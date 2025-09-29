ETV Bharat / lifestyle

கடைவாய் பல் ஏன் 'விஸ்டம் டூத்' என்றழைக்கப்படுகிறது? சொத்தையை தவிர்க்க எப்போது அகற்றலாம்?

விஸ்டம் டூத் வாயின் கடைசியில் இருப்பதால், அதைச் சரியாகத் துலக்கிச் சுத்தம் செய்வது கடினம். இதனால் அது எளிதில் சொத்தையாக வாய்ப்புள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 29, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

விஸ்டம் டூத் என்பது வாயின் பின்பகுதியில் இருக்கும் பெரிய, தட்டையான பற்கள் ஆகும். இவை உணவை மெல்லுவதற்கும், அரைப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன. இவை பொதுவாக ஒருவருக்கு 17 முதல் 25 வயதுக்குள் முளைக்கத் தொடங்குகின்றன. இந்த வயதில் ஒருவருக்குப் பொதுவான அறிவு (ஞானம்) அதிகரிக்கும் என்பதால், இந்தப் பற்கள் ஞானப் பற்கள் (Wisdom Teeth) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில், கடினமான உணவுகளை மெல்லுவதற்காக இந்தப் பற்கள் தேவைப்பட்டன. ஆனால், நவீன மனிதர்களுக்குத் தாடையின் அளவு சிறியதாக இருப்பதால், இந்தப் பற்கள் முளைக்கப் போதுமான இடம் இல்லாமல் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. 25 வயதிற்கு மேல் பலரும் தங்களது கடைவாய் பற்களை அகற்றுவதை பார்த்திருப்போம். அதற்கான காரணம் என்ன? விஸ்டம் டூத் வலியை ஏற்படுத்துவது ஏன்? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

விஸ்டம் டூத்தை ஏன் அகற்றுகிறார்கள்?

விஸ்டம் டூத் அகற்றப்படுவதற்கான முக்கியக் காரணங்கள், அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிக்கல்கள்தான். தாடையில் இந்தப் பற்கள் முளைக்கப் போதுமான இடம் இல்லாவிட்டால் அல்லது அவை தவறான கோணத்தில் வளர்ந்தால், அது பின்வரும் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.

தாக்கப்பட்டுள்ள ஞானப் பல் (Impacted Wisdom Tooth): தாடையில் இடமில்லாததால், பல் முழுவதுமாக வெளியே வராமல், ஈறு அல்லது தாடை எலும்பில் சிக்கிக் கொள்ளலாம். இது மற்ற பற்கள் அல்லது ஈறுகளைத் தள்ளுவது அல்லது காயப்படுத்துவது போன்ற வலியை உண்டாக்கும்.

தொற்று மற்றும் வீக்கம் (Infection and Swelling): பல் பகுதி முளைத்திருக்கும்போது, அதைச் சுற்றி உணவுத் துகள்கள் சிக்கி, பாக்டீரியா தொற்று ஏற்படலாம் (Pericoronitis). இது ஈறு சிவத்தல், வீக்கம், தாடை வலி மற்றும் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பல் சிதைவு மற்றும் துவாரங்கள் (Tooth Decay and Cavities): விஸ்டம் டூத் வாயின் கடைசியில் இருப்பதால், அதைச் சரியாகத் துலக்கிச் சுத்தம் செய்வது கடினம். இதனால் அது எளிதில் சொத்தையாகவோ அல்லது துவாரங்களாகவோ மாறலாம். இந்தச் சொத்தை அருகில் உள்ள பற்களுக்கும் பரவலாம். விஸ்டம் டூத் தவறான கோணத்தில் வளர்வதால், அருகில் உள்ள கடைவாய்ப்பற்களைத் தள்ளிச் சேதப்படுத்தலாம்.

விஸ்டம் டூத்தை எடுப்பதால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன?

விஸ்டம் டூத்தை அகற்றுவது ஒரு சாதாரண வாய்வழி அறுவை சிகிச்சை ஆகும். இதைப் பிடுங்கிய பிறகு ஏற்படும் சில முக்கிய மாற்றங்கள் மற்றும் பலன்கள் இங்கே.

வலி: பல்லின் அந்தப் பகுதியில் சில நாட்களுக்கு லேசான வலி மற்றும் வீக்கம் இருக்கும். சரியான மருந்துகள் மூலம் இதைக் கட்டுப்படுத்தலாம். சில மணிநேரங்களுக்கு லேசான ரத்தப்போக்கு இருக்கலாம். அரிதாக, ரத்த உறைவு சரியாக ஏற்படாமல் போனால் 'டிரை சாக்கெட்' என்ற வலிமிகுந்த நிலை ஏற்படலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பயன்கள்: ஞானப் பல் காரணமாக ஏற்பட்ட நாள்பட்ட வலி மற்றும் அசௌகரியம் நீங்கும். மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் ஈறு தொற்றுகள் (Pericoronitis) மற்றும் அதன் காரணமாக ஏற்படும் வீக்கம் நீங்கும். துவாரங்கள் மற்றும் ஈறு நோய் உருவாகும் அபாயம் குறையும்.

அருகில் உள்ள பற்களுக்கு விஸ்டம் டூத் ஏற்படுத்தும் சேதம் தடுக்கப்படும். தாடை வளர்ச்சிக்கு உதவும், மற்ற பற்கள் வளைவதைத் தடுக்கும். சுருக்கமாக, விஸ்டம் டூத் எடுக்கப்பட்ட பிறகு, தற்காலிகமான அசௌகரியங்கள் இருந்தாலும், நீண்டகாலப் பலனாக உங்கள் வாய்வழி ஆரோக்கியம், சுகாதாரம் மற்றும் வலி நிவாரணம் ஆகியவை கணிசமாக மேம்படும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RIGHT AGE TO REMOVE WISDOM TOOTHWISDOM TOOTH REMOVALகடைவாய் பல்WHEN TO REMOVE WISDOM TOOTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.