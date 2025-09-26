குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் பயிற்சி ஏன் அவசியம்? எப்படி, எந்த வயதில் தொடங்கலாம்?
குழந்தைகள் வளரும் பருவத்தில் சைக்கிள் ஓட்டுதல், நடனம், படம் வரைவது, விளையாடுவது என திறன்களை மற்றவர்களிடம் இருந்து பார்த்தும், கவனித்தும் கற்றுக்கொள்கின்றனர். நாம் சிறுவயதில் கற்றுக்கொள்ளும் சில திறன்கள் என்றாவது ஒரு நாள் நமக்கே தெரியாமல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு திறன் தான் நீச்சல் பயிற்சி. உயிர்காக்கும் திறனை (Lifesaving Skill) வழங்கும் ஒரே விளையாட்டு பயிற்சி நீச்சல் தான் என்கிறது 2023ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு.
நீச்சல் ஆரோக்கியத்திற்கும், குழந்தைப் பருவ வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு செயலாகும். குழந்தையை சிறு வயதிலேயே நீச்சல் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்துவது பெற்றோர்கள் செய்யும் நற்செயல் என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், குழந்தைகளை எந்த வயதில் நீச்சல் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தலாம்? நீச்சல் கற்றுக்கொள்வதால் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
உயிர் காக்கும் திறன்: குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் பயிற்சி அளிப்பது அவர்களுக்கு நீர் பாதுகாப்பு திறன்களை (Water Safety Skills) கற்றுக்கொடுக்கிறது. குறிப்பாக, 1–14 வயதுடைய குழந்தைகளின் இறப்புகளுக்கு முக்கிய காரணமான நீரில் மூழ்கி இறக்கும் அபாயத்தைக் குறைக்க குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் பயிற்சி அவசியம் என்கிறது NCBI ஆய்வு.
உடல் இயக்கத் திறன்: நீச்சல் கற்கும் குழந்தைகள் கைகள், கால்கள் மற்றும் சுவாசத்தை ஒருங்கிணைக்க கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த உடல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சமநிலையை மேம்படுத்துகிறது. இது முழு உடல் வலிமையையும், மோட்டார் திறன்களையும் (Motor Skills) விரைவாக வளர்க்க உதவுகிறது.
அறிவாற்றல் மற்றும் மன வளர்ச்சி: ஆரம்பகாலத்தில் நீச்சல் பயிற்சி பெற்ற குழந்தைகள், நீச்சல் தெரியாத மற்ற குழந்தைகளை விட, அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது (Problem-solving) போன்ற திறன்களில் சிறந்து விளங்குவதாக சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
நம்பிக்கை மற்றும் தன்னம்பிக்கை: ஒரு புதிய திறனை கற்று, அதை வெற்றி கொள்வது, குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையையும், சுயமரியாதையையும் (Self-esteem) அதிகரிக்கிறது. நீச்சல் கற்கும் போது தங்கள் முன்னேற்றத்தை அவர்களே உணர்வது ஒரு பெரிய ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும். மேலும், தண்ணீரைப் பற்றிய பயத்தை போக்க நீச்சல் உதவுகிறது.
சமூகத் திறன்: நீச்சல் வகுப்புகளில் மற்ற குழந்தைகளுடன் தொடர்புகொள்வது மற்றும் பயிற்சியாளரின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது ஆகியவை சமூக மற்றும் குழுவாகச் செயல்படும் திறன்களை வளர்க்க உதவுகிறது.
சிறந்த தூக்கம் மற்றும் பசி: நீச்சல் ஒரு முழு உடல் உழைப்பை தரும் பயிற்சி என்பதால், அது குழந்தைகளை களைப்படையச் செய்து, இரவில் ஆழ்ந்த மற்றும் தரமான தூக்கத்தைப் பெற உதவுகிறது. அதேபோல், அதிக சக்தி செலவழிப்பதால், குழந்தைகளின் பசியும் அதிகரிக்கிறது. பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை நீச்சல் பயிற்சிக்கு அனுப்புவதன் மூலம் பல நேர்மறையான மாற்றங்களையும் திறன்களின் வளர்ச்சியையும் காணலாம்.
எந்த வயதில் குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் கற்றுக்கொடுக்கலாம்?
நீச்சல் பயிற்சியைத் தொடங்க சரியான வயது என்று ஒரே ஒரு விதி இல்லை, அது குழந்தையின் வளர்ச்சி மற்றும் பெற்றோருக்கு இருக்கும் வசதியைப் பொறுத்தது. குழந்தைகளுக்கு எப்போது நீச்சல் கற்றுக்கொடுக்க தொடங்கலாம் என Healthy Children தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையின் தகவல்கள் இதோ.
|வயது வரம்பு
|நீச்சல் பயிற்சியின் தன்மை மற்றும் பயன்கள்
|6 மாதங்கள் வரை
|பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. இந்த வயதில் குழந்தைகள் தாய்ப்பால் அல்லது ஃபார்முலா மூலம் மட்டுமே ஊட்டச்சத்தைப் பெறுவதால், குளோரின் கலந்த நீரை விழுங்குவதைத் தவிர்க்கும்படி சுகாதார நிறுவனங்கள் பொதுவாக அறிவுறுத்துகின்றன.
|6 மாதங்கள் முதல் 1 வருடம் வரை
|நீருடன் பழகுதல் (Water Acclimation): இந்த வயதில் நீச்சல் வகுப்புகள் பெரும்பாலும் தாய்/தந்தையுடன் சேர்ந்து (Parent-Child Class) நடத்தப்படுகின்றன. குழந்தைக்கு தண்ணீரைப் பற்றி பயம் இல்லாமல், அதில் சௌகரியமாக இருக்கப் பழகுவது. இது மோட்டார் திறன்கள் (Motor Skills) மற்றும் சமநிலையை மேம்படுத்த உதவும்.
|1 வயது முதல் 4 வயது வரை
|நீர் பாதுகாப்பு திறன்கள்: இந்த வயதில் நீச்சல் பயிற்சி வகுப்புகள் கட்டாயம் என்று பல சுகாதார அமைப்புகள் பரிந்துரைக்கின்றன. நீரில் எதிர்பாராமல் விழுந்தால், மிதப்பது (Floating), மேலே வருவது, மூச்சை அடக்குவது, மற்றும் நீச்சல் குளத்தின் விளிம்பை அடைவது போன்ற அடிப்படை உயிர் காக்கும் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வது. 1 முதல் 4 வயது வரையிலான குழந்தைகளில் நீரில் மூழ்கும் அபாயத்தை நீச்சல் பயிற்சி வெகுவாகக் குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
|4 வயது மற்றும் அதற்கு மேல்
|உண்மையான நீச்சல் நுட்பங்கள்: இந்த வயதில், பெரும்பாலான குழந்தைகள் முறையான நீச்சல் நுட்பங்களை (ஃப்ரீஸ்டைல் போன்ற நீச்சல் வகைகள்), சுவாசம் கட்டுப்பாடு (Breath Control) மற்றும் தண்ணீரில் அதிக தூரம் நீந்துவது போன்ற திறன்களை விரைவாகக் கற்றுக்கொள்ளும் உடல் மற்றும் மன முதிர்ச்சி நிலையை அடைவார்கள்.
