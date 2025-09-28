சரும சுருக்கத்தை தடுக்கும் ரெட்டினால்! எந்த வயதில் பயன்படுத்தலாம்?
ரெட்டினாய்டுகள் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம் நேர்த்தியான கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்களைக் குறைக்கின்றன.
Published : September 28, 2025 at 12:53 PM IST
சமூக வலைதளங்களின் ஆதிக்கம் பெருகிவிட்ட இந்த காலத்தில் அனைவருக்கும் அனைத்து விதமான விஷயங்களும் எளிதில் தெரிந்து விடுகிறது. அதில் மிக முக்கியமாக உடல் மற்றும் சரும பராமரிப்பு சார்ந்த விளம்பரங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பிரபலங்கள் முதல் சமானியர்கள் வரை சரும பராமரிப்பு குறித்த பதிவுகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக, ரெட்டினால் எனப்படும் ஒருவகை க்ரீம், சீரம் பிரபலமாகியுள்ளது. அந்த வகையில், ரெட்டினால் என்றால் என்ன? உண்மையில் ரெட்டினால் சருமம் வயதாவதை எதிர்த்து போராடுகிறதா? முழு நன்மைகளை பெற் ரெட்டினால் எப்படி, எவ்வளவு பயன்படுத்த வேண்டும் என பார்க்கலாம்.
ரெட்டினால் என்பது வைட்டமின் A-யில் இருந்து பெறப்பட்ட ஒரு வடிவமாகும் (Retinoid). இது ஒரு சக்திவாய்ந்த செயலில் உள்ள மூலப்பொருள். ரெட்டினால் சருமத்தின் மேற்பரப்பில் ஊடுருவி, அங்கு அது ரெட்டினோயிக் அமிலமாகமாற்றப்படுகிறது. இந்த அமிலமே சரும செல்களுடன் தொடர்பு கொண்டு விரும்பிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.
சரும வயதாவதை எதிர்த்துப் போராடுதல் (Anti-Aging):
- கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்தல்: ரெட்டினாய்டுகள் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம் நேர்த்தியான கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்களைக் (Fine Lines and Wrinkles) குறைக்கின்றன. அவை சருமத்தில் புதிய ரத்த நாளங்களின் உற்பத்தியையும் தூண்டுகின்றன, இது சருமத்தின் நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது என Do retinoids really reduce wrinkles? என்ற தலைப்பில் Harvard Health Publishing தளத்தில் வெளியான கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- சரும நெகிழ்ச்சி மேம்பாடு: இது எலாஸ்டின் உற்பத்தியையும் ஆதரித்து, சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மீட்க உதவுகிறது.
- செல் புதுப்பித்தலைத் தூண்டுதல் : இது இறந்த சரும செல்கள் உதிரும் செயல்முறையை (Exfoliation) வேகப்படுத்துகிறது. இதனால் புதிய, ஆரோக்கியமான சரும செல்கள் வேகமாக மேற்பரப்புக்கு வருகின்றன. இது சருமத்திற்குப் புதிய பொலிவையும் மென்மையான அமைப்பையும் (Texture) தருகிறது.
- முகப்பரு மற்றும் தழும்புகளுக்குச் சிகிச்சை: ரெட்டினால் எண்ணெய் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதால் முகப்பருக்கள் (Acne), கரும்புள்ளிகள் (Blackheads) மற்றும் வெள்ளைப்புள்ளிகள் (Whiteheads) உருவாவது குறைகிறது. சரும செல் புதுப்பித்தலை அதிகரிப்பதன் மூலம், முகப்பருக்களால் ஏற்பட்ட தழும்புகள் மற்றும் கருந்திட்டுக்கள் (Hyperpigmentation) மறைய உதவுகிறது என்கிறது ஆய்வு.
ரெட்டினால் உண்மையில் சரும வயதாவதை தடுக்குமா?
ஆம், ரெட்டினால் உண்மையில் சரும வயதாவதைத் தடுக்கவும், அதன் அறிகுறிகளைக் குறைக்கவும் உதவும் என In Brief: Retinol helps reverse normal skin aging என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. சருமத்தில் சுருக்கங்கள் மற்றும் கோடுகள் வருவதற்கு முன்பே, 20-களில் இருந்தே ரெட்டினாலைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தால், அது கொலாஜனைத் தக்கவைத்து, முன்கூட்டியே வயதாவதைத் தடுப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
ஏற்கனவே இருக்கும் சுருக்கங்கள் மற்றும் கோடுகள் மீது பயன்படுத்தினால், கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம் அவற்றின் தோற்றத்தை கணிசமாகக் குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. குறைந்தது 3 முதல் 6 மாதங்கள் வரை தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் மாற்றம் தெரியும் என்கிறது ஆய்வு.
எந்த வயதில் பயன்படுத்த வேண்டும்?
- 15-20 வயது: முகப்பரு, கரும்புள்ளிகள் போன்ற தீவிரமான பிரச்சினைகள் இருந்தால், மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் குறைந்த செறிவுள்ள (Low Concentration) ரெட்டினாய்டுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- 20-25 வயது: வயதாவதைத் தடுப்பதற்கான (Anti-Aging) ந
- டவடிக்கையாக ரெட்டினாலைத் தொடங்க இதுவே சிறந்த வயது. இந்த வயதில்தான் சருமத்தின் இயற்கையான செல் புதுப்பிப்பு வேகம் குறையத் தொடங்குகிறது.
- 30 வயது மற்றும் அதற்கு மேல்: சருமத்தில் சுருக்கங்கள், மெல்லிய கோடுகள், மற்றும் சீரற்ற தோல் அமைப்பு போன்ற அறிகுறிகள் தெளிவாகத் தெரியும் போது, ரெட்டினால் சீரம் அல்லது கிரீம்களை பயன்படுத்துவது அத்தியாவசியமாகிறது.
எப்படி, எவ்வளவு பயன்படுத்துவது? ரெட்டினால் ஒரு சக்திவாய்ந்த மூலக்கூறு என்பதால், சரும எரிச்சலைத் தவிர்க்க இதை மெதுவாகப் பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ரெட்டினால் சூரிய ஒளியில் செயல்திறனை இழக்கும் (Deactivate) மற்றும் சருமத்தை அதிக உணர்திறன் கொண்டதாக மாற்றும் என்பதால், இரவு நேரப் பராமரிப்பில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஒரு பட்டாணி அளவு (Pea-sized amount) ரெட்டினால் சீரம் அல்லது கிரீம் மட்டுமே எடுத்து முகம் முழுவதும் மெதுவாகத் தடவவும். அதிகமாகப் பயன்படுத்தினால் எரிச்சல் அதிகமாகும். முதல் 2 வாரங்களுக்கு, வாரத்திற்கு 1 முறை. அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு, வாரத்திற்கு 2 முறை. அதன் பிறகு, சருமம் பழகியவுடன், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் (Every other night) பயன்படுத்தலாம்.
சன்ஸ்கீரின் அவசியம்: ரெட்டினால் பயன்படுத்தும் நாட்களில் மறுநாள் காலையில் கட்டாயம் ஒரு நல்ல SPF 30 அல்லது அதற்கு அதிகமான சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில், சருமம் சூரிய ஒளியால் சேதமடைய அதிக வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.