும்பலாம். நண்பர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது, பிடித்த பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவது போன்ற விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துவிட்டு, வீட்டுச் சுத்தம் போன்ற வேலைகளை ஒத்திவைக்கலாம்.
பொருட்களின் மீதான பாசம் : சில சமயங்களில், குப்பையாகத் தெரியும் பல பொருட்கள், அந்த நபருக்கு உணர்வுபூர்வமாக முக்கியமானவையாக இருக்கலாம் (Hoarding Disorder). இதனால் எந்தப் பொருளையும் தூக்கி எறிய முடியாமல் தேக்கி வைத்துவிடுவார்கள்.
சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் வீடு குப்பையாக இருப்பது, அவர்களுக்குத் தெரியாமல் இருப்பது இல்லை. ஆனால், சோர்வு, குழப்பம், மனநலப் பிரச்சினைகள், அல்லது பழக்கத்தின் காரணமாக வரும் அலட்சியம் ஆகியவைதான், அவர்கள் அந்த நிலையை மாற்றுவதற்குத் தடையாக இருக்கின்றன.
